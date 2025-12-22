English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • EPFO Passbook Latest News: ఆ డబ్బు వచ్చేసింది.. EPFO వినియోగదారులకు అలెర్ట్.. కొత్త అప్‌డేట్‌పై ఓ లుక్కేయండి..!!

EPFO Passbook Latest News: ఆ డబ్బు వచ్చేసింది.. EPFO వినియోగదారులకు అలెర్ట్.. కొత్త అప్‌డేట్‌పై ఓ లుక్కేయండి..!!

September-October money has arrived in EPFO ​​passbook: ఈపీఎఫ్ఓ ఖాతాదారులకు శుభవార్త. EPFO సిస్టమ్ అప్‌డేట్ పూర్తయ్యాక సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలల PF విరాళాలు పాస్‌బుక్‌లలో కనిపిస్తున్నాయి. ఇది సాంకేతిక ఆలస్యంగా మాత్రమే జరిగిందని EPFO స్పష్టం చేసింది. ఖాతాదారుల డబ్బు పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉందని పేర్కొంది. UAN పోర్టల్ లేదా UMANG యాప్ ద్వారా తాజా బ్యాలెన్స్‌ను చెక్ చేసుకోవచ్చని వెల్లడించింది.
1 /9

EPFO ఖాతాదారులకు భారీ గుడ్ న్యూస్. సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలలకు సంబంధించిన PF విరాళాలు తమ EPF పాస్‌బుక్‌లో కనిపించక ఆందోళనకు గురైన వారికి ఇది భారీ శుభవార్తే అని చెప్పాలి. EPFO చేపట్టిన సిస్టమ్ అప్‌డేట్ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక, ఆ నెలలకు సంబంధించిన బ్యాలెన్స్‌లు క్రమంగా అన్ని ఖాతాల్లో జమ అవుతాయి. గతంలో సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా చాలా మంది సభ్యుల పాస్‌బుక్‌లలో ఎంట్రీలు కనిపించకపోయినా.. వారి డబ్బు పూర్తిగా సురక్షితంగానే ఉందని EPFO ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది.

2 /9

సెప్టెంబర్–అక్టోబర్ బ్యాలెన్స్‌లు ఎందుకు కనిపించలేదు? EPFO తన ఎలక్ట్రానిక్ చలాన్-కమ్-రిటర్న్ (ECR) వ్యవస్థతో పాటు లెడ్జర్ సిస్టమ్‌ను అప్ డేట్ చేస్తోంది. ఈ అప్‌గ్రేడేషన్ సమయంలో, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలలకు సంబంధించిన ఉద్యోగి, యజమాని విరాళాలు పాస్‌బుక్‌లలో జమ అయినట్లు కనిపించలేదు. ఇది పూర్తిగా సాంకేతిక కారణాల వల్ల జరిగిన సమస్య మాత్రమే అని EPFO స్పష్టం చేసింది. డబ్బు కోల్పోలేదని. . కేవలం డేటా అప్‌డేట్ ఆలస్యం జరిగిందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ సమస్య త్వరలోనే పరిష్కారమవుతుందని అప్పుడే వెల్లడించారు.  

3 /9

  మీ PF డబ్బు సురక్షితమేనా? ఈ విషయంలో ఖాతాదారులు ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని EPFO మరోసారి స్పష్టం చేసింది. ఉద్యోగి జీతం నుంచి PF కట్ అయ్యి యజమాని సకాలంలో జమ చేసిన మొత్తమంతా పూర్తిగా భద్రంగా ఉందని తెలిపింది. పాస్‌బుక్‌లో ఎంట్రీ కనిపించడంలో మాత్రమే జాప్యం జరిగిందని వెల్లడించింది. సిస్టమ్ అప్‌డేట్ పూర్తైన తర్వాత, ఆ మొత్తాలు ఇప్పుడు క్రమంగా పాస్‌బుక్‌లో దర్శనమిస్తున్నాయి. అంటే మీ ఖాతాలో డబ్బు ఉన్నప్పటికీ, అది చూపించేందుకు కొంత సమయం పట్టిందన్నమాట.  

4 /9

  EPFO పాస్‌బుక్‌ను ఆన్‌లైన్‌లో ఎలా తనిఖీ చేయాలి? మీ EPF పాస్‌బుక్‌ను ఆన్‌లైన్‌లో చూడాలంటే ముందుగా EPFO అధికారిక UAN మెంబర్ ఈ-సేవా పోర్టల్‌ కు వెళ్లాలి. అక్కడ మీ UAN నంబర్, పాస్‌వర్డ్ ఎంటర్ చేసి, OTP ద్వారా లాగిన్ అవ్వాలి. లాగిన్ అయిన తర్వాత పాస్‌బుక్‌ను వీక్షించండి లేదా పాస్‌బుక్ లైట్ అనే ఆప్షన్ ఎంచుకుంటే మీ ఖాతాకు సంబంధించిన నెలవారీ ఉద్యోగి, యజమాని విరాళాల వివరాలు కనిపిస్తాయి. ఇందులో తాజా అప్‌డేట్ అయిన సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలల ఎంట్రీలు కూడా చూపిస్తుంది.  

5 /9

  UMANG యాప్ ద్వారా PF బ్యాలెన్స్ తనిఖీ మొబైల్ ద్వారా సులభంగా PF వివరాలు తెలుసుకోవాలనుకునేవారికి UMANG యాప్ ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. యాప్‌ను ఓపెన్ చేసి EPFO సేవలను ఎంచుకున్న తర్వాత, పాస్‌బుక్‌ను వీక్షించండి అనే ఆప్షన్‌పై క్లిక్ చేయాలి. అనంతరం మీ UAN నంబర్, OTP నమోదు చేస్తే, మీ EPF పాస్‌బుక్ స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తుంది. తాజా సిస్టమ్ అప్‌డేట్ తర్వాత, ఈ యాప్‌లో కూడా సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలల బ్యాలెన్స్‌లు కనిపిస్తాయి.  

6 /9

  పాస్‌బుక్ లైట్ ఫీచర్ అంటే ఏమిటి? EPFO ఇటీవల ప్రవేశపెట్టిన పాస్‌బుక్ లైట్ ఫీచర్ ద్వారా ఖాతాదారులు తమ PF వివరాలను వేగంగా తెలుసుకోవచ్చు. ఈ ఫీచర్‌లో ఉద్యోగి జీతంలో నుంచి కట్ అయిన డబ్బు, యజమాని చెల్లించిన డబ్బు, వడ్డీ..ఇలా మొత్తం బ్యాలెన్స్ వంటి ముఖ్యమైన సమాచారం స్పష్టంగా చూసిస్తుంది. పాత పోర్టల్‌లో డేటా లోడ్ కావడానికి సమయం పట్టినప్పుడు, పాస్‌బుక్ లైట్ ద్వారా అవసరమైన వివరాలను వెంటనే చూసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.  

7 /9

  ఇంకా ఎంట్రీ కనిపించకపోతే ఏమి చేయాలి? సిస్టమ్ అప్‌డేట్ పూర్తయ్యాక కూడా మీ పాస్‌బుక్‌లో సెప్టెంబర్–అక్టోబర్ నెలల ఎంట్రీలు కనిపించకపోతే, ముందుగా మీ యజమానిని సంప్రదించడం మంచిది. వారు సంబంధిత నెలలకు ECR దాఖలు చేశారా లేదా అన్నది నిర్ధారించుకోవాలి. సాధారణంగా యజమాని ECR ఫైల్ చేసిన కొన్ని రోజుల్లోనే పాస్‌బుక్ అప్‌డేట్ అవుతుంది. చాలా సందర్భాల్లో ఇది ఆటోమెటిగ్గా అప్ డేట్ అవుతుంది.  

8 /9

  ఫిర్యాదు ఎప్పుడు, ఎలా చేయాలి? ఎక్కువ సమయం గడిచినా పాస్‌బుక్ అప్‌డేట్ కాకపోతే మాత్రమే EPFO అధికారిక ఫిర్యాదు పోర్టల్ ద్వారా కంప్లైంట్ నమోదు చేయాలి. ఫిర్యాదు సమయంలో మీ UAN నంబర్, PF ఖాతా నంబర్, సమస్య ఉన్న నెలల వివరాలను అందించాలి. అయితే, సిస్టమ్ అప్‌డేట్ ప్రక్రియ జరుగుతున్న సమయంలో ఓపికగా ఉండాలని EPFO ఖాతాదారులకు సూచిస్తోంది, ఎందుకంటే ఎక్కువ సందర్భాల్లో సమస్య స్వయంగా పరిష్కారమవుతోంది.  

9 /9

  ఖాతాదారులకు ముఖ్యమైన సూచనలు EPFO సేవలను పొందాలంటే మీ UAN ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా ఉంచుకోవాలి. అలాగే, మీ మొబైల్ నంబర్, ఆధార్ వివరాలను ఖాతాతో లింక్ చేయడం ఎంతో అవసరం. తరచూ మీ EPF పాస్‌బుక్‌ను పరిశీలిస్తూ ఉండటం ద్వారా ఏవైనా వ్యత్యాసాలు ఉంటే వెంటనే గుర్తించవచ్చు. ముఖ్యంగా పాస్‌బుక్ ఎంట్రీలు ఆలస్యం కావడం వల్ల భయపడాల్సిన అవసరం లేదని గుర్తుంచుకోండి. మీ PF నిధులు పూర్తిగా సురక్షితంగానే ఉంటాయి.  

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION EPFO Updates EPF passbook September October 2025 check EPF passbook

Next Gallery

Rohit Sharma: &#039;ఆ సమయంలో క్రికెట్‌కు గుడ్ బై చెబుదామనుకున్నా..&#039; రోహిత్ శర్మ ఎమోషనల్