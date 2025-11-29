EPFO Interest Update: 1కోటి మందికి గుడ్ న్యూస్ చెప్పనున్న ఈపీఎఫ్ఓ.. భారీ మార్పులకు సన్నాహాలు..!!

EPFO Salary Hike: ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) కోటికి మందికిపైగా ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పేందుకు రెడీ అవుతున్నట్లు సమాచారం. తప్పనిసరి PF, పెన్షన్ పథకాల అర్హత కోసం ఉపయోగించే వేతన పరిమితిని పెంచే అవకాశాన్ని EPFO పరిశీలిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న రూ. 15,000 జీత పరిమితిని రూ. 25,000కు పెంచే ప్రతిపాదన ముందుకు వచ్చింది. గతంలో ఈ పరిమితి రూ. 6,500 మాత్రమే ఉండేది. క్రమంగా పెంచుతూ ప్రస్తుతం కొత్త సవరణను పరిశీలిస్తున్నారు.
ఈ మార్పు అమల్లోకి వస్తే.. దేశవ్యాప్తంగా 1 కోటి (10 మిలియన్లకు పైగా) ఉద్యోగులు మొదటిసారి EPF, EPS పథకాల పరిధిలోకి వస్తారు. ముఖ్యంగా ఎక్కువ జీతం పొందుతున్నప్పటికీ పెన్షన్ భద్రత లేకుండా పని చేస్తున్న నగర ప్రాంతాల ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు ఇది పెద్ద ఉపశమనంగా మారనుంది.
ముంబైలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో ఆర్థిక సేవల విభాగం కార్యదర్శి ఎం. నాగరాజు మాట్లాడారు. నెలకు రూ. 15,000 కంటే కొద్దిగా ఎక్కువ వేతనం పొందే అనేక మంది ఉద్యోగులకు పెన్షన్ భద్రత లేకపోవడం దురదృష్టకరమని, వారి వృద్ధాప్యం పూర్తిగా కుటుంబ సభ్యులపై ఆధారపడే పరిస్థితి ఉత్పన్నమవుతోందని పేర్కొన్నారు. అందుకే ప్రస్తుత పరిమితిని పునర్యాలోచించడం అత్యవసరమని తెలిపారు.
ప్రస్తుతం ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం.. ప్రాథమిక జీతం రూ. 15,000 లోపే ఉన్న ఉద్యోగులే ఆటోమెటిగ్గా EPF, EPSలో చేరుతారు. ఈ పరిమితిని దాటి సంపాదించే వారికి తప్పనిసరి నమోదు అన్నది ఉండదు. దీనివల్ల, రెగ్యులర్ జీతాలు పొందుతున్నప్పటికీ రిటైర్మెంట్ భద్రత నుండి దూరంగా ఉన్న ఉద్యోగుల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉంది.
వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీలు ఈ ప్రతిపాదనపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశముంది. కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, వేతన పరిమితిని రూ. 25,000కు పెంచితే, 1 కోటి మందికి పైగా అదనపు ఉద్యోగులు తప్పనిసరి సామాజిక భద్రతా పథకాల పరిధిలోకి వస్తారు. పెరుగుతున్న జీవన వ్యయం, మారుతున్న జీత స్థాయిలం ఇవన్నీ ఈ మార్పుకు ప్రధాన కారణాలుగా ఉన్నాయి. ట్రేడ్ యూనియన్లు కూడా ఈ సవరణను చాలా కాలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
ఈ మార్పు అమలులోకి వస్తే.. ఉద్యోగి, యజమాని ఇద్దరిచే EPF, EPSకు చెల్లించే నెలవారీ వాటా పెరుగుతుంది. ప్రస్తుతానికి ఉద్యోగి తన ప్రాథమిక జీతంలో 12శాతం ను EPFకు చెల్లిస్తాడు. యజమానులు కూడా అదే శాతం చెల్లిస్తారు. వేతనం పెరిగినందున, రెండు పార్టీల నుండి వచ్చే మొత్తాలు కూడా పెరుగుతాయి. ఇది ఉద్యోగుల భవిష్యనిధిని బలపరచడమే కాక, రిటైర్మెంట్ సమయంలో పొందే పెన్షన్ మొత్తాన్ని కూడా గణనీయంగా పెంచుతుంది. అయితే, యజమానులకి ప్రతి ఉద్యోగిపై అయ్యే ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి.