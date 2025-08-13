English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPFO: ఈపీఎఫ్ఓ సూపర్.. సూపర్.. ఛాన్స్.. అప్లై చేస్తే జాబ్ మీదే.. అస్సలు కాంపిటేషనే లేదు..!!

EPFO Jobs: మీరు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి జాబ్ కోసం సెర్చ్ చేస్తున్నారా? అయితే మీకూ గుడ్ న్యూస్. ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ గోల్డెన్ ఛాన్స్ మీకోసం అందిస్తోంది. ఎన్ఫోర్సెమెంట్ ఆఫీసర్, అకౌంట్ ఆఫీసర్, అసిస్టెంట్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కమిషనర్ పోస్టుల భర్తీకి యూపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. 
ఇందులో ఎంపికయ్యే వారికి మంచి వేతనంతోపాటు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫెసిలిటిస్ లభిస్తాయి. అర్హత కలిగినవారు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. నోటిఫికేషన్ కు సంబంధించిన పోస్టులు, విద్యార్హత, వయస్సు, దరఖాస్తు విధానం, ఎంపిక విధానం సహా పలు విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం. 

మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య -230పోస్టులు, ఇందులో ఎన్పోర్స్ మెంట్, అకౌంట్ ఆఫీసర్ పోస్టులు 156 ఉన్నాయి. యూఆర్ 78 పోస్టులు ఉన్నాయి. ఈడబ్ల్యూఎస్‌: 01 ఓబీసీ,  42 ఎస్సీ,  23 ఎస్టీ,  12, పీడబ్ల్యూబీడీ 09, అసిస్టెంట్‌ ప్రావిడెంట్‌ ఫండ్‌ కమిషనర్‌ - 74 పోస్టులు, యూఆర్‌  32, ఈడబ్ల్యూఎస్‌ 07, ఓబీసీ 28, ఎస్సీ  07, పీడబ్ల్యూబీడీ 03 పోస్టులు ఉన్నాయి.   

ఇక విద్యార్హత విషయానికి వస్తే గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి బ్యాచిలర్‌ డిగ్రీ పాస్‌ అయి ఉండటంతోపాటు  ప్రాధాన్యత: కంపెనీ లా / లేబర్ లా / పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌లో డిప్లొమా లేదా అనుభవం ఉన్న వారికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.  

వయస్సు.. ఎన్ఫోర్స్‌మెంట్‌ / అకౌంట్‌ ఆఫీసర్‌: 30 ఏళ్లు, APFC పోస్టులు: 35 ఏళ్లు, వయో సడలింపు: ఓబీసీ - 3 ఏళ్లు, ఎస్సీ/ఎస్టీ - 5 ఏళ్లు, పీడబ్ల్యూబీడీ - 10 ఏళ్లు ఉండాలి. 

జీతం..EO/AO పోస్టులు: లెవెల్-8 పే స్కేల్ (రూ. 47,600 - రూ. 1,51,100 + అలవెన్సులు), APFC పోస్టులు: లెవెల్-10 పే స్కేల్ (రూ. 56,100 - రూ. 1,77,500 + అలవెన్సులు)సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులకు లభించే HRA, DA, ట్రావెల్ అలవెన్స్, మెడికల్ సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.  

దరఖాస్తు గడువు.. దరఖాస్తు ప్రారంభం: 2025 జూలై 29, దరఖాస్తు ముగింపు: 2025 ఆగస్ట్ 18, దరఖాస్తు ఫీజు.., ఒక పోస్టుకు రూ.25, రెండు పోస్టులకు రూ.50, SC/ST/పీడబ్ల్యూబీడీ/మహిళలకు ఫీజు మినహాయింపు

పరీక్షా కేంద్రాలు:  దేశ వ్యాప్తంగా 78 ముఖ్య నగరాల్లో పరీక్షను నిర్వహిస్తారు.. తెలంగాణ, ఏపీలో అయితే హైదరాబాద్, వరంగల్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, అనంతపురం నగరాల్లో ఎగ్జామ్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తారు.   

దరఖాస్తు విధానం:  అభ్యర్ధులు అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://upsconline.nic.in లో ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అన్ని డాక్యుమెంట్స్ \& ఫోటో/సిగ్నేచర్ స్కాన్ కాపీలు సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.    

