EPFO New Rule 2026: EPFO కొత్త రూల్.. ఈ వారం నుంచే మొదలు.. ఇక వెంటనే డబ్బులు!

EPFO New Rule 2026:కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన ఉద్యోగులు మరియు ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేస్తున్న వారికి పెద్ద శుభవార్త వచ్చింది. ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) కొత్త నియమాలను తీసుకురావడానికి సిద్ధమైంది. ఈ కొత్త మార్పులు 2026 మే 1 నుండి అమల్లోకి రానున్నాయి. ముఖ్యంగా పీఎఫ్ డబ్బు తీసుకునే విధానంలో పెద్ద మార్పులు జరగనున్నాయి.
ఇప్పటి వరకు పీఎఫ్ డబ్బు పొందడానికి ఉద్యోగులు 7 నుండి 15 రోజులు వరకు వేచి చూడాల్సి వచ్చేది. క్లెయిమ్ పెట్టిన తర్వాత ప్రాసెస్ పూర్తి కావడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టేది. అయితే ఇప్పుడు ఈ సమస్యకు పూర్తిగా పరిష్కారం లభించనుంది. కొత్త విధానం ద్వారా యూపీఐ (UPI) సాయంతో పీఎఫ్ డబ్బును చాలా వేగంగా తీసుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు.  

కొత్త నియమాల ప్రకారం, ఉద్యోగులు క్లెయిమ్ పెట్టిన వెంటనే డబ్బు వారి ఖాతాలోకి ట్రాన్స్‌ఫర్ అవుతుంది. అంటే కొన్ని గంటల్లోనే పీఎఫ్ మొత్తం అందుబాటులోకి వస్తుంది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వైద్య ఖర్చులు లేదా పిల్లల చదువుల కోసం డబ్బు అవసరమైనప్పుడు వెంటనే పొందవచ్చు.  

అయితే ప్రారంభ దశలో యూపీఐ ద్వారా తీసుకునే మొత్తానికి పరిమితి ఉంటుంది. సమాచారం ప్రకారం, రూ.50,000 నుండి రూ.1,00,000 వరకు మాత్రమే వెంటనే డ్రా చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత ఈ పరిమితిని పెంచే అవకాశం కూడా ఉంది.  

ఈ సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించాలంటే కొన్ని ముఖ్యమైన షరతులు పాటించాలి. యూఏఎన్ (UAN) నంబర్‌ను ఆధార్ మరియు బ్యాంక్ ఖాతాతో తప్పనిసరిగా లింక్ చేయాలి. అలాగే మొబైల్ నంబర్ కూడా EPFOలో రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి. ఇలా ఉంటే యూపీఐ ద్వారా లావాదేవీలు సులభంగా చేయవచ్చు.  

భద్రత విషయంలో కూడా EPFO ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది. మల్టీ లెవల్ ఆథెంటికేషన్, ఓటీపీ మరియు బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్ ద్వారా ఖాతా రక్షణ కల్పించబడుతుంది. దీంతో ఎవరూ మీ డబ్బును అక్రమంగా తీసుకునే అవకాశం ఉండదు.

CV Anand: తెలంగాణ బాస్‌గా సీవీ ఆనంద్‌కు ప్రమోషన్‌.. తెలంగాణ డీజీపీగా నియామకం