EPFO PPO: నెంబర్ పోయినా టెన్షన్ వద్దు.. ఈ 5 స్టెప్స్‌తో వెంటనే తిరిగి పొందండి!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 09, 2026, 09:51 AM IST|Updated: May 09, 2026, 09:51 AM IST

EPFO PPO:ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత ప్రతి పెన్షనర్‌కు EPFO ఇచ్చే ముఖ్యమైన నంబర్‌లో PPO నంబర్ ఒకటి. చాలామంది ఈ నంబర్‌ను మర్చిపోవడం లేదా ఎక్కడో పెట్టి పోగొట్టుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే ఇప్పుడు ఆందోళన అవసరం లేదు. ఇంట్లో నుంచే ఆన్‌లైన్ ద్వారా చాలా సులభంగా PPO నంబర్‌ను తిరిగి పొందవచ్చు.

PPO అంటే Pension Payment Order. ఇది 12 అంకెల ప్రత్యేక నంబర్. ఈ నంబర్ ద్వారా పెన్షన్ ఖాతా, బ్యాంక్ చెల్లింపులు, జీవన్ ప్రమాణ్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ వంటి సేవలు పనిచేస్తాయి. అందుకే ఈ నంబర్ చాలా ముఖ్యమైనది.  

EPFO అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా కేవలం కొన్ని స్టెప్స్‌లోనే PPO నంబర్ తెలుసుకోవచ్చు. ముందుగా EPFO అధికారిక వెబ్‌సైట్ అయిన https://www.epfindia.gov.in?utm_source=chatgpt.com ఓపెన్ చేయాలి. అక్కడ “Pensioners Portal” అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేయాలి.

PPO Number Lookup

తర్వాత “Know Your PPO Number” అనే ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోవాలి. ఈ సేవ ద్వారా పెన్షనర్లు తమ PPO నంబర్‌ను సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. దీనికి ఎలాంటి అదనపు ఫీజు ఉండదు.  

Required Details

ఆ తరువాత కొన్ని వివరాలు నమోదు చేయాలి. పెన్షన్‌కు లింక్ అయిన బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబర్, EPF నంబర్, మొబైల్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ వంటి వివరాలు అడుగుతారు. అలాగే స్క్రీన్‌పై కనిపించే క్యాప్చా కోడ్‌ను కూడా నమోదు చేయాలి.

Submit Request

అన్ని వివరాలు సరిగా నమోదు చేసిన తర్వాత Submit బటన్‌పై క్లిక్ చేయాలి. మీరు ఇచ్చిన సమాచారం EPFO రికార్డులతో సరిపోతే వెంటనే స్క్రీన్‌పై PPO నంబర్ కనిపిస్తుంది. అలాగే మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ లేదా ఈమెయిల్‌కు కూడా సమాచారం పంపబడుతుంది.

Save PPO Number

PPO నంబర్ వచ్చిన తర్వాత దానిని తప్పకుండా సేవ్ చేసుకోవాలి. మొబైల్‌లో నోట్ చేసుకోవడం, స్క్రీన్‌షాట్ తీసుకోవడం లేదా కుటుంబ సభ్యులకు పంపించడం మంచిది. భవిష్యత్తులో మళ్లీ ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. ఏదైనా సమస్య వచ్చినా సమీప EPFO కార్యాలయాన్ని సంప్రదించవచ్చు. అలాగే అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో హెల్ప్‌లైన్ వివరాలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.  

ప్రస్తుతం EPFO డిజిటల్ సేవలను మరింత సులభంగా మార్చుతోంది. దీంతో పెన్షనర్లు ఇంటి నుంచే చాలా పనులు పూర్తి చేసుకునే అవకాశం లభిస్తోంది. PPO నంబర్ పోయినా ఇక టెన్షన్ అవసరం లేదు. ఈ ఐదు స్టెప్స్ పాటిస్తే కొన్ని నిమిషాల్లోనే తిరిగి పొందవచ్చు.

