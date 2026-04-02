EPFO Rules 2026: EPS గురించి ఈ విషయాలు తెలుసా..! పెన్షన్‌ ఎప్పటి నుంచి వస్తుందంటే..?

EPS Pension Rules: రిటైర్మెంట్ తరువాత ఉద్యోగులు ఆర్థికంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొకుండా ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (EPF) పెన్షన్ అందిస్తోంది. ఇందులో ఉద్యోగితోపాటు కంపెనీ కూడా ప్రతి నెల కొంత అమౌంట్ జమ చేస్తారు. అయితే EPF కు సంబంధించి చాలా మంది ఉద్యోగులకు అనుమానాలు ఉన్నాయి. పెన్షన్ ఎప్పుడు వస్తుంది..? రిటైర్మెంట్ తరువాత EPF పై వచ్చే వడ్డీ ఆగిపోతుందా..? తదితర అనుమానాలను ఇక్కడ నివృత్తి చేసుకుందాం..
చాలా మంది EPF పదవీ విరమణ వయస్సు 60 ఏళ్లు అని అనుకుంటారు. కానీ నిబంధనల ప్రకారం.. అధికారిక పదవీ విరమణ వయస్సు 58 సంవత్సరాలు. మీ వయసు 58 ఏళ్లు దాటినా ఉద్యోగం చేస్తున్నా.. EPFకి కొత్త చెల్లింపులు ఆగిపోతాయి. 58 ఏళ్లను కటాఫ్ ఏజ్గా తీసుకుంటారు.
ఇక రిటైర్మెంట్ తరువాత ఈపీఎఫ్ అకౌంట్పై వడ్డీ జమ అవ్వదని అనుకుంటారు. కానీ.. 58 ఏళ్ల వయస్సులో రిటైర్ అయితే.. మరో మూడేళ్లు అంటే అంటే 61 ఏళ్ల వయస్సు వచ్చే వరకు వడ్డీ జమ అవుతుంది.
ఒక వేళ ముందుగా రిటైర్ అయితే.. వడ్డీ కాల పరిమితి కూడా మారుతుంది. ఉదాహరణకు మీరు 45 ఏళ్ల వయసులో రిటైర్ అయ్యారని అనుకుంటే.. 58 ఏళ్ల వరకు వడ్డీని పొందవచ్చు. మీరు 57 ఏళ్ల వయసులో పదవీ విరమణ చేస్తే.. 60 ఏళ్ల వరకు వడ్డీ జమ అవుతుంది.
ఉద్యోగం కోల్పోయినా లేదా మారినా తమ EPF అకౌంట్ ఉపయోగం లేకుండా పోతుందని చాలా మందిలో అనుమానం ఉంది. అయితే మూడేళ్లపాటు ఎలాంటి చెల్లింపులు జరగకపోతే అప్పుడు ఈపీఎఫ్ అకౌంట్ను నిష్క్రియంగా పరిగణిస్తారు. అకౌంట్ మాత్రం బ్లాక్ అవ్వదు. డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఉద్యోగుల పింఛను పథకం (EPS) ప్రకారం.. 58 ఏళ్ల వయస్సు నుంచి పెన్షన్ ప్రారంభం అవుతుంది. జీవితాంతం నెలవారీ పెన్షన్ అందుకోవచ్చు.
పెన్షన్ లెక్కింపు ఇలా.. పెన్షన్కు అర్హత గల జీతం × పింఛనుకు అర్హత గల సర్వీసు) ÷ 70. పెన్షన్కు అర్హత గల సర్వీసులో కంట్రిబ్యూషన్ చెల్లించిన సంవత్సరాలు మాత్రమే లెక్కలోకి తీసుకుంటారు. ప్రస్తుతం నెలవారీ కనీస పెన్షన్ రూ.1000 గా ఉంది. రూ.7500 కు పెంచాలని చాలా రోజులుగా ఉద్యోగులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అయితే ఈపీఎఫ్ ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.