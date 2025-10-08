English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • EPFO: ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. 11 యేళ్ల తర్వాత EPFO కీలక నిర్ణయం..

EPFO: ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. 11 యేళ్ల తర్వాత EPFO కీలక నిర్ణయం..

EPFO: 11 సంవత్సరాల తర్వాత, EPFO పలు సంస్కరణలు చేపట్టింది. అందులో పెన్షన్ విషయంలో  అతి ​​ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో ఇప్పుడు EPS కనీస పెన్షన్‌లో భారీ పెరుగుదల ఉండబోతుంది. 
1 /5

EPFO: EPS కనీస పెన్షన్:ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులకు శుభవార్త చెప్పింది. ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) యొక్క అత్యున్నత నిర్ణయాధికార సంస్థ అయిన సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ (CBT) అక్టోబర్ 10, 11 తేదీల్లో బెంగళూరులో సమావేశం కానుంది. ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా కనీస పెన్షన్ పెంపుపై కీలక నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నట్టు సమాచారం.  మీడియా నివేదికల ప్రకారం, కనీస పెన్షన్‌ను రూ. 1000 నుండి రూ. 2500కి పెంచే ప్రతిపాదనపై ఈ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నట్టు సమాచారం. అలా జరిగితే, లక్షలాది ప్రైవేటు ఉద్యోగులు ప్రయోజనం పొందనున్నారు. 

2 /5

ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం (EPF-95) కింద కనీస పెన్షన్ ప్రస్తుతం నెలకు రూ. 1000. ఇది 2014లో నిర్ణయించబడింది. అప్పటి నుండి, అదే పెన్షన్ కొనసాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో, ప్రస్తుత ద్రవ్యోల్బణానికి అనుగుణంగా కనీస పెన్షన్‌ను రూ.1000 పెంచాలని వివిధ ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. అనేక కార్మిక సంఘాలు,  పెన్షనర్ల సంఘాలు చాలా కాలంగా దీనిని రూ.7500కి పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.

3 /5

ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు దీనిపై  ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. పెరుగుతున్న డిమాండ్ల కారణంగా కనీస పెన్షన్‌లో సంస్కరణలు చేపట్టాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు సమాచారం. వివిధ నివేదికల ప్రకారం, సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ కనీస పెన్షన్‌ను 7.5 రెట్లు పెంచడానికి సిద్ధంగా లేదు.  అయితే, రూ.1000 నుండి రూ.2500కి పెంపును ఆమోదించవచ్చని ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్న మాట.పెన్షన్ = (పెన్షన్ జీతం x పెన్షన్ సర్వీస్)/70. ఇందులో, పెన్షన్ జీతం గత 60 నెలల ప్రాథమిక వేతనం DA (గరిష్టంగా రూ.15000) గా లెక్కించబడుతుంది. 

4 /5

6 నెలల కంటే ఎక్కువ సర్వీస్ ఉంటే, దానిని ఒక యేడాదిగా పరిగణిస్తారు. పెన్షన్ పొందడానికి, కనీసం 10 సంవత్సరాల సర్వీస్ పూర్తి చేసి ఉండాలి. పెన్షన్ పొందదగిన వేతనం యొక్క గరిష్ట పరిమితి రూ.15000. ఉదాహరణకు, ఒక వ్యక్తి 35 సంవత్సరాలు సర్వీస్‌లో ఉంటే, అతనికి నెలకు రూ. 7500 వరకు పెన్షన్ లభిస్తుంది.

5 /5

అతను 58 సంవత్సరాలు సర్వీస్‌లో కొనసాగాలి. అంతకు ముందు అతను ఉద్యోగం వదిలివేస్తే, అతనికి ఉపసంహరణ ప్రయోజనాలతో తక్కువ పెన్షన్ లభిస్తుంది. అంటే, చేతిలో అందుబాటులో ఉన్న పెన్షన్ బాగా తగ్గుతుంది. పూర్తి సర్వీసులో ఉన్నవారికి గరిష్ట పెన్షన్ లభిస్తుంది. 

EPFO Minimum Pension Hike EPS Minimum Pension EPFO CBT Meeting EPS 95 Pension Revision

Next Gallery

Bigg Boss: బిగ్‌బాస్ హౌస్ సీజ్.. కంటెస్టెంట్లను థియేటర్‌కు తరలించిన నిర్వాహకులు