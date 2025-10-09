EPFO: ఈపీఎఫ్ఓ సభ్యులకు కీలక అప్ డేట్.. ఏటీఎం నుంచి పీఎఫ్ డబ్బులు విత్ డ్రా ఎప్పటి నుంచంటే..?

EPFO ATM Withdrawal: ఎంప్లాయిూస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ సభ్యులకు ఓ కీలక అప్ డేట్ వచ్చింది. ఏటీఎం నుంచి పీఎఫ్ డబ్బును విత్ డ్రా చేసుకునే సర్వీసులను ఈపీఎఫ్ఓ 2026 జనవరి నుంచి ప్రారంభించబోతున్నట్లు సమాచారం. నివేదికల ప్రకారం..ఈపీఎఫ్ఓ అత్యున్నత నిర్ణయాధికార సంస్థ సీబీటీ, అక్టోబర్ 2వ వారంలో జరగనున్న బోర్డు సమావేశంలో ఏటీఎం విత్ డ్రాలను ఆమోదించే ఛాన్స్ ఉంది.
ఏటీఎం ఉపసంహరణ సౌకర్యం ఉద్యోగులకు భారీ ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పీఎఫ్ సొమ్ము విత్ డ్రా చేసుకునేందుకు వారు ఆన్ లైన్ క్లెయిమ్ ను సమర్పించాల్సిన అవసరం ఉండదు.
పీఎఫ్ డబ్బు కోసం ఎక్కువ రోజులు వేచి ఉండాల్సిన అవసరం ఉండదు. డైరెక్టుగా ఏటీఎంకు వెళ్లి పీఎఫ్ నిధులను విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు.
ఈపీఎఫ్ఓ ఐటీ ఇన్ ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏటీఎం వంటి లావాదేవీలను అనుమతించేందుకు సిద్ధంగా ఉందని సీబీటీ సభ్యుడిని ఉటంకిస్తూ మనీ కంట్రోల్ వార్త సంస్థ వెల్లడించింది.
ఏటీఎం ఉపసంహరణకు లిమిట్ ఉంటుందని..అయితే దీనిపై ఇంకా చర్చ జరుగుతోందని ఆయన చెప్పినట్లుగా పేర్కొంది. ఈపీఎఫ్ఓ ఏటీఎం సదుపాయాన్ని ప్రారంభించడంపై బ్యాంకులతోపాటు ఆర్బీఐతో చర్చించినట్లు కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ సీనియర్ అధికారి ఒకరు వెల్లడించారు.
ఈపీఎఫ్ఓ తన సభ్యులకు ప్రత్యేక కార్డును జారీ చేసే ఛాన్స్ ఉందని ఏటీఎంల నుంచి తమ నిధులతో కొంత భాగాన్ని ఉపసంహరించుకునేందుకు వీలు కల్పిస్తుందని విశ్వసనీయ వర్గాలు వెల్లడించాయి. కాగా ఈపీఎఫ్ఓ కింద 7.8 కోట్ల మంది రిజిస్టర్డ్ సభ్యులు ఉన్నారు.
వీరంతా కలిసి ఈపీఎఫ్ఓ దగ్గర రూ. 28లక్షల కోట్లకుపైగా డిపాజిట్ చేశారు. దాదాపు 10ఏళ్ల క్రితం 2014లో ఈపీఎఫ్ఓలో సభ్యులు 3.3 కోట్ల మంది ఉండగా వారి డిపాజిట్లు మొత్తం రూ. 7.4 లక్షల కోట్లుగా ఉండేది.