EPFO New Rules: ఉద్యోగుల భవిష్యనిధి సంస్థ (EPFO) తాజాగా పాక్షిక ఉపసంహరణలకు సంబంధించిన నియమాలను పూర్తిగా సరళీకరించింది. ఇప్పటివరకు ఉపసంహరణలు చేయడం క్లిష్టమైన ప్రక్రియగా ఉండేది. అనేక పత్రాలు సమర్పించాల్సి వచ్చేది. కారణాలు వివరించాల్సి ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు EPFO తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల ఉద్యోగులకు ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మరింత సౌలభ్యం కలిగింది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, EPF ఖాతాదారులు తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా నిధులను మరింత పారదర్శకంగా, సులభంగా ఉపసంహరించుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈ మార్పులు ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడంతో పాటు, అత్యవసర సమయాల్లో త్వరిత ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించేలా మారాయి.
ఇంతకుముందు EPF స్కీములో పాక్షిక ఉపసంహరణలకు 13 రకాల సంక్లిష్ట నిబంధనలు ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు వాటిని కేవలం మూడు వర్గాలుగా విభజించారు. అవి అత్యవసర అవసరాలు (అనారోగ్యం, విద్య, వివాహం), గృహ అవసరాలు (ఇంటి కొనుగోలు, మరమ్మతులు, రుణ చెల్లింపు) ప్రత్యేక పరిస్థితులు (నిరుద్యోగం, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు).
దీని వల్ల సభ్యులు ఎప్పుడు, ఏ సందర్భంలో విత్ డ్రా చేయాలో స్పష్టత లభించింది. ఇక ఇప్పుడు సభ్యులు తమ EPF ఖాతా బ్యాలెన్స్లో ఉద్యోగి, యజమాని చందాలతో సహా మొత్తం 100శాతం వరకు పాక్షికంగా విత్ డ్రా చేసేందుకు అవకాశం పొందారు. గతంలో ఈ పరిమితి తక్కువగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు EPFO పూర్తిగా సడలింపులు ఇచ్చింది.
ఇక సేవా కాలానికి సంబంధించి కూడా పెద్ద మార్పు చేసింది. గతంలో వివిధ కారణాల కోసం వేర్వేరు కాలపరిమితులు ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు అన్ని సందర్భాల్లోనూ కనీసం 12 నెలల సేవ చేసిన ఎవరైనా పాక్షిక ఉపసంహరణకు అర్హత పొందవచ్చు. ఇది ఉద్యోగంలో కొత్తగా చేరిన వారికి చాలా ఉపయోగకరంగా మారింది.
మరో కీలక నిర్ణయం ఏమిటంటే.. ఉపసంహరణ కోసం ఇకపై పత్రాలు సమర్పించాల్సిన అవసరం లేదు. ముఖ్యంగా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, నిరుద్యోగం వంటి పరిస్థితుల్లో ఎటువంటి కారణం చెప్పకుండానే నేరుగా EPFO పోర్టల్ ద్వారా ఉపసంహరణ చేయవచ్చు. దీని వలన క్లెయిమ్ తిరస్కరణల అవకాశాలు కూడా గణనీయంగా తగ్గాయి.
అయితే సభ్యుల భవిష్య భద్రత దృష్ట్యా EPFO ఒక ముఖ్యమైన నిబంధనను కొనసాగించింది. ఉపసంహరణ తర్వాత కూడా సభ్యుని ఖాతాలో కనీసం 25శాతం నిధులు ఉండాలి. దీని వలన ఆయన భవిష్యనిధిపై ప్రతి సంవత్సరం 8.25శాతం వడ్డీ పొందగలుగుతారు. ఈ వడ్డీ రేటు మార్కెట్లో అత్యధిక స్థిరమైన రిటర్న్లలో ఒకటిగా పరిగణిస్తుంది. దీంతో ఉద్యోగులు తక్షణ అవసరాలకు డబ్బు పొందడమే కాకుండా, భవిష్యత్ రిటైర్మెంట్ భద్రతను కూడా కాపాడుకోగలుగుతున్నారు.
EPFO తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాలు ఉద్యోగుల కోసం ఒక పెద్ద రిలీఫ్గా భావిస్తున్నారు. ఇకపై పత్రాల తిప్పలు లేకుండా, సులభమైన ఆన్లైన్ ప్రక్రియ ద్వారా సభ్యులు తమ నిధులను వేగంగా పొందగలుగుతున్నారు. ముఖ్యంగా అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసే ఉద్యోగులు, ప్రైవేట్ సంస్థల సిబ్బంది ఈ మార్పుల ద్వారా మరింత లాభపడతారని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ నిర్ణయం ఉద్యోగుల ఆర్థిక భద్రత, సౌలభ్యాల వైపు EPFO తీసుకున్న అత్యంత ముఖ్యమైన అడుగుగా చెప్పవచ్చు.