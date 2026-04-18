EPFO: EPFO యూజర్లకు గుడ్ న్యూస్.. ఉమాంగ్ యాప్‌లో ఈజీగా UAN యాక్టివేషన్.. కొత్త ప్రాసెస్ ఇదే..!

EPFO UAN Activation: మీరు మీ పీఎఫ్ అకౌంట్ చెక్ చేసుకునేందుకు లేదా బ్యాలెన్స్ విత్ డ్రా చేసుసుకునేందుకు పాత పద్ధతిలోనే ఈపీఎఫ్ వెబ్ సైట్ ఓపెన్ చేస్తున్నారా. అయితే మీకో ముఖ్యమైన బిగ్ అప్ డేట్. ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ తన నిబంధనల్లో కీలక మార్పులను చేసింది. ముఖ్యంగా కొత్తగా ఉద్యోగం చేరినవారు తమ యూఏఎన్ నెంబర్ ను యాక్టివేట్ చేసుకునే పద్దతిని పూర్తిగా మార్చింది. 
ఇప్పటి వరకు మనం ఈపీఎఫ్ఓ అధికారిక వెబ్ సైల్లోకి వెళ్లి యాక్టివేట్ యూఏఎన్ అనే ఆప్షన్ ద్వారా పని పూర్తి చేసుకునే వాళ్లం. ఇప్పటికీ వెబ్ సైట్లో ఆ బటన్ కనిపిస్తుంది. కానీ దానిపై క్లిక్ చేస్తే అది వర్కౌట్ అవడం లేదు. దానికి బదులుగా మిమ్మల్ని నేరుగా ఉమాంగ్ యాప్ కు మళ్లిస్తోంది. అంటే ఇక నుంచి యూఏఎన్ యాక్టివేషన్ అనేది పూర్తిగా యాప్ ఆధార ప్రక్రియగా మారింది. 

అయితే యూఏఎన్ యాక్టివేషన్ అనేది ఎందుకంత ముఖ్యమంటే.. మీరు పీఎఫ్ అకౌంట్ మొదటిసారిగా వాడుతున్నట్లయితే.. యూఏఎన్ యాక్టివేషన్ అనేది దానికి మొదటిమెట్టుగా ఉంటుంది. ఇది చేయనట్లయితే.. మీరు మీ పీఎఫ్ పాస్ బుక్ చూడలేరు..బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోలేరు.. అత్యవసర సమయాల్లో డబ్బును విత్ డ్రా చేసుకోలేరు.. కేవైసీ వివరాలను అప్ డేట్ చేయడం కూడా కుదరదు. 

అయితే మీరు ఉమాంగ్ యాప్ ద్వారా యూఏఎన్ యాక్టివేషన్ చేసుకునే ముందు మీరు మీ యూఎన్ నెంబర్, మీ ఆధార్ నెంబర్,  ఆధార్ తో లింక్ అయిన మొబైల్ నెంబర్ కు ఓటీపీ వస్తుంది..కాబట్టి ఇవన్నీ దగ్గర పెట్టుకోవాలి. 

ఇప్పుడు ఉమాంగ్ యాప్ లో యూఏఎన్ యాక్టివేట్ ఎలా  చేయాలో స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ చూద్దాం. ముందుగా మీ ఫోన్ ఉమాంగ్ యాప్ ఓపెన్ చేయాలి. అందులో ఈపీఎఫ్ఓ విభాగానికి వెళ్లాలి. ఇప్పుడు అక్కడ కనిపించే యూఏఎన్ యాక్టివేషన్ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేయాలి. ఇప్పుడు యూఏఎన్, ఆధార్, మొబైల్ నెంబర్ వివరాలను ఎంటర్ చేయాలి. అప్పుడు మీ మొబైల్ కు ఓటీపీ వస్తుంది. దాన్ని ఎంటర్ చేయాలి. అయితే కొన్ని నిబంధనల ప్రకారం అవసరం అయితే ఆధార్ ఫేస్ అథెంటికేషన్ కూడా పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన వెంటనే మీ యూఏఎన్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. దీనికి సంబంధించి కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ కూడా మీ మొబైల్ కు వస్తుంది. 

అయితే ఇక్కడ కొన్ని విషయాలను తప్పకుండా గుర్తుంచుకోవాలి. మీ మొబైల్ నెంబర్ తప్పనిసరిగా ఆధార్ తో లింక్ చేసి ఉండాలి. లేదంటే ఓటీపీ రాదు. ఒక్క అక్షరం కూడా తప్పుగా ఇచ్చిన ప్రాసెస్ ఫెయిల్ అవుతుంది. కాబట్టి వివరాలను జాగ్రత్తగా ఎంటర్ చేయాలి. యూఏఎన్ యాక్టివేషన్ అనేది ఒక్కసారి మాత్రమే చేయాలి. 

ఇక టెక్నాలజీ మారుతున్నా కొద్దీ ఈపీఎఫ్ఓ తన సర్వీసులను మరింత సురక్షితం చేస్తోంది. అందుకే వెబ్ సైట్ నుంచి యాప్ కు ఈ మార్పు జరిగింది. పాత పద్ధతిలో వెబ్ సైట్లో ప్రయత్నం చేసి సమయం వేస్ట్ చేయకుండా వెంటనే ఉమాంగ్ యాప్ ద్వారా మీ పని సులభంగా పూర్తి చేసుకోండి.   

