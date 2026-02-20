English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPFO: అధిక పెన్షన్ ప్లాన్.. ఈ ప్లాన్ వల్ల లాభపడే వాళ్ళు ఎవరంటే..!

EPDO Higher Pension Plan 
ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్ భద్రతకు సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయాన్ని Employees’ Provident Fund Organisation (ఈపీఎఫ్ఓ) తాజాగా స్పష్టం చేసింది. 2014కు ముందు కొందరు ఉద్యోగులు ఎంచుకున్న హయ్యర్ పెన్షన్ ఆప్షన్‌ను మళ్లీ అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. అయితే ఈ నిర్ణయం అందరికీ వర్తించదు. పరిమిత సంఖ్యలో ఉన్న ఉద్యోగులకే దీని ద్వారా లాభం చేకూరనుంది.
2014లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈపీఎఫ్ఓ పెన్షన్ విధానంలో మార్పులు చేసింది. పెన్షన్ లెక్కింపు కోసం వేతన పరిమితిని నెలకు రూ.15,000గా నిర్ణయించింది. అదే సమయంలో కనీస పెన్షన్‌ను రూ.1,000గా ఫిక్స్ చేసింది. దీని వల్ల ఎక్కువ జీతం పొందే ఉద్యోగుల.  పెన్షన్ మొత్తం తగ్గిపోయింది. రూ.15,000కన్నా ఎక్కువ జీతం ఉన్నవారు తమ అసలు జీతం ఆధారంగా పెన్షన్ చెల్లించే అవకాశం కోల్పోయారు.

ఉద్యోగి మరియు యజమాని ఇద్దరూ తమ ప్రాథమిక జీతంలో 12 శాతం చొప్పున ప్రావిడెంట్ ఫండ్‌కు చెల్లిస్తారు. యజమాని చెల్లించే మొత్తంలో.. ఒక భాగం ఈపీఎస్ కు వెళ్తుంది. సాధారణంగా ఈ లెక్కలు ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన వేతన పరిమితి ఆధారంగానే జరుగుతాయి. అందుకే చాలా మందికి వచ్చే పెన్షన్ తక్కువగా ఉంటుంది

2014కి ముందు కొంతమంది ఉద్యోగులు తమ అసలు జీతం ఆధారంగా పెన్షన్ చెల్లించేందుకు ఎంపిక చేసుకున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో (PSUలు) పనిచేసే వారు ఈ ఆప్షన్‌ను వినియోగించుకున్నారు. యజమానులు కూడా అంగీకరించడంతో, కొందరికి చివరి జీతంలో సగం వరకు పెన్షన్ వచ్చింది.

ఇటీవల ఇచ్చిన స్పష్టీకరణతో, 2014కు ముందు హయ్యర్ పెన్షన్ ఎంపిక చేసిన ఉద్యోగులకు ఆ అవకాశం మళ్లీ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది కొత్త సౌకర్యం కాదు, పాత విధానాన్నే తిరిగి అమలు చేసినట్టే. అయితే యజమాని అంగీకారం తప్పనిసరి. యజమాని ఒప్పుకోకపోతే ఉద్యోగి ఒంటరిగా ఈ ఆప్షన్‌ను తీసుకోలేడు.

ఈ నిర్ణయం వల్ల లాభపడేది చాలా చిన్న వర్గమే. ముఖ్యంగా 2014కి ముందు హయ్యర్ పెన్షన్‌ను ఎంచుకున్న వారు, ప్రభుత్వ లేదా వ్యవస్థీకృత రంగాల్లో పనిచేసినవారే. ప్రైవేట్ రంగంలో, వేతన పరిమితి ఆధారంగా పీఎఫ్ కట్ అయ్యే ఉద్యోగులకు పెన్షన్ పెద్దగా మారే అవకాశం లేదు.

హయ్యర్ పెన్షన్ ప్లాన్ తిరిగి రావడం మంచి నిర్ణయమే అయినా, ఇది అందరికీ వర్తించదు. అర్హులైన వారు మాత్రమే ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు.

EPFO Higher Pension Plan EPFO Pension Scheme Update Higher Pension Option EPFO Epfo Pension Eligibility Employees Provident Fund Organisation News EPFO Latest Update Pension Scheme India Retirement Pension Plan EPS Pension Rules

