/EPFO PF Interest 2026: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. ఖాతాల్లోకి 8.25% వడ్డీ జమ.. ఇలా చెక్ చేసుకోండి

EPFO PF Interest 2026 Credited:ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) పరిధిలో పీఎఫ్ ఖాతా ఉన్న ఉద్యోగులకు శుభవార్త వచ్చింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ప్రకటించిన 8.25 శాతం వడ్డీని ఈపీఎఫ్వో ఖాతాల్లో జమ చేయడం ప్రారంభించింది. జూలై మొదటి వారంలో ఈ ప్రక్రియ మొదలై, దశలవారీగా అన్ని ఖాతాల్లో వడ్డీ జమ కానుంది. ఇప్పటికే చాలామంది సభ్యుల ఖాతాల్లో వడ్డీ జమ కాగా, మిగతా ఖాతాల్లో కూడా వచ్చే రెండు వారాల్లో పూర్తి చేసే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
ప్రతి ఏడాది మాదిరిగానే ఈసారి కూడా ఈపీఎఫ్వో వడ్డీ రేటును నిర్ణయించి, కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ ఆమోదం తర్వాత ఖాతాల్లో జమ చేసే ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. ఈసారి 8.25 శాతం వడ్డీ రేటు అమల్లోకి వచ్చింది. దీంతో లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు తమ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ను పరిశీలించేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
అయితే ప్రస్తుతం ఈపీఎఫ్వో పాస్బుక్ సేవలు పూర్తిగా అందుబాటులో లేవు. ఇటీవల సిస్టమ్ అప్గ్రేడ్ పనుల కారణంగా వెబ్సైట్లో కొన్ని సేవలు తాత్కాలికంగా నిలిచిపోయాయి. దీంతో పాస్బుక్ ద్వారా బ్యాలెన్స్ చూసే అవకాశం చాలామందికి లేకపోతోంది. అయినప్పటికీ, ఇతర మార్గాల ద్వారా పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ను సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.
యూఏఎన్కు లింక్ చేసిన మొబైల్ నంబర్ నుంచి 9966044425కు మిస్డ్ కాల్ ఇస్తే, కొద్ది సెకన్లలోనే ఎస్ఎంఎస్ రూపంలో పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ వివరాలు అందుతాయి. అలాగే అదే రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ నుంచి EPFOHO UAN LAN అనే ఫార్మాట్లో ఎస్ఎంఎస్ పంపినా ఖాతా వివరాలు మెసేజ్ రూపంలో వస్తాయి.
ఇటీవల నిర్వహించిన సాంకేతిక మార్పుల కారణంగా ఈపీఎఫ్వో పోర్టల్లో కొన్ని సేవలు ఇంకా పూర్తిస్థాయిలో పనిచేయడం లేదు. ముఖ్యంగా సభ్యుల లాగిన్, పాస్బుక్ సేవలు అందుబాటులోకి రావడానికి మరికొంత సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. అయితే దశలవారీగా అన్ని సేవలను పునరుద్ధరిస్తామని ఈపీఎఫ్వో తెలిపింది.
పీఎఫ్ వడ్డీ జమ అయిందో లేదో తెలుసుకోవాలనుకునే సభ్యులు ప్రస్తుతం మిస్డ్ కాల్, ఎస్ఎంఎస్ సేవలు లేదా యూఏఎన్ పోర్టల్ను ఉపయోగించవచ్చు. పూర్తి సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత పాస్బుక్లో కూడా వడ్డీ వివరాలు కనిపిస్తాయి.