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EPFO Interest: జూలై 15 నుంచే ఈపీఎఫ్ వడ్డీ జమ.. కోట్ల మంది ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 08, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:46 PM IST

EPFO Interest:ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) సభ్యులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఈపీఎఫ్ వడ్డీని జూలై 15 నుంచి సభ్యుల ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నట్లు కేంద్ర కార్మిక మరియు ఉపాధి శాఖ మంత్రి మన్‌సుఖ్ మాండవీయ తెలిపారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది ఉద్యోగులు త్వరగా వడ్డీ ప్రయోజనం పొందనున్నారు.

PF interest credit date1/5

ఈపీఎఫ్ తాజా వార్తలు

ఈ ఏడాది ఈపీఎఫ్ సభ్యులకు 8.25 శాతం వడ్డీ ఇవ్వనున్నారు. మొత్తం రూ.1.44 లక్షల కోట్ల వడ్డీని సుమారు 34 కోట్ల సభ్యుల ఖాతాల్లో జమ చేయడానికి ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. గతంలో ఈ ప్రక్రియ సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్ నెలల్లో పూర్తయ్యేది. కానీ ఇప్పుడు కొత్త డిజిటల్ వ్యవస్థ అందుబాటులోకి రావడంతో వడ్డీ జమ ప్రక్రియ చాలా వేగంగా పూర్తవుతోంది.  

EPFO subscribers2/5

ఈపీఎఫ్ ఖాతా

ఈపీఎఫ్‌ఓ తన సేవలను మరింత సులభంగా మార్చేందుకు దేశవ్యాప్తంగా ఒకే కేంద్ర డేటాబేస్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. దీంతో సభ్యుల వివరాలు ఒకే చోట అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇకపై ఏ ప్రాంతానికి చెందిన ఖాతా అయినా దేశంలోని ఏ ఈపీఎఫ్ కార్యాలయం నుంచైనా సేవలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది.  

EPF interest update3/5

పీఎఫ్ వడ్డీ

కొత్త పోర్టల్ ద్వారా సభ్యులు తమ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్, క్లెయిమ్ స్థితి, పెన్షన్ సేవా వివరాలు, ఇప్పటికే పొందిన ప్రయోజనాలను ఒకే చోట చూసుకోవచ్చు. క్లెయిమ్ దాఖలు చేసే సమయంలో లోపాలు ఉంటే ముందుగానే గుర్తించే విధంగా ఆటోమేటిక్ పరిశీలన వ్యవస్థను కూడా ప్రవేశపెట్టారు. దీంతో క్లెయిమ్ తిరస్కరణలు తగ్గి, త్వరగా ఆమోదం లభించే అవకాశం ఉంటుంది.  

EPFO 8.25 percent interest4/5

ఈపీఎఫ్ సభ్యులు

అంతేకాకుండా, పూర్తిగా కేవైసీ పూర్తి చేసిన సభ్యులకు అడ్వాన్స్ క్లెయిమ్ ఆటో సెటిల్‌మెంట్ పరిమితిని రూ.1 లక్ష నుంచి రూ.5 లక్షలకు పెంచారు. క్లెయిమ్‌కు సంబంధించిన సందేహాలకు సభ్యులు ఆన్‌లైన్‌లోనే సమాధానం ఇవ్వవచ్చు. చెల్లింపులు కూడా కేంద్ర స్థాయి డిజిటల్ వ్యవస్థ ద్వారా వేగంగా జరుగుతాయి. ఉద్యోగం మారినప్పుడు ఆధార్‌కు అనుసంధానమైన పీఎఫ్ ఖాతాలు ఆటోమేటిక్‌గా కొత్త సంస్థకు బదిలీ అవుతాయి. అలాగే తుది సెటిల్‌మెంట్ సమయంలో చెల్లింపు అనుమతి ఇచ్చే తేదీ వరకు వడ్డీ లెక్కించే విధానాన్ని కూడా అమలు చేస్తున్నారు.  

EPFO July 155/5

మన్‌సుఖ్ మాండవీయ

ఈ మార్పులన్నీ ఈపీఎఫ్ సభ్యులకు మరింత వేగవంతమైన, పారదర్శకమైన మరియు సులభమైన సేవలను అందించాలనే లక్ష్యంతో తీసుకొచ్చిన సంస్కరణలుగా అధికారులు చెబుతున్నారు. జూలై 15 నుంచి వడ్డీ జమ ప్రారంభం కావడంతో కోట్లాది మంది ఉద్యోగులు తమ పాస్‌బుక్‌లలో ఈ మొత్తాన్ని త్వరలోనే చూడగలరు.

TAGS:
EPFO interest 2026
EPF Interest Credit
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PF Interest Credit Date

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