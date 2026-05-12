సమాచారం ప్రకారం.. గార్గ్ అనే ఉద్యోగి మొదట పుణెలోని టెక్ మహీంద్రా సంస్థలో పనిచేశాడు. అక్కడ అతనికి పీఎఫ్ ఖాతా ఉంది. 2009లో ఆ ఉద్యోగం వదిలి.. 2010లో ఇన్ఫోసిస్లో చేరాడు. కొత్త సంస్థలో మరో పీఎఫ్ ఖాతా తెరవబడింది. ఆ తర్వాత పాత పీఎఫ్ ఖాతాలోని డబ్బులను కొత్త ఖాతాకు బదిలీ చేయాలని 2010లో దరఖాస్తు చేశాడు. కానీ చాలా సంవత్సరాలు గడిచినా డబ్బులు బదిలీ కాలేదు. దీనిపై పలుమార్లు ఈపీఎఫ్వోను సంప్రదించినా సరైన సమాధానం రాలేదని ఉద్యోగి తెలిపాడు.
చివరకు సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా వివరాలు అడిగాడు. అయినప్పటికీ సమస్య పరిష్కారం కాలేదు. దాదాపు పదేళ్ల తర్వాత 2020లో ఈపీఎఫ్వో రూ.6.21 లక్షలు అతని ఖాతాలో జమ చేసింది. అయితే తనకు ఇంకా ఎక్కువ మొత్తం రావాల్సి ఉందని ఉద్యోగి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాడు.
దీనిపై స్పందించిన ఈపీఎఫ్వో.. సాంకేతిక సమస్యల వల్ల ఆలస్యం జరిగిందని తెలిపింది. అలాగే కొన్ని సంవత్సరాల వడ్డీ కూడా జమ కాలేదని అంగీకరించింది. తర్వాత మరోసారి లెక్కలు పరిశీలించి అదనంగా రూ.3.67 లక్షలు, మరో రూ.64 వేలకుపైగా ఉద్యోగి ఖాతాలో జమ చేసింది.
అయినా ఉద్యోగి వినియోగదారుల కమిషన్ను ఆశ్రయించాడు. కేసును విచారించిన కమిషన్.. “సాఫ్ట్వేర్ సమస్యలు” అంటూ పదేళ్ల ఆలస్యాన్ని సమర్థించలేమని స్పష్టం చేసింది. ఇంతకాలం ఉద్యోగిని వేధించడం సేవలలో లోపమేనని పేర్కొంది.
దీంతో ఈపీఎఫ్వో ఉద్యోగికి రూ.50 వేల పరిహారం, కేసు ఖర్చులు చెల్లించాలని ఆదేశించింది. 60 రోజుల్లో డబ్బులు చెల్లించకపోతే వడ్డీతో ఇవ్వాలని కూడా కమిషన్ తెలిపింది. ప్రస్తుతం ఈ తీర్పు పీఎఫ్ ఖాతాలు ఉన్న ఉద్యోగుల్లో ఆసక్తి కలిగిస్తోంది. పీఎఫ్ బదిలీ ఆలస్యం అయితే ఉద్యోగులు కూడా చట్టపరంగా పోరాడొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.