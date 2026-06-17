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EPFO Interest 2026: EPFO ఖాతాదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. వడ్డీ జమపై కీలక అప్డేట్ ఇదిగో..!!

Written ByBhoomi
Published: Jun 17, 2026, 08:46 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:46 PM IST

EPFO Interest 2026: లక్షలాది మంది ఈపీఎఫ్ చందాదారులు 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను 8.25శాతం వడ్డీ కోసం ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కానీ ఇంకా అది వారి ఖాతాల్లో జమ కాలేదు. దీంతో వడ్డీ ఎప్పుడు జమ అవుతుందన్న ఆసక్తి వారిలో పెరిగింది. దీని గురించి స్పష్టత వస్తోంది. 

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ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ

ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ ఈపీఎఫ్ఓ సభ్యులు ప్రతి సంవత్సరం ఎదురుచూసే అంశాల్లో పీఎఫ్ వడ్డీ జమ  కూడా ఒకటి. 2025-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను 8.25శాతం వడ్డీని ప్రకటించినప్పటికీ ఇప్పటి వరకు చాలా మంది అకౌంట్లో ఆ వడ్డీ ఇంకా జమ కాలేదు. దీంతో వడ్డీ ఎప్పుడు జమ అవుతుందనే ఆసక్తి సభ్యుల్లో నెలకొంది. దీనిపై తాజాగా స్పష్టత వచ్చింది. 

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8.25శాతం వడ్డీ రేటు

ఈ ఏడాది మార్చిలో ఈపీఎఫ్ఓ తన సభ్యులకు 8.25శాతం వడ్డీ రేటును కొనసాగించాలని నిర్ణయించింది. అయితే ఈ నిర్ణయానికి కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి తుది ఆమోదం ఇంకా రావాల్సి ఉంటుంది. 

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జులై నెల ప్రారంభంలో అకౌంట్స్ అప్ డేట్

ఈ ప్రక్రియ పూర్తి అయిన వెంటనే వడ్డీ మొత్తాన్ని సభ్యుల అకౌంట్లో జమ చేసే పనిని ఈపీఎఫ్ఓ ప్రారంభిస్తుంది. గత ఏడాది విధానాన్ని పరిశీలిస్తే.. జూన్ చివరి వారంలో లేదా జులై నెల ప్రారంభంలో అకౌంట్స్ అప్ డేట్ ప్రక్రియ మొదలయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.  ఆ తర్వాత దశలవారీగా సభ్యులందరి అకౌంట్లో వడ్డీ జమ అవుతుంది. 

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జూన్,  ఆగస్టు మధ్య జమ కావచ్చు

 ఈపీఎఫ్ వడ్డీ సాధారణంగా ప్రభుత్వ ఆమోదం తర్వాత మాత్రమే ఖాతాలకు జమ అవుతుంది. గత ప్రక్రియను పరిశీలిస్తే, వడ్డీ చెల్లింపులు జూన్,  ఆగస్టు మధ్య జమ కావచ్చు, కొన్ని సందర్భాల్లో సెప్టెంబర్ వరకు కూడా ఆలస్యం కావచ్చు. అంటే ప్రస్తుత ఆలస్యం సాధారణ ప్రక్రియలో భాగమే అని చెప్పాలి. ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పవచ్చు. మీ వడ్డీ చెల్లింపులు సకాలంలో మీ ఖాతాకు జమ అవుతాయి. 

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సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్

మార్చి మొదటి వారంలో వడ్డీ రేట్లను ప్రకటిస్తూ, కార్మిక, ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి EPFO ​​8.25% వడ్డీ రేటును కొనసాగిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి EPF డిపాజిట్లపై 8.25% వార్షిక వడ్డీ రేటును సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ (CBT) సిఫార్సు చేసిందని కార్మిక మరియు ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. 

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PF ఖాతాకు ఎంత వడ్డీ జమ

ఇప్పుడు, ఎవరి PF ఖాతాకు ఎంత వడ్డీ జమ అవుతుంది అనేది పూర్తిగా మీ PF ఖాతాలో జమ చేసిన డబ్బుపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మీ PF ఖాతాలో రూ. 15 లక్షలు ఉంటే, వడ్డీ లక్షల్లో ఉండవచ్చు. అయితే, PF ఖాతాలో డబ్బు తక్కువగా ఉంటే, వడ్డీ కూడా తక్కువగా ఉండవచ్చు.

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మీ PF ఖాతాలో వడ్డీ డబ్బు జమ

మీ PF ఖాతాలో వడ్డీ డబ్బు జమ అయినప్పుడల్లా, మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్‌కు ఒక మెసేజ్ లేదా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అయితే, కొన్నిసార్లు మీకు ఆ  మెసేజ్ రాదు. మీ PF ఖాతాలో జమ అయిన అసలు డబ్బు మొత్తాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే, దానిని UMANG యాప్ లేదా EPFO ​​పోర్టల్ ద్వారా చెక్ చేసుకోవచ్చు.

TAGS:
Epfo interest rate
PF interest credit
8.25% EPF interest
EPFO 2025-26
Provident Fund India
EPF balance check
UMANG app EPFO
Labour Ministry
EPF interest delay
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