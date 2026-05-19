Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /EPFO latest update: ఇక PF ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సిన పనిలేదు.. మీ సమస్యలన్నీ స్పాట్‌లోనే క్లియర్..EPFO స్పెషల్ మిషన్ ఇదే..!!

EPFO latest update: ఇక PF ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సిన పనిలేదు.. మీ సమస్యలన్నీ స్పాట్‌లోనే క్లియర్..EPFO స్పెషల్ మిషన్ ఇదే..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 19, 2026, 06:47 PM IST|Updated: May 19, 2026, 06:47 PM IST

EPFO latest update: ఈపీఎఫ్ఓ తమ ఖాతాదారులకు, కంపెనీ యాజమాన్యాలకు బిగ్ రిలీఫ్ ఇచ్చే విధంగా ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పీఎఫ్ క్లెయిమ్స్, వడ్డీలు, కోర్టు కేసులకు సంబంధించిన వివాదాలను మిషన్ మోడ్ లో పరిష్కరించనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈపీఎఫ్ఓ ఇలాంటి కార్యక్రమాలను చాలా కాలంగా నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ.. ఇప్పుడు వాటిని యుద్ధ ప్రాతిపదికన పరిష్కరించే సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. 

The 'Nidhi Aapke Paas' program in mission mode1/6

నిధి ఆప్కే పాస్ కార్యక్రమాన్ని మిషన్ మోడ్ లో నిర్వహించాలని ఈపీఎఫ్ఓ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీని కింద ఈపీఎఫ్ఓ వ్యాజ్యాలను తగ్గించేందుకు, కోర్టుల్లో పెండింగ్ లో ఉన్న కేసులను సకాలంలో పరిష్కరించేందుకు  ఒక కేంద్రీక్రుతమైన మిషన్ మోడ్ ను తీసుకువచ్చింది. వినియోగదారులు కోర్టుల్లో పెండింగ్ లో ఉన్న కేసుల పరిష్కారాన్ని మరింత వేగవంతం చేసేందుకు ఈపీఎఫ్ఓ ఒక మిషన్ మోడ్ డ్రైవ్ ప్రారంభించింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని నిధి ఆప్కే పాస్ అని పిలుస్తారు. ఇది వివాదాస్పద కేసులను ముందుగానే గుర్తించి వెంటనే పరిష్కారం కోసం వాటిని ఉన్నతాధికారులకు చేర్చడంపై దృష్టి సారిస్తుంది.   

EPFO Consumer Court2/6

దీని ఫలితంగా పెండింగ్ లో ఉన్న వినియోగదారుల కేసుల సంఖ్య ఏప్రిల్ 1,2024 నాటికి 4,936 నుండి మార్చి 31, 2026 నాటికి 2,646కు తగ్గింది. ఫిర్యాదుల పరిష్కారాన్ని వేగవంతం చేసేందుకు ఈపీఎఫ్ఓ కన్స్యుమర్ కోర్టుల్లో పెండింగ్ లో ఉన్న కేసులను గుర్తించి నిధి ఆప్కే సాప్ ద్వారా ప్రజలను సంప్రదిస్తోంది. 

epfo pension3/6

ఈపీఎఫ్ఓ చేపడుతున్న ఈ కార్యక్రమ ప్రభావం ఇప్పుడు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఆ సంస్థ విడుదల చేసిన సమాచారం ప్రకారం ఏఫ్రిల్ 1, 2025 నాటికి మొత్తం పెండింగ్ కేసులు 31,036 ఉండగా, ఏప్రిల్ 1, 2026 నాటికి అవి 27,639కి తగ్గాయి. అంటే 3,397 కేసులు తగ్గాయని చెప్పవచ్చు.

EPFO4/6

EPFOలో ఇప్పటి వరకు నమోదైన పెండింగ్ కేసుల సంఖ్యలో ఇదే అత్యల్పమని పేర్కొంది. ఈ స్పెషల్ డ్రైవ్ ద్వారా 10 ఏళ్ల పాత కేసులకు కూడా మోక్షం లభించిందని చెప్పాలి. చాలా కాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న కేసులపై కూడా ఈఫీఎఫ్ఓ ఫోకస్ పెట్టింది. 10 సంవత్సరాలకు పైగా పెండింగ్‌లో ఉన్న కేసుల సంఖ్య 8,539 నుండి 4,665కి తగ్గింది. అంటే 3,874 కేసులు క్లియర్ అవ్వడం విశేషమనే చెప్పాలి. 

EPFO ​​Pensioners5/6

ఇక కోర్టు కేసులతో పాటుగా..కేంద్ర ప్రభుత్వ పారిశ్రామిక ట్రిబ్యునల్స్ ముందు పెండింగ్ లోఉన్న క్లిష్టమైన కేసులను కూడా పరిష్కరించేందుకు ఈపీఎఫ్ఓ నడుం బిగించింది. దీనిలో భాగంగానే ఫిబ్రవరి నుంచి మార్చి 2026 మధ్యకాలంలో దేశవ్యాప్తంగా ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని కూడా నిర్వహించింది. ఈఫీఎఫ్ఓ, ఇతర నిబంధనల చట్టం 1952 ప్రకారం కంపెనీల యాజమాన్యాలు పీఎఫ్ డబ్బును ఆలస్యంగా చెల్లిస్తే.. దానికిపై కట్టాల్సిన వడ్డీకి సంబంధించిన వివాదాలను పరిష్కరించింది. ఈ సమస్యలను మరింత త్వరగా పరిష్కరించేందుకు జోన్ల వారీగా ప్రత్యేక నోడల్ అధికారులను కూడా నియమించింది.

PF Help Desk6/6

మారుతున్న టెక్నాలజీతోపాటు క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న సమస్యలను మిష్ మోడ్ లో పరిష్కరిస్తుండటంతో సామాన్య ఉద్యోగులకు, పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు పీఎఫ్ సర్వీసులపై మరింత నమ్మకం పెరుగుతుందని చెప్పాలి. రానున్న రోజుల్లో పెండింగ్ కేసుల సంఖ్య మరింత తగ్గించడమే లక్ష్యంగా సంస్థ అడుగులు వేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. 

Tags:
EPFO Latest Update
EPFO old cases settlement
EPFO legal dispute update
EPFO mission mode
PF court cases update
EPFO pending cases
epfo news today

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
West Godavari: ఛీ.. ఛీ.. నువ్వసలుతల్లివేనా.?.. ప్రియుడితో రొమాన్స్ చేయాలని కూతుర్ని

West Godavari: ఛీ.. ఛీ.. నువ్వసలుతల్లివేనా.?.. ప్రియుడితో రొమాన్స్ చేయాలని కూతుర్ని

West godavari21 min ago
2

IPL 2026 Playoff Scenarios: ఒకే బెర్త్.. ఐదు జట్లు పోటీ.. ఏ జట్టుకు ఛాన్స్ ఉందంటే..?

IPL 2026 Playoff45 min ago
3

Karnataka: కర్ణాటకలో మహిళ టూరిస్టు ప్రాణాలు పోవడానికి కారణమైన ఏనుగు కూడా మృతి..

Dubare Elephant fight1 hr ago
4

India Squad: అఫ్ఘానిస్తాన్ సిరీస్‌కు భారత జట్టు ప్రకటన.. హిట్‌మ్యాన్‌ రీఎంట్రీ

india vs afghanistan squad1 hr ago
5

Video Viral: హైదరాబాద్‌లో అమానవీయం.. నడిరోడ్డు మీద మహిళ డ్రెస్సు పైకెత్తి మరీ..

Hyderabad1 hr ago