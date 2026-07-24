/EPFO వడ్డీ జమ అయిపోయింది.. SMS వచ్చిందా?

EPFO: ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) ఖాతాదారులకు శుభవార్త చెప్పింది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన 8.25 శాతం వడ్డీని సభ్యుల ఖాతాల్లో జమ చేసే ప్రక్రియను పూర్తి చేసింది. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది ఉద్యోగుల పీఎఫ్ ఖాతాల్లో వడ్డీ మొత్తం చేరింది.
EPFO వడ్డీ జమ అయిన తర్వాత చాలా మంది సభ్యులు తమ ఖాతా వివరాలు తెలుసుకోవడానికి EPFO పోర్టల్, ఉమంగ్ యాప్ను ఉపయోగించాలని ప్రయత్నించారు. అయితే ఒకేసారి ఎక్కువ మంది లాగిన్ కావడంతో కొన్ని గంటల పాటు ఈ సేవల్లో అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో చాలా మంది తమ ఖాతా బ్యాలెన్స్ను వెంటనే చూడలేకపోయారు.
ఇప్పుడు ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా EPFO సభ్యులకు SMS ద్వారా వడ్డీ జమ వివరాలను పంపిస్తోంది. మీ మొబైల్ నంబర్ EPFO ఖాతాతో లింక్ అయి ఉంటే, వడ్డీ జమ అయిన సమాచారం సందేశం రూపంలో అందుతుంది. దీంతో పోర్టల్లోకి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఖాతా వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు.
వడ్డీ జమ అయిన తర్వాత సభ్యులు తమ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ను EPFO అధికారిక పోర్టల్, ఉమంగ్ యాప్ లేదా మిస్డ్ కాల్, SMS సేవల ద్వారా కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. అయితే సేవలు సాధారణ స్థితికి వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే పోర్టల్లో వివరాలు కనిపించే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి కొంత సమయం వేచి చూసి మళ్లీ ప్రయత్నించడం మంచిది.
ఈసారి EPFO పూర్తిస్థాయి ఆటోమేషన్ విధానాన్ని ఉపయోగించి వడ్డీ జమ ప్రక్రియను వేగంగా పూర్తి చేసింది. గతంతో పోలిస్తే తక్కువ సమయంలోనే కోట్లాది ఖాతాల్లో వడ్డీ జమ కావడం విశేషం. దీంతో సభ్యులకు ఎలాంటి ఆలస్యం లేకుండా వడ్డీ ప్రయోజనం అందింది. మీకు ఇంకా SMS రాకపోయినా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్ని ఖాతాలకు సందేశాలు ఆలస్యంగా చేరే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే మీ మొబైల్ నంబర్, ఆధార్, UAN వివరాలు సరిగా లింక్ అయ్యాయో లేదో కూడా ఒకసారి పరిశీలించుకోవాలి.
EPFO సభ్యులు తమ ఖాతా వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తూ ఉండడం మంచిది. వడ్డీ జమ కావడంతో ఉద్యోగుల పొదుపు మరింత పెరుగుతుంది. భవిష్యత్ అవసరాల కోసం ఈ నిధి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. అందుకే ప్రతి ఉద్యోగి తన పీఎఫ్ ఖాతా వివరాలను తరచూ చెక్ చేసుకుంటూ, అవసరమైన వివరాలు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకోవడం ఉత్తమం.