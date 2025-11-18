EPFO Pension Hike: లక్షలాది మంది పీఎఫ్ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. త్వరలోనే పెరగనున్న పెన్షన్? ఎంత పెరుగుతుందంటే..?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EPFO Pension Hike: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ త్వరలోనే పీఎఫ్ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ అందించేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈపీఎస్ కింద కనీస పెన్షన్ మొత్తాన్ని పెంచుతూ కేంద్రం త్వరలోనే ఓ ప్రకటన విడుదల చేసే ఛాన్స్ ఉంది. అయితే ఈ నిర్ణయం వల్ల దేశంలోని లక్షలాది మంది పీఎఫ్ ఉద్యోగులకు మరింత ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. అయితే ఉద్యోగ సంఘాలు చేస్తున్న డిమాండ్స్ నేపథ్యంలో ఈ పెంపుపై జోరుగా చర్చలు సాగుతున్నాయి. 
ప్రస్తుతం ఎంప్లాయిస్ పెన్షన్ స్కీమ్ కింద ఉద్యోగులకు రూ. 1000 మాత్రమే పెన్షన్ లభిస్తోంది. ఈ కనీస పెన్షన్ మొత్తాన్ని నెలకు రూ. 5,500 పెంచే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది కార్యరూపం దాల్చినట్లయితే కనీసం ఈపీఎస్ మొత్తం రూ. 4,500 పెరుగుతుంది.   

ఈ పెంపుదల ప్రతిపాదనను ఈపీఎఫ్ఓ తదుపరి సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టిస్ సమావేశంలో ఆమోదించే ఛాన్స్ ఉంది. అయితే దీనిపై ఇప్పటి వరకు అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన వెలువడలేదు.  

ప్రభుత్వం ఏవైనా మార్పులు చేర్పులు చేసినట్లయితే ఇది 11 ఏళ్ల తర్వాత జరుగుతుంది. చివరిసారిగా ఈపీఎస్ కింద పెన్షన్ మొత్తాన్ని 2014లో రూ. వెయ్యికి పెంచారు. 

కాగా ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 7.8 మిలియన్ల మంది ఉద్యోగులు ఈపీఎస్ ప్రయోజనాలను పొందుతున్నారు. పీఎఫ్ ఉద్యోగి సంఘాలు పెన్షన్ మొత్తాన్ని పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తూ కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖకు మెమోరాండం కూడా సమర్పించాయి. ఈపీఎస్ కింద పెన్షన్ పొందడానికి ఉద్యోగికి కనీసం 10ఏళ్ల ఈపీఎఫ్ఓ సభ్యుడిగా ఉండాలి. పెన్షన్ ప్రయోజనాలు సాధారణంగా 58ఏళ్ల వయస్సు తర్వాత వస్తాయి.   

కేంద్రం పీఎఫ్ డిపాజిట్లపై వార్షిక వడ్డీని ఉద్యోగుల ఖాతాల్లోకి జమ చేస్తుంది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రభుత్వం 8.25శాతం వడ్దీని ఉద్యోగుల శాతాలకు ట్రాన్స్ ఫర్ చేసింది. తర్వాత ఆర్థిక సంవత్సరం కోసం వడ్డీ రేటుపై చర్చలు ఇప్పటికే మొదలయ్యాయి. ప్రభుత్వం ఎంత వడ్డీ అందిస్తుందనేది వేచి చూడాల్సిందే.  

EPS Minimum Pension Hike EPFO Pension Increase Employees' Pension Scheme Update CBT Meeting Pension Approval PF Interest Rate 2025-26 Minimum Pension Demand

