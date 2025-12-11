EPFO Big Update: 7కోట్ల మంది పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు న్యూఇయర్ గిఫ్ట్.. త్వరలోనే ఏటీఎం నుంచి డబ్బులు విత్ డ్రా.. ముహుర్తం ఫిక్స్ !!

EPFO 3.0 : పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు ఈపీఎఫ్ఓ కొత్త సంవత్సరం బహుమతి ఇవ్వనుంది. ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న ఏటీఎం నుంచి పీఎఫ్ డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకునే సౌకర్యం కొత్త సంవత్సరంలో ప్రారంభించబోతున్నట్లు సమాచారం. ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులు కూడా ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 విడుదల తేదీ కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 ఎప్పుడు అమల్లోకి వస్తుంది. ఉద్యోగులు పొందే ప్రయోజనాలు ఏంటి. ప్రధాన మార్పులు ఏం ఉండబోతున్నాయి. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
పీఎఫ్ ఖాతా ఉన్న ఉద్యోగులకు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 త్వరలోనే అందుబాటులోకి రానుంది. బ్యాంక్ ఖాతా నుంచి ఎలా డబ్బు ఉపసంహరించుకుంటామో, అదే విధంగా ఇకపై EPFO చందాదారులు కూడా తమ పీఎఫ్ నిధులను నేరుగా ATM లేదా UPI ద్వారా విత్డ్రా చేసుకునే అవకాశం రాబోతోంది. ఉద్యోగులు సంవత్సరాలుగా కోరుతున్న ఈ సేవను EPFO 3.0 భాగంగా ప్రవేశపెట్టేందుకు సంస్థ సిద్ధమవుతోంది.
కొత్త EPFO 3.0 సిస్టమ్లో డిజిటల్ సౌకర్యాలు, ఫాస్ట్ ప్రాసెసింగ్, మెరుగైన యూజర్ అనుభవం వంటి అనేక ప్రత్యేక ఫీచర్లు ఉంటాయి. ఇందులో అత్యంత ప్రధానమైన మార్పు.. ATM కార్డు లేదా UPI ద్వారా పీఎఫ్ డబ్బును ఏ సమయంలోనైనా, ఎక్కడైనా ఉపసంహరించుకునే సౌకర్యం ఉంటుంది.
ఇప్పటి వరకు పీఎఫ్ విత్డ్రా కోసం ఫారమ్లు పూరించడం, వెరిఫికేషన్ కోసం వేచి ఉండడం వంటి ప్రక్రియలు తప్పనిసరి. కానీ EPFO 3.0 అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ మొత్తం ప్రక్రియ బ్యాంక్ విత్డ్రా లాగా సులభతరమవుతుంది.
అధికారిక ప్రారంభ తేదీ ఇంకా ప్రకటించకపోయినా, ఈ సదుపాయాన్ని నూతన సంవత్సర బహుమతిగా అందించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మొదట 2025 జూన్లో ఈ ఫీచర్ను ప్రారంభించాలనే యోచన ఉన్నప్పటికీ, సాంకేతిక కారణాలు, ట్రయల్ రన్స్ పూర్తికాకపోవడం వల్ల ఆలస్యం జరిగింది.
అయినా ఇప్పుడు EPFO ఈ సేవను ప్రారంభించేందుకు తుది దశలో ఉందని సమాచారం. ఇది ప్రారంభమైతే 7 కోట్లకు పైగా EPF సభ్యులకు భారీగా ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. పీఎఫ్ విత్డ్రాల్స్పై ఆధారపడే ఉద్యోగులు ఇకపై పేపర్వర్క్ లేకుండా, కొన్ని సెకన్లలోనే తమ డబ్బును పొందగలిగే యుగం ప్రారంభం కానుంది.