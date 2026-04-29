EPFO New Portal 2026: PF ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. UAN లేకపోయినా నో టెన్షన్..పాత అకౌంట్స్ ఇప్పుడు ఈజీగా కనిపిస్తాయి!

EPFO New Portal 2026:ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ EPFO త్వరలో ఒక కొత్త పోర్టల్ను ప్రారంభించబోతోంది. ఈ పోర్టల్ ద్వారా పాత ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఖాతాలను గుర్తించడం, వాటిని మళ్లీ యాక్టివ్ చేయడం చాలా సులభం అవుతుంది. కేంద్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి మంసుఖ్ మాండవీయ ఈ విషయాన్ని ప్రకటించారు.
ఈ కొత్త పోర్టల్కు “ఇ-ప్రాప్తి” (E-PRAAPTI) అని పేరు పెట్టారు. చాలా మంది ఉద్యోగులకు పాత PF ఖాతాలు ఉంటాయి కానీ అవి యాక్టివ్లో ఉండవు. వాటిని మళ్లీ ఉపయోగంలోకి తీసుకురావడం కోసం ఈ పోర్టల్ సహాయపడుతుంది. ముఖ్యంగా యూఏఎన్ (UAN) నంబర్ లేకపోయినా కూడా ఆధార్ ద్వారా ఖాతాలను యాక్సెస్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
యూఏఎన్ అనేది ప్రతి ఉద్యోగికి ఇచ్చే 12 అంకెల ప్రత్యేక నంబర్. ఈ నంబర్ ద్వారా PF ఖాతా వివరాలను సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ కొత్త పోర్టల్ ద్వారా యూఏఎన్ను లింక్ చేసి, ఖాతాను యాక్టివ్ చేసి, వ్యక్తిగత వివరాలను కూడా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు.
ఈ ప్లాట్ఫామ్లో ఒక ముఖ్యమైన లాభం ఏమిటంటే, మానవ జోక్యం చాలా తగ్గుతుంది. అంటే, ఎక్కువ పేపర్ వర్క్ అవసరం ఉండదు. డాక్యుమెంట్లు సమర్పించాల్సిన పని కూడా తగ్గుతుంది. దీని వల్ల సేవలు త్వరగా పూర్తవుతాయి.
ఇక క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ల విషయానికి వస్తే, ఇటీవల EPFO మంచి రికార్డు సాధించింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో సుమారు 8.31 కోట్ల క్లెయిమ్లు పరిష్కరించబడ్డాయి. గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఇది చాలా ఎక్కువ. ఇందులో చాలా క్లెయిమ్లు అడ్వాన్స్ లేదా పాక్షిక ఉపసంహరణలకు సంబంధించినవి.
ఇంకా ఒక మంచి విషయం ఏమిటంటే, చాలామంది ఉద్యోగుల క్లెయిమ్లు ఆటోమేటిక్గా మూడు రోజుల్లోనే పూర్తయ్యాయి. బ్యాంక్ ఖాతా లింక్ చేయడం కూడా ఇప్పుడు సులభమైంది. కొంతమంది ఉద్యోగులు యజమాని ఆమోదం లేకుండానే తమ ఖాతాలను సీడ్ చేసి క్లెయిమ్ దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.