EPFO Pension: 2030లో రిటైర్ అవుతున్నారా? మీకు ప్రతీ నెలా ఎంత పెన్షన్ అందుతుందంటే? పూర్తి లెక్కలివే..!!

EPFO Pension Calculation: ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేసే ఉద్యోగులకు రిటైర్మెంట్ తర్వాత నెలవారీ పెన్షన్ ఎంత, ఎలా లభిస్తుందన్న సందేహం చాలామందిలో ఉంటుంది. అయితే ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ నిర్వహిస్తున్న ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ ఈ విషయంలో భరోసా కల్పిస్తోంది. మీ పీఎఫ్ మొత్తాన్ని తీసుకున్నప్పటికీ, పెన్షన్ హక్కు కొనసాగుతుందన్న విషయం చాలామందికి తెలియదు. ముఖ్యంగా 2030లో రిటైర్ అయ్యే ఉద్యోగులకు తమ పెన్షన్ను ముందుగానే అంచనా వేసుకునే అవకాశం ఉంది.
ప్రతి నెలా ఉద్యోగి జీతం నుంచి కట్ అయ్యే ప్రావిడెంట్ ఫండ్లో ఒక భాగం EPF ఖాతాలోకి వెళ్తే.. యజమాని చెల్లించే వాటాలో కొంత శాతం EPS ఖాతాలో జమ అవుతుంది. ఇదే మొత్తాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని.. ఉద్యోగి పదవీ విరమణ అనంతరం నెలవారీ పెన్షన్ చెల్లిస్తుంది. ఈ విధంగా సంవత్సరాలుగా కూడబెట్టిన EPS నిధులే మీ పెన్షన్కు ఆధారంగా మారుతాయి.
పెన్షన్ పొందాలంటే కొన్ని అర్హత నిబంధనలు తప్పనిసరిగా పాటించాల్సి ఉంటుంది. కనీసం 10 సంవత్సరాల పాటు EPSకి సహకారం అందించాలి. సాధారణంగా పూర్తి పెన్షన్ 58 ఏళ్ల వయస్సు వచ్చిన తర్వాత లభిస్తుంది. అయితే అవసరమైతే 50 ఏళ్ల వయస్సు నుంచే తగ్గించిన పెన్షన్ తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అదే విధంగా 58 ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఉద్యోగంలో కొనసాగి 60 ఏళ్లకు పెన్షన్ ప్రారంభిస్తే, అదనపు ప్రయోజనం పొందవచ్చు.
పెన్షన్ లెక్కింపు విధానం చాలా సులభమైన సూత్రంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. EPFO నిర్ణయించిన ఫార్ములా ఇలా ఉంటుంది: (పెన్షన్కు అర్హమైన జీతం × మొత్తం సేవా సంవత్సరాలు) ÷ 70
ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని గమనించాలి. పెన్షన్ లెక్కించేటప్పుడు గరిష్ట జీతాన్ని నెలకు రూ.15,000గా మాత్రమే పరిగణిస్తారు. మీ అసలు బేసిక్ జీతం దీనికంటే ఎక్కువైనా, EPS పెన్షన్ గణన మాత్రం రూ.15,000 ఆధారంగానే జరుగుతుంది. సర్వీస్ కాలం అంటే మీరు EPSకి నిరంతరంగా చందా చెల్లించిన మొత్తం కాలం అని అర్థం.
ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో ఒక ఉదాహరణతో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఒక ఉద్యోగి 2030లో రిటైర్మెంట్ అవుతే.. అప్పటికి అతనికి 25 సంవత్సరాల సర్వీసు కాలం పూర్తయిందని అనుకుందాం. అతని పెన్షన్ గణన ఇలా ఉంటుంది: రూ. 15,000 × 25 ÷ 70 = సుమారు రూ. 5,357. అంటే, రిటైర్ అయిన తర్వాత అతనికి నెలకు సుమారు రూ.5,300కి పైగా పెన్షన్ లభిస్తుంది.
అయితే పెన్షన్ ప్రారంభించే వయస్సు ఆధారంగా ఈ మొత్తం మారే అవకాశం ఉంటుంది. 58 ఏళ్లకు ముందే.. అంటే 50 ఏళ్ల వయస్సులో పెన్షన్ తీసుకుంటే.. ప్రతి ఏడాదికి 4 శాతం చొప్పున పెన్షన్ తగ్గుతుంది. అదే విధంగా 58 ఏళ్లకు బదులుగా 60 ఏళ్ల వరకు వేచి ఉంటే, పెన్షన్ మొత్తంలో స్వల్పంగా పెరుగుదల ఉంటుంది.
ఈ అంశంపై ప్రభుత్వం కూడా స్పష్టత ఇచ్చింది. పార్లమెంట్లో కార్మిక, ఉపాధి శాఖ సహాయ మంత్రి శోభా కరంద్లాజే మాట్లాడుతూ.. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం అధిక పెన్షన్కు సంబంధించిన దరఖాస్తుల్లో దాదాపు 99 శాతం వరకు EPFO ప్రాసెస్ పూర్తయ్యిందని తెలిపారు. అలాగే, కొత్త సామాజిక భద్రతా కోడ్ అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత, రూ.15,000కు మించిన జీతంపై పెన్షన్ చందా చెల్లించడం పూర్తిగా స్వచ్ఛందమని, అది ఉద్యోగి యజమాని పరస్పర అంగీకారంపై ఆధారపడి ఉంటుందని ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.
మొత్తానికి ఈపీఎస్ స్కీమ్ ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు రిటైర్మెంట్ తర్వాత కనీస ఆర్థిక భద్రతను అందించే ఒక కీలక సాధనంగా మారుతుంది. సరైన సర్వీస్ పీరియడ్ ఉన్నట్లయితే పీఎఫ్ తీసుకున్నా కూడా నెలలవారీ పెన్షన్ పొందే ఛాన్స్ ఉంటుంది.