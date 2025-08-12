EPFO Update: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. పీఎఫ్ డబ్బులు ఇక నుంచి ఏటీఎం నుంచి తీసుకునే ఛాన్స్.. ప్రాసెస్ ఇదే..!!

EPFO Update: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ ఈమధ్యే ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 పేరుతో పెద్ద ఎత్తున సంస్కరణ తెచ్చేందుకు అనేక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. దీనిలో భాగంగా ఇప్పటికే ఈపీఎఫ్ కింద విత్ డ్రా లిమిట్ ను లక్ష నుంచి ఏకంగా ఐదు లక్ష రూపాయల వరకు పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. అంతే కాదు పిఎఫ్ డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకునేందుకు ఇకపై ఏటీఎం ద్వారా కూడా అనుమతిస్తూ సర్కార్ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనికి సంబంధించి త్వరలోనే ప్రత్యేకమైన ఏటీఎం కార్డు విడుదల చేయనున్నారు.
కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ అన్ని వర్గాల ప్రజలను ద్రుష్టిలో ఉంచుకుని అనేక రకాల సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తోంది. దీనిలో భాగంగానే ఇప్పటికే 8పే కమిషన్ కింద కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పెద్ద మొత్తంలో వేతన సవరణ సిఫార్సులు అందించేందుకు అనేక చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు కూడా ఊరట కల్పించేందుకు కేంద్రం ఎంప్లాయిమెంట్ ప్రావిడెంట్ ఆర్గనైజేషన్తో ఊరట కల్పిస్తోంది.
ఇంతకాలం పిఎఫ్ డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకోవాలంటే చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉండేవి. అయితే ఈ మధ్య ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 పేరుతో పెద్ద ఎత్తున సంస్కరణ తీసుకొచ్చేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. దీనిలో భాగంగానే ఇప్పటికే పిఎఫ్ విత్ డ్రా లిమిట్ ను లక్ష రూపాయల నుంచి ఏకంగా 5 లక్షల రూపాయల వరకు పెంచింది.
అంతేకాదు పీఎఫ్ డబ్బులు డ్రా చేసుకునేందుకు ఇక నుంచి ఏటీఎం ద్వారా అనుమతిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనికి సంబంధించి త్వరలోనే ప్రత్యేకమైన ఏటీఎం కార్డులను కూడా విడుదల చేయనున్నారు. ఉద్యోగి రిటైర్మెంట్ తర్వాత తమ డబ్బులను విత్ డ్రా చేసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. నిజానికి కేంద్రం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు తమ కష్ట సమయాల్లో డబ్బులు చేసుకోవడం మరింత సులభం అవుతుంది.
ప్రావిడెంట్ ఫండ్ డబ్బులు నిజానికి అత్యవసర సమయంలో తప్ప ఇతర అవసరాలకు ఖర్చు చేయకూడదు. ముఖ్యంగా పీఎఫ్ డబ్బులు చేసుకోవాలంటే ముందుగా మీరు ఇంటి నిర్మాణం కోసం కానీ, ఇంటి మరమ్మతుల కోసం కానీ, వైద్య అవసరాలు, వివాహ ఖర్చుల కోసం ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. లేదా ఉద్యోగం కోల్పోయినప్పుడు కూడా అత్యవసర పరిస్థితిలో ఈ డబ్బును విడ్రా చేసుకోవచ్చు.
ఇది ఇలా ఉంటే ప్రస్తుతం ఏటీఎం ద్వారా పిఎఫ్ డబ్బులను ఎలా విడ్రా చేసుకోవచ్చని దానిపై చర్చ నడుస్తుంది. నిజానికి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈపీఎఫ్ఓ ఓ నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి మౌలిక వసతులను సమకూరుస్తుంది. అలాగే డబ్బు విత్ డ్రా చేయడం కోసం యుఎన్ఏ లింక్ చేయడం ఓటీపీ వెరిఫికేషన్ వంటి ప్రక్రియలో భాగం చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. చిరు ఉద్యోగాలు చేసుకునే గిగ్ వర్కర్స్ సోషల్ సెక్యూరిటీ కోసం కూడా ఈ ప్రత్యేకమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం.