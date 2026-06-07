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EPFO Update: PF ఖాతాదారులకు బంపర్ న్యూస్.. మీ బ్యాలెన్స్ పెరగబోతోంది!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 07, 2026, 09:23 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:23 AM IST

EPFO Update:ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) సభ్యులకు శుభవార్త. దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది ఉద్యోగులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న పీఎఫ్ వడ్డీ జమ ప్రక్రియ త్వరలో పూర్తయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి ఈపీఎఫ్ ఖాతాలపై 8.25 శాతం వడ్డీని ప్రకటించిన నేపథ్యంలో, సభ్యుల ఖాతాల్లోకి వడ్డీ డబ్బులు ఎప్పుడు వస్తాయనే చర్చ ప్రస్తుతం జోరుగా సాగుతోంది.

EPF interest rate 8.25%1/5

UAN నంబర్

ఈ ఏడాది మార్చిలో జరిగిన EPFO సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ (CBT) సమావేశంలో పీఎఫ్ నిల్వలపై 8.25 శాతం వడ్డీ రేటును ఖరారు చేశారు. ఈ నిర్ణయం ఉద్యోగులకు ఊరటనిచ్చినప్పటికీ, ఇప్పటివరకు ఆ వడ్డీ మొత్తం ఖాతాల్లో జమ కాకపోవడంతో చాలామంది ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.అయితే దీనికి ప్రధాన కారణం సాంకేతిక, పరిపాలనా ప్రక్రియలేనని అధికారులు చెబుతున్నారు. వడ్డీ రేటు ప్రకటించిన తర్వాత కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి తుది ఆమోదం రావాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది ఖాతాల వివరాలను పరిశీలించి, లెక్కలు సరిపోల్చి వడ్డీని జమ చేసే ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. ఈ కారణంగానే ప్రతి సంవత్సరం వడ్డీ జమకు కొంత సమయం పడుతుంది.

PF account holders news2/5

PF పాస్‌బుక్ చెక్

వడ్డీ జమ అయిన తర్వాత సభ్యులు తమ పీఎఫ్ పాస్‌బుక్‌లో ఆ వివరాలను సులభంగా చూడవచ్చు. EPFO మెంబర్ పోర్టల్ లేదా UMANG యాప్ ద్వారా లాగిన్ అయి ఖాతా వివరాలను పరిశీలించవచ్చు. అలాగే UAN నంబర్‌కు లింక్ అయిన మొబైల్ ద్వారా మిస్డ్ కాల్ లేదా SMS సేవలను ఉపయోగించి కూడా బ్యాలెన్స్ వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.  

EPFO latest update3/5

EPFO తాజా అప్‌డేట్

పీఎఫ్ ఖాతాదారులు తమ UAN యాక్టివ్‌గా ఉందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం మంచిది. అలాగే ఆధార్, PAN, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు సక్రమంగా లింక్ అయ్యి ఉండాలి. లేనిపక్షంలో భవిష్యత్తులో క్లెయిమ్‌లు లేదా ఇతర సేవల్లో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.  

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PF ఖాతా తాజా వార్తలు

ఇదిలా ఉండగా, సభ్యులకు మరింత వేగవంతమైన సేవలు అందించేందుకు EPFO 'EPFO 3.0' పేరుతో కొత్త డిజిటల్ వ్యవస్థను తీసుకురానుంది. ఈ కొత్త వ్యవస్థ అమల్లోకి వస్తే పీఎఫ్ క్లెయిమ్‌లు, విత్‌డ్రాయల్స్, ఖాతా బదిలీలు మరింత సులభంగా జరిగే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా రూ.5 లక్షల లోపు విత్‌డ్రాలకు యజమాని ఆమోదం అవసరం లేకుండా చేసే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.  

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PF బ్యాలెన్స్ పెరుగుదల

అలాగే UPI ఆధారిత సేవలు, QR కోడ్ ద్వారా నేరుగా బ్యాంక్ ఖాతాలకు డబ్బు బదిలీ వంటి సదుపాయాలు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఉద్యోగులు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగకుండా, పూర్తిగా డిజిటల్ విధానంలో తమ పీఎఫ్ సేవలను పొందగలుగుతారు.ప్రస్తుతం పీఎఫ్ ఖాతాదారులు వడ్డీ జమ కోసం ఎదురుచూస్తుండగా, త్వరలోనే వారి ఖాతాల్లో అదనపు మొత్తం జమయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో కోట్లాది మంది ఉద్యోగుల పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ మరింత పెరగనుంది.

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