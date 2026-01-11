English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPFO Interest: ఉద్యోగం మానేసినా.. పీఎఫ్ డబ్బుకు వడ్డీ జమ అవుతుందా? రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయ్..!!

Provident Fund Interest: ప్రైవేట్ రంగంలో పని చేసే చాలా మందికి ఒక భయం ఎప్పుడూ వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. ఉద్యోగం ఎప్పుడు పోతుందో తెలియదు. లేఆఫ్స్, కాంట్రాక్ట్ ముగింపు, కంపెనీ క్లోజ్… కారణం ఏదైనా కావచ్చు. ఇంకొందరు మాత్రం స్వచ్ఛందంగా ఉద్యోగం మానేసి, కొంతకాలం విరామం తీసుకుంటారు. కానీ ఉద్యోగం పోయిన వెంటనే అందరి మైండ్‌లో వచ్చే మొదటి ప్రశ్న ఒక్కటే.. ఇప్పుడు నా PFకి ఏమవుతుంది? డబ్బు అలాగే ఉంటుందా? వడ్డీ వస్తుందా? 
ఈ విషయంలో సోషల్ మీడియాలో.. వాట్సాప్ యూనివర్సిటీలో ఎన్నో అపోహలు తిరుగుతుంటాయి. ముఖ్యంగా  మూడు సంవత్సరాలు జమ లేకపోతే PFపై వడ్డీ ఆగిపోతుంది  అన్న మాటను చాలామంది నిజమని నమ్మేస్తారు. కానీ నిజం మాత్రం ఇది కాదు. ఈ గందరగోళానికి పూర్తిగా క్లారిటీ ఇస్తాను. ముందుగా ఒక విషయం స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి. మీరు ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాదు.. ఉద్యోగం వదిలిన తర్వాత కూడా మీ PF ఖాతా మీద వడ్డీ వస్తూనే ఉంటుంది. మీరు కొత్త ఉద్యోగంలో చేరకపోయినా, మీ యజమాని ఇకపై PF జమ చేయకపోయినా, మీ ఖాతాలో ఉన్న మొత్తం మీద వడ్డీ కొనసాగుతుంది. ఇది చాలా మందికి తెలియని నిజం.

ఇప్పుడు అసలు కీలకమైన పాయింట్ దగ్గరకు వెళ్దాం. చాలామంది అనుకుంటారు .. మూడు సంవత్సరాలు డబ్బు జమ కాకపోతే PF ఖాతా నిష్క్రియంగా మారిపోతుంది. వడ్డీ కూడా ఆగిపోతుంది అని అనుకుంటారు. కానీ ఇది పూర్తిగా తప్పు. ఈ అపోహ పాత EPFO నిబంధనల నుంచి వచ్చింది. ఒకప్పుడు నిజంగానే ఇలా గందరగోళం ఉండేది. కానీ 2016లో ప్రభుత్వం EPF నిబంధనలను సవరించింది.  

PF ఖాతా 58 సంవత్సరాల వయస్సు వచ్చే వరకు యాక్టివ్‌గానే పరిగణిస్తారు. అంటే మీరు ఉద్యోగం మానేసి నాలుగు సంవత్సరాలు, ఐదు సంవత్సరాలు లేదా పది సంవత్సరాలు పని చేయకపోయినా సరే, మీరు 58 ఏళ్లు చేరే వరకు మీ PF డబ్బుపై వడ్డీ పడుతూనే ఉంటుంది.అయితే.. మూడు సంవత్సరాల రూల్  ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే.. పాత మార్గదర్శకాల్లో వరుసగా మూడు సంవత్సరాలు ఎలాంటి కాంట్రిబ్యూషన్ లేకపోతే ఖాతాను ఇన్‌ఆపరేటివ్‌గా పరిగణించవచ్చని చెప్పేవారు. కానీ ఈ విషయం ఇప్పుడు వర్తించదు. 2016 తర్వాత ప్రభుత్వం క్లియర్‌గా చెప్పింది.

58 ఏళ్లు వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే PF ఖాతాను నిష్క్రియంగా పరిగణిస్తారు. ఆ తర్వాతే వడ్డీ ఆగుతుంది. ఇది ఎందుకు ముఖ్యమంటే.. చాలా మంది ఈ అపోహ నమ్మి భయంతో తమ PF డబ్బును ముందుగానే విత్‌డ్రా చేసుకుంటారు. దాంతో రిటైర్మెంట్ కోసం ఉండాల్సిన పెద్ద మొత్తాన్ని చిన్న వయసులోనే ఖర్చు చేసేస్తారు. నిజానికి, PF అనేది దీర్ఘకాలిక భద్రత. ఉద్యోగం లేకపోయినా, ఆ డబ్బు మీ కోసం మెల్లిగా పెరుగుతూనే ఉంటుంది.

సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే .. ఉద్యోగం పోయింది అని PF మీద వడ్డీ ఆగిపోదు. మీరు కొత్త కంపెనీలో చేరకపోయినా, సంవత్సరాల పాటు పని చేయకపోయినా, 58 ఏళ్లు వచ్చే వరకు మీ PF డబ్బు మీకే పని చేస్తుంది. కాబట్టి  మూడు సంవత్సరాల తర్వాత PF వడ్డీ ఉండదు అని చెబితే.. ఈ నిజం వారికి చెప్పండి. భయంతో నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. సరైన సమాచారం ఉంటే.. మీ ఆర్థిక భవిష్యత్తు మరింత భద్రమవుతుంది.

