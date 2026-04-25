EPFO అలర్ట్..పెన్షన్‌లో భారీ మార్పులు.. ఇక లాభాలపై కోత..

EPFO Pension Changes 2026:భారతదేశంలో ఉద్యోగుల భవిష్యత్తు భద్రతకు ముఖ్యమైన అంశం పెన్షన్‌. ఇప్పటి వరకు అమలులో ఉన్న అధిక పెన్షన్ విధానానికి బదులుగా కొత్త పెన్షన్ విధానాన్ని తీసుకురావడానికి ఈపీఎఫ్‌ఓ (EPFO) ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది. ఈ కొత్త ప్రతిపాదనలు అమల్లోకి వస్తే, ఇప్పటికే పెన్షన్ పొందుతున్న వారికి కొంత నష్టం కలగవచ్చని సమాచారం వెలుగులోకి వచ్చింది.
 
సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా అడిగిన ప్రశ్నకు వచ్చిన సమాధానంతో ఈ విషయం బయటపడింది. ఈ కొత్త విధానం ప్రకారం ప్రో రేటా పద్ధతిని అమలు చేయాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అంటే ఉద్యోగి సంపాదించిన మొత్తం కాలానికి అనుగుణంగా పెన్షన్ లెక్కిస్తారు. దీని వల్ల ప్రస్తుతం ఎక్కువ పెన్షన్ పొందుతున్న వారికి తగ్గుదల ఉండే అవకాశం ఉంది.  

ఈ ప్రతిపాదనలను ఇప్పటికే 2024 డిసెంబరులో కేంద్ర కార్మిక శాఖకు సమర్పించారు. ప్రభుత్వం ఆమోదం ఇచ్చిన వెంటనే అమలు చేసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా అధిక జీతం పొందే ఉద్యోగులు ఇప్పటివరకు పొందుతున్న పెన్షన్‌లో తగ్గుదల కనిపించవచ్చు.  

కొత్త విధానంలో కొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులు ఉన్నాయి. ఉద్యోగి జీతం ఎంత ఉన్నా ప్రతి ఒక్కరూ పెన్షన్ ఫండ్‌లో నమోదు కావాలి. యజమాని తన వంతుగా 8.33 శాతం కాంట్రిబ్యూషన్ ఇవ్వడం కొనసాగుతుంది. అదనంగా కనీస పెన్షన్ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం 1.16 శాతం చెల్లిస్తుంది.  

ప్రస్తుతం జీత పరిమితి రూ.15,000 వరకు మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకుంటున్నారు. కానీ ఈ పరిమితిని దాటిన జీతంపై కాంట్రిబ్యూషన్ ఇవ్వాలా లేదా అనేది ఉద్యోగి నిర్ణయం. అలాగే కనీస పెన్షన్ మొత్తాన్ని రూ.1000 నుండి రూ.3000 వరకు పెంచే ప్రతిపాదన కూడా ఉంది.  

అయితే ఈ మార్పులు అన్ని వర్గాల వారికి ఒకేలా లాభం ఇవ్వవు. కొంతమందికి లాభం ఉండగా, మరికొంతమందికి నష్టం కలగవచ్చు. ముఖ్యంగా ఇప్పటికే అధిక పెన్షన్ పొందుతున్న వారు ఈ కొత్త విధానంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Jio 459 Plan: గేమింగ్‌ ప్రియులకు జియో అద్భుత ప్లాన్‌.. రూ.459 చెల్లిస్తే రెట్టింపు ప్రయోజనాలు