EPFO 3.O: EPFOలో నిబంధనలలో కీలక మార్పు.. ఇకపై పీఎఫ్ క్లెయిమ్‌లు త్వరితగతిన పరిష్కారం..

Written ByTA Kiran KumarUpdated byTA Kiran Kumar
Published: May 14, 2026, 12:38 PM IST|Updated: May 14, 2026, 12:38 PM IST

EPFO 3.O: ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (ఈపీఎఫ్ఓ) ఈ డిజిటల్ యుగంలో ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పును తీసుకురాబోతుంది. దీని వల్ల లక్షలాది ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు ఇది ఉపయుక్తంగా ఉండబోతుంది. 

ప్రావిడెంట్ ఫండ్  ఉపసంహరణ నుండి పీఎఫ్  కు సంబంధిత అనేక పనులను తమ వినియోగదారులు రోజు వారి విధుల్లో భాగంగా సులభంగా  నిర్వహించుకోవడానికి వీలుగా, ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (ఈపీఎఫ్ఓ) ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 వ్యవస్థను ప్రారంభించబోతుంది. దీనికి సంబంధించిన విధి విధానాలు ఖరారు చేయనుంది. 

అవును, ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (ఈపీఎఫ్ఓ)ఒక కొత్త విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది. త్వరలో కోట్లాది మంది ఉద్యోగుల సేవ కోసం ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 అందుబాటులోకి రానుంది. అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, ఈ హై-టెక్ వ్యవస్థతో అమలు చేయబడుతున్న ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 చందాదారులకు ఒక గేమ్ ఛేంజర్‌గా  ఉండబోతుంది. 

ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 విధానం కింద, చందాదారుల కోసం పీఎఫ్ మొత్తాన్ని విత్‌డ్రా చేసుకునే ప్రక్రియను సులభతరం చేయనున్నారు. దీనితో, ప్రావిడెంట్ ఫండ్ సంస్థ యొక్క అనేక సేవలు సులభంగా అందుబాటులోకి రానుంది. ఈపీఎఫ్ఓ 3.0, పాత విధానానికి చాలా భిన్నంగా ఇది  ఉండబోతుంది.  దీన్ని హై-టెక్ సాంకేతిక వ్యవస్థతో అందుబాటులో తీసుకురాబోతున్నారు. ఈ కొత్త విధానం సుమారు 7.8 కోట్ల మంది సభ్యులకు ఒక గేమ్ ఛేంజర్‌ అని చెప్పాలి. 

ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 కింద కాగితరహిత ప్రక్రియగా చేపట్టబోతున్నారు. ఇందులో  పీఎఫ్ క్లెయిమ్ కోసం కేవైసీ అప్‌డేట్ లేదా కంపెనీ లేదా యజమాని ఆమోదం అవసరం లేదు.  పీఎఫ్ క్లెయిమ్‌లు త్వరగా పరిష్కరించబడతాయి. దీని కింద, ఆటో సెటిల్‌మెంట్ పరిమితిని రూ. 1 లక్ష నుండి రూ. 5 లక్షలకు పెంచనున్నారు.  పీఎఫ్ క్లెయిమ్ సెటిల్‌మెంట్ వేగవంతం చేయబడుతుంది. డబ్బును 2 నుండి 5 రోజుల్లో ఖాతాలో జమ చేయబడుతుంది.

EPFO 3.0 ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఖాతాదారులకు ATMలు మరియు UPI ద్వారా PF డబ్బును విత్‌డ్రా చేసుకునేందుకు వీలు కల్పిస్తుంది. ఇందుకోసం, EPFO ​​ఒక విత్‌డ్రా కార్డును జారీ చేస్తుంది.  దీని ద్వారా ATMలలో PF డబ్బును సులభంగా విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఇది కాకుండా, PF ఖాతాను Google Pay, PhonePe లేదా ఇతర UPI ప్లాట్‌ఫారమ్‌లకు లింక్ చేయడం ద్వారా కూడా UPI ద్వారా PF డబ్బును విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు.

