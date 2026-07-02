/EPFO New PF Rules 2026: EPFO కొత్త రూల్స్ అమలు.. ఉద్యోగులు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన మార్పులు ఇవే!

EPFO New PF Rules 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త EPF స్కీమ్-2026ను అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. PF చందా రేట్లు మారకపోయినా, తప్పనిసరి చెల్లింపు, స్వచ్ఛంద చందా, డబ్బు ఉపసంహరణ, డిజిటల్ సేవలపై కీలక మార్పులు చేసింది. ఉద్యోగులు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన పూర్తి వివరాలు ఇవే.
ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక సమాచారం ఇచ్చింది. ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (EPF) స్కీమ్-2026ను అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. జూన్ 29 నుంచి ఈ కొత్త నిబంధనలు అమలులోకి వచ్చాయి. దీంతో 1952 నుంచి అమలులో ఉన్న పాత EPF స్కీమ్కు బదులుగా కొత్త విధానం అమల్లోకి వచ్చింది.
ఈ కొత్త నిబంధనలతో PF చెల్లింపు శాతం మారలేదు. కానీ ఏ మొత్తం వరకు తప్పనిసరిగా PF కట్ అవుతుంది? ఉద్యోగి ఎక్కువగా చెల్లించాలంటే ఎలా? వంటి విషయాలను ప్రభుత్వం స్పష్టంగా తెలిపింది.ప్రస్తుతం నెలకు రూ.15,000 వేతనం వరకు మాత్రమే తప్పనిసరి PF వర్తిస్తుంది. ఉద్యోగి వేతనంలో 12 శాతం PFగా చెల్లించాలి. అంటే గరిష్టంగా రూ.1,800 మాత్రమే తప్పనిసరి ఉద్యోగి వాటాగా జమ చేయాలి. యజమాని కూడా అంతే మొత్తాన్ని తన వాటాగా చెల్లిస్తారు.
అయితే ఉద్యోగి తన పదవీ విరమణ తర్వాత ఎక్కువ డబ్బు ఉండాలని కోరుకుంటే, రూ.1,800 కంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని కూడా PFలో జమ చేయవచ్చు. అయితే ఆ అదనపు మొత్తాన్ని స్వచ్ఛంద (Voluntary) PFగా పరిగణిస్తారు. ఆ అదనపు మొత్తానికి కంపెనీ తప్పనిసరిగా సమానంగా డబ్బు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. కంపెనీ పాలసీ లేదా ఉద్యోగ ఒప్పందంలో ఉంటే మాత్రమే అదనపు వాటా చెల్లిస్తుంది.
PF చందా రేట్లలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు లేదు. ఇప్పటిలాగే ఉద్యోగి, యజమాని ఇద్దరూ 12 శాతం చొప్పున చెల్లిస్తారు. ఇప్పటికే 10 శాతం చందా వర్తించే సంస్థలకు అదే నిబంధనలు కొనసాగుతాయి.కొత్త స్కీమ్లో PF డబ్బు ఉపసంహరణ నిబంధనలను కూడా సులభతరం చేశారు. వైద్య అవసరాలు, పిల్లల చదువు, వివాహం, ఇల్లు కొనుగోలు లేదా నిర్మాణం వంటి ముఖ్యమైన అవసరాలకు డబ్బు తీసుకునే విధానాన్ని సరళీకరించారు. నిర్ణయించిన షరతులు నెరవేరితే సభ్యులు సులభంగా డబ్బు పొందవచ్చు.
అలాగే ఈ కొత్త విధానంలో డిజిటల్ సేవలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. ఆన్లైన్ క్లెయిమ్లు, ఈ-పాస్బుక్, యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్ (UAN) సేవలను మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. దీంతో ఉద్యోగులు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది.