EPFO New Labour Codes Implement: కొత్త లేబర్ కోడ్ EPF తో పాటు గ్రాట్యుటీ పై ఎలాంటి ప్రభావం చూపించబోతుంది..

EPFO: కొత్త లేబర్ కోడ్ అమలు.. PF, గ్రాట్యుటీ గురించి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి ముఖ్యమైన సమాచారం వెల్లడించింది. కొత్త లేబర్ కోడ్ అమలు ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్, గ్రాట్యుటీ నియమాలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇది EPFO, PF ప్రయోజనాల యొక్క ప్రస్తుత నియమాలను పూర్తిగా తొలగించబోతుందా..? అనే విషయమై కేంద్ర ప్రభుత్వమే క్లారిటీ ఇచ్చింది. దీని గురించి ముఖ్యమైన సమాచారం ఇక్కడ ఉంది.
EPFO New Labour Codes Implement: ఇటీవల, EPS-95 పెన్షన్ పెంచే అంశం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇంతలో, కొత్త లేబర్ కోడ్ అమలు కారణంగా తమ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ప్రయోజనాలను కోల్పోతామని ఉద్యోగులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ ఊహాగానాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం క్లారిటీ ఇచ్చింది. కొత్త లేబర్ కోడ్ అమలు తర్వాత కూడా ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) ప్రస్తుత వ్యవస్థలో పెద్ద మార్పులు ఉండబోవని స్పష్టం చేసింది. అదనంగా, గ్రాట్యుటీ నియమం గురించి కూడా ముఖ్యమైన సమాచారం ఇవ్వబడింది.
వాస్తవానికి, దేశంలోని పాత, సంక్లిష్టమైన కార్మిక చట్టాలను సరళీకృతం చేసే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం నాలుగు కొత్త లేబర్ కోడ్లను రూపొందించింది. వీటిలో వేతనాల కోడ్ (2019), పారిశ్రామిక సంబంధాల కోడ్ (2020), వృత్తిపరమైన భద్రతా కోడ్ (2020), సామాజిక భద్రతా కోడ్ (2020) ఉన్నాయి. ఈ నాలుగింటిలో, సామాజిక భద్రతా కోడ్ నేరుగా పెన్షన్లు, ఇతర సామాజిక భద్రతా పథకాలకు సంబంధించినది.
EPFOకి సంబంధించి కొత్త కార్మిక కోడ్ లేవనెత్తిన ఆందోళనలకు సంబంధించి రాజ్యసభలో ఒక ప్రశ్నకు లిఖితపూర్వక సమాధానంలో, కార్మిక , ఉపాధి శాఖ సహాయ మంత్రి శోభా కరంద్లాజే క్లారిటీ ఇచ్చింది. ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ఉన్న EPFO నియమాలలో ఎటువంటి పెద్ద మార్పులు చేసే యోచన లేదని కుంబబద్దలు కొట్టింది కేంద్ర ప్రభుత్వం.
కొత్త కార్మిక కోడ్ పూర్తిగా అమల్లోకి వచ్చినప్పటికీ, ఉన్న EPFO పథకాలను వెంటనే రద్దు చేయబోమని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. సామాజిక భద్రతా కోడ్ నిబంధనల ప్రకారం, కొత్త చట్టం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత కనీసం ఒక యేడాది పాటు పాత పథకాలు గతంలో లాగే పనిచేస్తాయి. కానీ అవి కొత్త చట్టంలోని నిబంధనలతో విభేదించవని వారు చెప్పారు.
కొత్త కార్మిక కోడ్ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం సామాజిక భద్రతా కవరేజీని విస్తరించడం. ఇప్పటివరకు, పెన్షన్లు, భీమా వంటి EPFO ప్రయోజనాలు ప్రధానంగా వ్యవస్థీకృత రంగలోని ఉద్యోగులకే పరిమితం చేయబడ్డాయి, కానీ కొత్త నియమాలు ఈ కవరేజీని గిగ్ వర్కర్లు, ప్లాట్ఫామ్ కార్మికులకు, ఫుడ్ డెలివరీ భాగస్వాములతో పాటు యాప్ ఆధారిత డ్రైవర్లకు కూడా వర్తింపజేసేలా కొత్త చట్టం రూపొందించారు.
కొత్త లేబర్ కోడ్ దీర్ఘకాలిక ఉద్యోగులకు గ్రాట్యుటీ నియమాలలో మార్పులను కూడా ప్రతిపాదిస్తుంది. వాస్తవానికి, గతంలో, గ్రాట్యుటీ పొందడానికి కనీసం ఐదేళ్లు సేవ తప్పనిసరి అనే నిబంధన ఉండేది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, ఉద్యోగులు కేవలం ఒక సంవత్సరం సర్వీస్ పూర్తి చేసినప్పటికీ గ్రాట్యుటీకి అర్హులు కావచ్చనేది కొత్త లేబర్ చట్టంలో ఉన్న ప్రధానమైన కొత్త నిబంధన ఇది. Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం.. కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారిక వెబ్ సైట్ లో చెప్పిన విషయాలనే మేము ఇక్కడ ప్రస్తావించాము. మీరు ఈ విషయాలను ఒకటికి రెండుసార్లు చెక్ చేసుకొని ఏదైనా సలహాలు, సూచనలతో ముందుకు వెళ్లండి.