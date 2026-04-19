EPFO salary: ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్..PF రూ.15,000 నుంచి రూ.25,000 లిమిట్ పెంపు వల్ల లాభాలు ఇవే!

EPFO Salary Limit 2026:ఉద్యోగులకు సంబంధించిన ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PF) విషయంలో ఒక ముఖ్యమైన అంశం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ముఖ్యంగా ఈపీఎఫ్వో (EPFO) కింద ఉండే కనీస వేతన పరిమితిని పెంచాలా లేదా అనే విషయంపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. ఇప్పటివరకు ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం నెలకు రూ.15,000 వరకు జీతం పొందే ఉద్యోగులు తప్పనిసరిగా పీఎఫ్ పథకంలో చేరాలి. కానీ ఈ పరిమితి చాలా ఏళ్లుగా మారకుండా అలాగే కొనసాగుతోంది.
ఈమధ్య కాలంలో దేశవ్యాప్తంగా కనీస వేతనాలు పెరిగాయి. చాలా రాష్ట్రాల్లో కార్మికుల జీతాలు రూ.15,000 దాటిపోయాయి. కొన్ని చోట్ల రూ.20,000 వరకు కూడా చేరాయి. ఈ పరిస్థితిలో కూడా పీఎఫ్కు సంబంధించిన వేతన పరిమితి పెరగకపోవడం వల్ల చాలా మంది ఉద్యోగులు ఈ సదుపాయం నుంచి దూరమవుతున్నారు. ముఖ్యంగా రూ.15,000 నుంచి రూ.20,000 మధ్య జీతం పొందే వారు ఈ పథకం ప్రయోజనాలను పూర్తిగా పొందలేకపోతున్నారు.
ఈ కారణంగా ఉద్యోగ సంఘాలు, కార్మిక సంఘాలు పీఎఫ్ వేతన పరిమితిని పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. కనీసం రూ.25,000 వరకు పెంచితే ఎక్కువ మంది ఉద్యోగులకు ప్రయోజనం కలుగుతుందని వారు చెబుతున్నారు.
ఈమధ్య ఈ విషయంపై నిరసనలు కూడా జరిగాయి. అయినప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇప్పటివరకు స్పష్టమైన నిర్ణయం రాలేదు.
మరోవైపు కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇప్పటికే కనీస వేతనాలను పెంచుతున్నాయి. ఉదాహరణకు, ఉత్తరప్రదేశ్లో కొన్ని వర్గాల కార్మికులకు జీతాలు పెరిగాయి. హర్యానాలో కూడా కనీస వేతనం పెంచారు. అలాగే ఢిల్లీ, కేరళ వంటి రాష్ట్రాల్లో జీతాలు రూ.20,000 కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ మార్పులు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో పీఎఫ్ నిబంధనలను కూడా మార్చాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
అయితే ఈ వేతన పరిమితి పెంపుపై యజమానుల నుంచి కొంత వ్యతిరేకత కూడా ఉంది. ఎందుకంటే వేతన పరిమితి పెరిగితే, వారు చెల్లించాల్సిన పీఎఫ్ భాగం కూడా పెరుగుతుంది. దీంతో కంపెనీలపై అదనపు భారంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఈ కారణంగా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తోంది.