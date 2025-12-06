English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • EPFO 2025: ఉద్యోగుల EPFO పెన్షన్ పై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఇక డబ్బుల విత్ డ్రా మరింత సులభం..

EPFO 2025: ఉద్యోగుల EPFO పెన్షన్ పై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఇక డబ్బుల విత్ డ్రా మరింత సులభం..

EPFO 2025: ఈపీఎఫ్ఓలో  కొత్త బోనస్‌లతో పాటు  ప్రయోజనాలు ఏమిటనేది చాలా మందికి తెలియదు. 10 సంవత్సరాల  తర్వాత PF పెన్షన్ తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటి..? 15 యేళ్ల  తర్వాత తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి.. ? ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) యొక్క కొత్త నియమాలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం..

 
1 /8

ఉద్యోగులు రిటైర్మెంట్ తర్వాత  దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక స్థిరత్వం కోసం సురక్షితమైన పెన్షన్ స్కీమ్  అందించడానికి ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) ముందుకు వచ్చింది. 2025లో EPFO ​​కొన్ని కొత్త ప్రయోజనాలతో పాటు  బోనస్‌లను ప్రకటించింది. ఇది పెన్షనర్లు, కంట్రిబ్యూటర్లు ఎగిరి గంతేసే విషయం అని చెప్పాలి. 

2 /8

పదవీ విరమణ తర్వాత రాబోయే జీవితం సుఖవంతంగా ఉండడానికి ఈపీఎఫ్ఓ ఓ సమర్ధవంతమైన ప్లాన్ రూపొందించింది.  EPFO ​​నుండి ఈ ప్రయోజనాలు ఎప్పుడు లభిస్తాయనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం. EPFO కింద 10 యేళ్ల సర్వీస్  పూర్తి చేసిన ఉద్యోగులు కొన్ని పెన్షన్ ప్రయోజనాలకు అర్హులు అవుతారు. 

3 /8

ఈ ఉద్యోగులు మూడు ప్రధాన ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. మొదట, వారు పదవీ విరమణ వయస్సు తర్వాత నెలవారీ పెన్షన్ పొందవచ్చు. రెండవది, గృహనిర్మాణం, వైద్యం లేదా పిల్లల విద్య కోసం అత్యవసర పరిస్థితుల్లో పాక్షికంగా ఈపీఎఫ్ఓ నిధులను పొందవచ్చు. మూడవది  సభ్యులు తాము చేసిన విరాళాలతో పాటు  పెరిగిన వడ్డీపై పన్ను మినహాయింపు పొందవచ్చు.

4 /8

15 సంవత్సరాల సర్వీస్ పూర్తి చేసిన వారు EPFO ​​కింద ఐదు అదనపు బోనస్‌లను పొందవచ్చు. వీటిలో మెరుగైన పెన్షన్ మొత్తాలు, లాయల్టీ రివార్డులు, వార్షిక కాంపౌండ్డ్ వడ్డీ వంటి ప్రయోజనాలున్నాయి. వారికి ప్రత్యేక భత్యాలు, ముందస్తు పదవీ విరమణ సౌలభ్యం లభించనున్నాయి. 15 సంవత్సరాల బోనస్‌లు దీర్ఘకాలికంగా ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలు  చేకూర్చడానికి వ్యవస్థీకృత రంగాలలో ఉండటానికి వారిని ప్రోత్సహించడానికి రూపొందించబడ్డాయి.

5 /8

10 సంవత్సరాల పెన్షన్ కోసం, ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం (EPS)కి క్రమం తప్పకుండా తమ జీతంలో కొంత భాగం చెల్లించడం తప్పనిసరి.  ఉద్యోగి EPFO ​​కింద నమోదు చేసుకున్న సంస్థలో పనిచేస్తూ  ఉండాలి. 15 సంవత్సరాల బోనస్ పొందడానికి, తన జీతంలో కొంత భాగం ఈపీఎఫ్ లో జమ చేస్తూ ఉండాలి. సజావుగా పెన్షన్ ప్రక్రియను నిర్ధారించడానికి ఉద్యోగులు తమ KYC వివరాలను క్రమం తప్పకుండా అప్ డేట్ చేస్తూ ఉండాలి. సరైన అర్హత ధృవీకరణ ఈ కీలకమైన పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలను పొందడంలో సహాయపడుతుంది.

6 /8

EPFO ఉద్యోగి చివరిగా తీసుకున్న జీతం, వారు  సర్వీస్ చేసిన సంవత్సరాల  ఆధారంగా పెన్షన్ లెక్కించబడుతుంది. ఈ ఫార్ములా గత 60 నెలల సర్వీస్‌లో పొందిన సగటు జీతంలో 1/70 వంతును మొత్తం సర్వీస్ ఇయర్స్ తో  గుణించడం ద్వారా పొందిన మొత్తాన్ని సూచిస్తుంది. 

7 /8

ఉదాహరణకు, 10 సంవత్సరాలు పనిచేసిన చందాదారుడు లేదా ఉద్యోగి వారి సగటు జీతంలో 10/70 వంతును నెలవారీ పెన్షన్‌గా పొందవచ్చు. 15 సంవత్సరాలు పనిచేసిన ఉద్యోగి లేదా చందాదారుడు పెన్షన్ తో పాటు  అదనపు బోనస్ అలవెన్సులను పొందే అవకాశాలున్నాయి. 

8 /8

EPFO పెన్షన్,  బోనస్‌లను పొందడానికి సరైన పత్రాలు అవసరం. ఉద్యోగులు వారి యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్ (UAN) ఉపయోగించి EPFO ​​పోర్టల్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అవసరమైన పత్రాలలో ఆధార్, పాన్, బ్యాంక్ వివరాలు, సర్వీస్ హిస్టరీ ఉన్నాయి. అత్యవసర అవసరాల కోసం,ఈపీఎఫ్ఓ నిధులను ఆన్‌లైన్‌లో లేదా యజమాని ధృవీకరణ ద్వారా పొందవచ్చు.

EPFO News EPFO Latest News epfo news today EPFO higher pension latest news Today EPFO minimum pension latest news today

Next Gallery

Samantha: సమంత బెడ్ రూమ్ లో సర్ప్రైజ్.. పెళ్లయిందే రాజ్ ఏం చేశారంటే..!