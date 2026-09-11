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EPFO బిగ్ అప్‌డేట్.. PF అడ్వాన్స్ విత్‌డ్రాయల్ నిబంధనల్లో కీలక మార్పులు..!

Written ByAshok Krindinti
Published: Sep 11, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 06:34 PM IST

EPFO Advance Withdrawal Rules: ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) కీలక ప్రకటన జారీ చేసింది. పీఎఫ్ అడ్వాన్స్ విత్‌డ్రాయల్ నిబంధనలకు సంబంధించి కీలక వివరాలను విడుదల చేసింది. సభ్యులు తమ ఉద్యోగ కాలంలో ఏయే అవసరాల కోసం ఎన్నిసార్లు అడ్వాన్స్ తీసుకోవచ్చనే  సమగ్ర వివరాలపై సోషల్ మీడియా వేదికగా క్లారిటీ ఇచ్చింది.
 

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పీఎఫ్‌ బ్యాలెన్స్ చెక్

ఉద్యోగి స్వయంగా లేదా కుటుంబ సభ్యుల చికిత్స, ఆరోగ్య సమస్యల కోసం పీఎఫ్‌ అడ్వాన్స్ తీసుకోవడానికి ఎలాంటి పరిమితి లేదు. ఎన్నిసార్లయినా విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఉద్యోగి లేదా వారి కుటుంబ సభ్యుల విద్యా ఖర్చుల కోసం సభ్యత్వ కాలంలో గరిష్టంగా 10 సార్లు విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఉద్యోగి లేదా వారి కుటుంబ సభ్యుల పెళ్లి ఖర్చుల కోసం సర్వీస్ కాలంలో గరిష్టంగా 5 సార్లు అడ్వాన్స్ పొందే అవకాశం ఉంది.  

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ఈపీఎఫ్‌ వార్తలు

సొంత ఇల్లు కొనుగోలు, నిర్మాణం లేదా గృహ సంబంధిత అవసరాల కోసం సభ్యత్వ కాలంలో గరిష్టంగా ఐదుసార్లు పీఎఫ్‌ అడ్వాన్స్ తీసుకోవచ్చు. EPFO సెంట్రల్ బోర్డ్ ద్వారా నోటిఫై చేసిన ప్రత్యేక/అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సభ్యులు తమ సర్వీస్ కాలంలో గరిష్టంగా రెండుసార్లు విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు.  

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ఈపీఎఫ్‌ఓ

12 నెలల (ఒక సంవత్సరం) సభ్యత్వం పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత సభ్యులు తమ మొత్తం PF కార్పస్‌లో 75 శాతం భాగాన్ని అర్హత కలిగిన బ్యాలెన్స్ (Eligible Balance) గా పరిగణిస్తారు. ఈ అర్హత కలిగిన బ్యాలెన్స్ నుంచి 100 శాతం వరకు విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. అయితే PF ఖాతాలో వడ్డీ నిరంతరం జమ అవ్వాలంటే.. కనీసం 25 శాతం బ్యాలెన్స్ ఖాతాలోనే ఉంచాల్సి ఉంటుంది.  

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పీఎఫ్ క్లెయిమ్ BHIM UPI అప్‌డేట్

EPFO సేవల ఆధునీకరణలో భాగంగా ఉద్యోగులకు మరింత సులభంగా డబ్బులు అందేలా కొత్త వ్యవస్థను తీసుకువస్తోంది. సభ్యులు BHIM యాప్ ద్వారా నేరుగా క్లెయిమ్‌లు దాఖలు చేసే సౌకర్యం నెల రోజుల్లో ప్రారంభం కానుందని సెంట్రల్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కమిషనర్ రమేష్ కృష్ణమూర్తి తెలిపారు.  

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EPFO కొత్త నిబంధనలు

క్లెయిమ్ ఆమోదం పొందిన వెంటనే నిధులు నేరుగా UPI-లింక్డ్ బ్యాంక్ ఖాతాలోకి జమ అవుతాయి. దీంతో క్లెయిమ్ సెటిల్‌మెంట్ ప్రక్రియ మరింత వేగంగా.. ఎలాంటి మధ్యవర్తులు లేకుండా పూర్తికానుంది.

TAGS:
EPFO
EPFO News
epfo withdrawal rules
epf advance rules
EPFO Advance Withdrawal Rules
PF withdrawal

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