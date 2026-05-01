English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
EPFO new rules 2026: EPFO నూతన మార్పులు.. ఇక టిడిఎస్ కట్టే అవసరం లేదు..మీ PF డబ్బుపై ప్రభావం ఇదే!

EPFO new rules 2026:ఈమధ్య ఈపీఎఫ్‌ఓ ఒక ముఖ్యమైన మార్పు తీసుకొచ్చింది. ఇప్పటివరకు ఉపయోగంలో ఉన్న 15G, 15H ఫార్మ్‌లను రద్దు చేసి, వాటి స్థానంలో కొత్తగా ఫామ్ 121 అనే ఒకే ఫార్మ్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ మార్పు 2026 ఏప్రిల్ 1 నుండి అమల్లోకి వచ్చింది.
1 /6

ముందు పరిస్థితుల్లో, 60 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న వారు 15G ఫార్మ్‌ను, 60 సంవత్సరాలు పైబడిన వారు 15H ఫార్మ్‌ను సమర్పించాల్సి ఉండేది. అయితే ఇప్పుడు వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా అందరూ ఒకే ఫార్మ్ అయిన Form 121ను ఉపయోగించవచ్చు. దీనివల్ల ప్రజలకు చాలా సౌలభ్యం కలిగింది.  

2 /6

Form 121 అంటే ఏమిటి? Form 121 అనేది ఒక స్వీయ ప్రకటన అనగా సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ ఫార్మ్. దీన్ని సమర్పించడం ద్వారా, మీ ఆదాయం పన్ను పరిమితికి లోపే ఉందని మీరు ప్రకటిస్తారు. అలా చేస్తే, మీ EPF ఉపసంహరణలు లేదా వడ్డీపై TDS (Tax Deducted at Source) కట్ చేయకుండా ఉంటుంది.  

3 /6

ఎవరెవరు దరఖాస్తు చేయవచ్చు? భారతదేశంలో నివసించే వ్యక్తులు, వృద్ధులు, హిందూ అన్‌డివైడెడ్ ఫ్యామిలీలు (HUFs), కొన్ని ట్రస్టులు లేదా సంస్థలు (అవసరమైన అర్హతలు ఉంటే) ఈ ఫారం ఉపయోగించవచ్చు. కానీ ఒక ముఖ్యమైన నిబంధన ఏమిటంటే, ఆ ఆర్థిక సంవత్సరంలో మీకు పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేకపోవాలి.

4 /6

Form 121 ద్వారా అనేక మార్పులు వచ్చాయి:  రెండు ఫార్మ్‌ల బదులుగా ఒకే ఫార్మ్  ప్రతి దరఖాస్తుకు ఒక ప్రత్యేక UIN నంబర్  గత రెండు సంవత్సరాల ITR వివరాలు ఇవ్వాలి  ఆన్‌లైన్‌లో సులభంగా అందుబాటులో ఉంటుంది  

5 /6

2026 ఏప్రిల్ 1 నుండి, ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరంలో Form 121ను తప్పనిసరిగా సమర్పించాలి. మీరు ఈ ఫార్మ్ సమర్పించకపోతే, రూ.50,000 కంటే ఎక్కువగా ఉపసంహరణ చేస్తే TDS కట్ అవుతుంది.  

6 /6

ఈ కొత్త విధానం వల్ల పన్ను ప్రక్రియ సులభం అయింది. ముందు రెండు ఫార్మ్‌లలో ఏది ఉపయోగించాలో అర్థం చేసుకోవడంలో ఉన్న సందేహాలు ఇప్పుడు తొలగిపోయాయి.

Next Gallery

