English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • EPFO: కోటి మంది ఉద్యోగులకు ప్రయోజనం..11ఏళ్ల తర్వాత EPFO తీసుకోబోయే నిర్ణయం ఇదే..!!

EPFO: కోటి మంది ఉద్యోగులకు ప్రయోజనం..11ఏళ్ల తర్వాత EPFO తీసుకోబోయే నిర్ణయం ఇదే..!!

EPFO Key Decision: ఉద్యోగులకు అదిరే గుడ్ న్యూస్. ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈపీఎఫ్ఓ కీలక నిర్ణయం తీసుకోబోతోంది. కనీస పెన్షన్ రూ. 15వేల నుంచి పెంచాలని నిర్ణయించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. రూ. 15వేల నుంచి 25వేలకు పెంచే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 11 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ కీలక మార్పులు చేస్తోంది. ఈపీఎఫ్ఓ బోర్డ్ మీటింగ్లో ఈ అంశాలపై కీలక నిర్ణయాలు వెలువడే అవకాశం ఉంది. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 
1 /6

 ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్. ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్( Employees Provident Fund Organization)కు చెందిన కీలక నిర్ణయాధిక కమిటీ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ త్వరలోనే సమావేశం కానుంది. ఈ సమావేశంలో కనీస పెన్షన్ పెంపుపై ప్రధానంగా చర్చించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. పలు మీడియా నివేదికల ప్రకారం కనీస పెన్షన్ రూ. 15వేల నుంచి 25వేలకు పెంచాలని నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

2 /6

ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ తదుపరి సమావేశంలో EPF,  EPSలో చేరడానికి కనీస రూ. 15,000 పరిమితిని పెంచడం గురించి చర్చించవచ్చు. నివేదికల ప్రకారం ఈ పథకాలలో చేరడానికి తప్పనిసరి జీత పరిమితిని నెలకు రూ. 25,000కి పెంచే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటే, 10 మిలియన్లకు పైగా ఉద్యోగులు ప్రయోజనం పొందవచ్చు. EPFO ​​సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీల తదుపరి సమావేశం డిసెంబర్ లేదా జనవరిలో జరుగుతుంది. ఈ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

3 /6

ప్రస్తుత నియమాలు ఏమిటి? ప్రస్తుతం రూ. 15,000 మూల వేతనం ఉన్న ఉద్యోగులు మాత్రమే EPS,  EPF పరిధిలోకి వస్తారు. అంతకంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తున్న వారు వైదొలగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. 2014 తర్వాత జీతం పరిమితి ప్రతిపాదనపై చర్చించడం ఇదే మొదటిసారి.

4 /6

జీత పరిమితి రూ. 10,000 పెరగవచ్చు: మనీ కంట్రోల్ నివేదిక ప్రకారం EPF,  EPS పథకాల జీత పరిమితిని రూ. 10,000 కు పెంచవచ్చని కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ అధికారి ఒకరు పేర్కొన్నారు. దీనివల్ల అదనంగా 1 కోట్ల మంది ఉద్యోగులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.

5 /6

ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం, ఉద్యోగులు,  యజమానులు ఒక్కొక్కరు ఉద్యోగి జీతంలో 12 శాతం వాటా చెల్లిస్తారు. ఉద్యోగి 12 శాతం వాటా నేరుగా EPF ఖాతాకు వెళుతుంది. యజమాని వాటా EPFలో 3.67 శాతం,  EPSలో 8.33 శాతం వాటా చెల్లిస్తుంది.

6 /6

76 మిలియన్ల క్రియాశీల సభ్యులు: ప్రస్తుతం, EPFO ​​రూ. 26 లక్షల కోట్ల నిధిని నిర్వహిస్తోంది. 76 మిలియన్ల మంది క్రియాశీల సభ్యులతో ఉంది. మారుతున్న ఆర్థిక అనిశ్చితి మధ్య ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని తీసుకువస్తుందని నమ్ముతూ నిపుణులు ఈ సంభావ్య చర్యను స్వాగతిస్తున్నారు.

EPFO EPFO news updates Stock market Minimum Pension Hike EPS Minimum Pension

Next Gallery

Gold Rate Today: కుప్పకూలిన బంగారం ధర.. తులం ధర 13వేలు పతనం.. అక్టోబర్ 29వ తేదీ బుధవారం తెలంగాణ, ఆంధ్రలో ధరలు ఇవే..!!