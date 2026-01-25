EPFO Rules: ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు కేంద్రం గుడ్ న్యూస్.. పదవీ విరమణ తర్వాత మీ పెన్షన్ డబ్బులు డబుల్..!

EPFO Rules: ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేసే ప్రతి ఉద్యోగికి పదవీ విరమణ గురించి ఒక ప్రశ్న తలెత్తే అవకాశం ఉంది. వారు పొందే పెన్షన్ వృద్ధాప్యంలో వారికి సరిపోతుందా? ప్రస్తుత ద్రవ్యోల్బణ రేటును పరిశీలిస్తే, ప్రస్తుత EPFO పెన్షన్ మొత్తం చాలా తక్కువగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. అయితే, ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది శ్రామిక ప్రజలకు కేంద్రం ఓ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది.
Central Government EPFO Rules: సుప్రీం కోర్టు..తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ను ఉద్దేశిస్తూ EPFOను జీత పరిమితిని పెంచాలని ఆదేశించింది. ఈ మార్పు అమలు చేయబడితే, ప్రైవేట్ ఉద్యోగుల పెన్షన్ గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అన్నింటిలో మొదటిది, మీరు ప్రస్తుతం తక్కువ పెన్షన్ ఎందుకు పొందుతున్నారనేది తెలుసుకోవాలి. EPFO నిబంధనల ప్రకారం, పెన్షన్ కోసం ప్రస్తుత శాలరీ లిమిట్ రూ. 15,000గా నిర్ణయించబడింది. దీని అర్థం మీ ప్రాథమిక జీతం రూ. 50,000 లేదా రూ. 1 లక్ష అయినా.. పెన్షన్ లెక్కింపు కోసం రూ. 15,000 మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకుంటోంది ఈపీఎఫ్ఓ.
మీ కంపెనీ మీ PF ఖాతాలో డబ్బు జమ చేసినప్పుడు, ఒక భాగం ఎంప్లాయీ పెన్షన్ స్కీమ్ (EPS)కి వెళుతుంది. రూ. 15,000 లిమిట్ కారణంగా EPSకి సహకారం కూడా పరిమితం చేయబడింది. అందుకే పదవీ విరమణ తర్వాత వచ్చే పెన్షన్ మొత్తం ఊహించిన దాని కంటే తక్కువగా ఉంటోంది. ప్రస్తుతం, ఈ నియమం ప్రకారం, ఏ ఉద్యోగికైనా గరిష్టంగా నెలవారీ పెన్షన్ రూ. 7,500 నుంచి కనీసం రూ. 1,000 లభిస్తుంది.
ప్రస్తుతం, EPS కింద ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు కనీస పెన్షన్ రూ. 1,000. గరిష్ట నెలవారీ పెన్షన్ రూ. 7,500. అయితే, జీతం పరిమితిని రూ. 30,000కి పెంచితే, పెన్షన్ మొత్తం పెరిగే అవకాశం ఉంది. పెన్షన్ లెక్కించడానికి EPFO ఒక నిర్దిష్ట సూత్రాన్ని ఉపయోగిస్తుంది. ఇప్పుడు అందరూ ఎదురుచూస్తున్న మార్పును పరిశీలిస్తే.. జీతం పరిమితిని రూ. 15,000 నుండి రూ. 30,000 కు పెంచవచ్చనే చర్చ జరుగుతోంది.
ఇది జరిగితే, పెన్షన్ల మొత్తం గణన మారబోతుంది. పెన్షన్లను లెక్కించడానికి సాధారణ సూత్రం: (పెన్షన్ జీతం × సర్వీస్ సంవత్సరాలు) / 70. ప్రస్తుతం, మనం రూ. 15,000 ఆధారంగా లెక్కిస్తే, 35 సంవత్సరాల సర్వీస్కు గరిష్ట పెన్షన్ రూ. 7,500గా ఉంది. అయితే, జీతం బేస్ను రూ. 30,000 కు పెంచిన తర్వాత ఈ సంఖ్య రెట్టింపు అవుతుంది. ఈ ఫార్ములాలో, 'పెన్షన్ జీతం' అనేది గత 60 నెలల సగటు బేసిక్ జీతంతో పాటు పరిమితిని పెంచడం వల్ల ప్రత్యక్ష ప్రభావం ఏమిటంటే ప్రతి నెలా మీ EPS ఖాతాలో జమ చేయబడిన మొత్తం పెరుగుతుంది. ఇది మీ నెలవారీ పెన్షన్ను పెంచుతుంది.
ఈ నిర్ణయం చాలా కాలంగా ప్రైవేట్ ఉద్యోగంలో ఉన్నఎంప్లాయిస్ కు ప్రయోజనం చేకూరబోతుంది. ఒక ఉద్యోగి గరిష్టంగా రూ. 35 సంవత్సరాల సర్వీస్ కు రూ. 30,000. జీతం పరిమితితో పూర్తి చేస్తే, వారి గరిష్ట పెన్షన్ రూ. 7,500 నుండి రూ. 15,000 కు పెరుగుతుంది. గరిష్టంగా మాత్రమే కాకుండా, కనీస పెన్షన్ కూడా గణనీయంగా పెరుగుతుంది. ప్రస్తుత డేటా ప్రకారం, ఈ పెరుగుదలతో, ఉద్యోగులు కనీస పెన్షన్ రూ. 4,285 పొందవచ్చు. ప్రస్తుతం ఇది రూ. 1,000 మాత్రమే ఉంది.