  • Telugu News
  • Photos
  • EPFO Update: పిఎఫ్‎ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. మీ ఖాతాలో రూ. 52,000 జమ కానుంది.. పూర్తి అప్‌డేట్ ఇదిగో..!!

EPFO Update: పిఎఫ్‎ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. మీ ఖాతాలో రూ. 52,000 జమ కానుంది.. పూర్తి అప్‌డేట్ ఇదిగో..!!

EPFO Update: ఉద్యోగం చేస్తున్నవారందరికీ దాదాపుగా ఈపీఎఫ్ గురించే తెలిసే ఉంటుంది. ఈ ఖాతాలో ఉద్యోగి జీతం నుంచి కొంత కంపెనీ కొంత డబ్బును జమ చేస్తుంది. ఈ సారి ప్రభుత్వం పీఎఫ్ పై వడ్డీ రేటును 8.75శాతానికి పెంచే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంటే మీ ఖాతాలో రూ. 6లక్షలు ఉన్నట్లయితే మీకు రూ. 52వేల వరకు వడ్డీ పొందవచ్చు. ఈ వడ్డీ రేటును జనవరిలో ఆమోదించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు త్వరలోనే గుడ్ న్యూస్ చెప్పేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈపీఎఫ్ఓ కారిడార్ల నుంచి వెలువడుతున్న సమాచారం ప్రకారం ఈ సారి వడ్డీ రేట్లకు సంబంధించికేంద్రం ఉద్యోగులకు శుభవార్త అందించే అవకాశం ఉంది. 202-26 సంవత్సరానికి గాను వడ్డీ రేట్ల పెరుగుదల ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇది మీ డిపాజి్లపై వచ్చే వడ్డీకి నేరుగా ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.  

  ప్రస్తుతం పీఎఫ్ ఖాదారుల్లో ఉన్న అతిపెద్ద ప్రశ్న ఏంటంటే ఈ ఏడాది వారి డిపాజిట్లపై ఎంత వడ్డీ లభిస్తుందని. ప్రభుత్వం ఈ సంవత్సరం వడ్డీ రేట్లను 8.75శాతానికి పెంచే యోచనలో ఉన్నట్లు సంబంధిత వర్గాలతో పాటు మార్కెట్ నిపుణులు కూడా భావిస్తున్నారు.  

  2024-25 ఆర్థిక ఏడాదికి ప్రభుత్వం 8.2శాతం వడ్డీ రేటును అందించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇది ఇప్పటికే ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో జమ అయ్యింది. ఇప్పుడు, కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరానికి అధిక రేట్ల అంచనా ఉద్యోగుల ఉత్సాహాన్ని పెంచింది. అయితే దీనిపై ప్రభుత్వం ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటన చేయలేదు. అయినప్పటికీ వచ్చే ఏడాది జనవరిలో తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుందని భావిస్తున్నారు.  

  52,000 రూపాయలు ఎలా పొందాలి? వడ్డీ రేట్లలో పెరుగుదల మీ PF బ్యాలెన్స్‌ను ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. గణాంకాలను విశ్లేషిస్తే మీ పీఎఫ్ ఖాతాలో సుమారు రూ. 6 లక్షలు ఉన్నట్లయితే 8.75% రేటుతో సుమారు రూ. 50,000 నుండి రూ. 52,000 వరకు వడ్డీ జమ అవుతుంది. అదే సమయంలో ఖాతాలో రూ. 5 లక్షలు ఉన్న వ్యక్తి సుమారు రూ. 42,000 వడ్డీని పొందవచ్చు.  

  ఈ మొత్తం డైరెక్టుగా మీ రిటైర్మెంట్ ఫండ్ కు యాడ్ అవుతుంది. తద్వారా మీ పొదుపు మరింత వేగంగా పెరుగుతుంది. కాగా ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 80 మిలియన్ల పీఎఫ్ ఖాతాదారులు ప్రభుత్వం తీసుకునే ఈ నిర్ణయం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ ప్రతిపాదనను EPFO ​​సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ (CBT) రాబోయే సమావేశంలో చర్చించే అవకాశం ఉంది, ఆ తర్వాత వడ్డీ రేట్లు ఆమోదిస్తుంది.  

  మీ బ్యాలెన్స్‌ని ఇలా చెక్ చేసుకోండి మీరు మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ నుండి 9966044425 కు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వడం ద్వారా మీ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఫోన్ చేసిన. అనంతరం మీ PF బ్యాలెన్స్ వివరాలను త్వరలో ఎస్ఎంఎస్ రూపంలో అందుకుంటారు.  

  ప్రత్యామ్నాయంగా, మీరు SMS ద్వారా కూడా మీ బ్యాలెన్స్‌ను చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ నుండి 7738299899 కు మెసేజ్ పంపండి. మెసేజ్ బాక్సులో "EPFOHO UAN" అని టైప్ చేసి.. మీకు నచ్చిన భాషలో (ఉదా., హిందీ, తమిళం, తెలుగు, మొదలైనవి) సమాచారం అందుతుంది.  

