  UAN: ఉద్యోగులు జాగ్రత్త! డబుల్ UAN వల్ల మీ డబ్బు బ్లాక్.. PF క్లెయిమ్ రిజెక్ట్, వెంటనే ఇలా చేయండి..!

UAN: ఉద్యోగులు జాగ్రత్త! డబుల్ UAN వల్ల మీ డబ్బు బ్లాక్.. PF క్లెయిమ్ రిజెక్ట్, వెంటనే ఇలా చేయండి..!

EPFO 2 UAN Merge Alert: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు బిగ్ అలర్ట్. ఒకవేళ మీకు ఒకటి కంటే ఎక్కువ యూఏఎన్ నెంబర్స్ ఉంటే మీరు కచ్చితంగా ఈ వార్త చదవాల్సిందే. మీరు డబ్బు కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. ప్రతి ఉద్యోగికి యూఏఎన్‌ అకౌంట్ ఉంటుంది. అయితే ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉంటే మాత్రం వాటిని విలీనం (Merge) చేయాలి. లేకపోతే వడ్డీ తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉంది. మీరు పీఎఫ్ క్లెయిమ్ పెట్టినప్పుడు కూడా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. అది రిజెక్ట్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది. ఒక పీఎఫ్ ఖాతాదారుడికి ఒక యుఏఎన్ నెంబర్ మాత్రమే ఉండాలి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
 యుఏఎన్ అంటే యూనివర్సల్ అకౌంట్ నెంబర్. ఈపీఎఫ్ఓలో ప్రతి ఉద్యోగి ఈ నంబర్ కలిగి ఉంటాడు. దాని ద్వారా పీఎఫ్‌ ఖాతాను నిర్వహిస్తాడు. ఇది 12 అంకెలు కలిగి ఉంటుంది. యూఏఎన్ ఒక ఉద్యోగంలో చేరినప్పుడల్లా మారే అవకాశం ఉంది. అయితే కొత్త ఉద్యోగంలో చేరినప్పుడు మీ పాత యూఏఎన్ అకౌంట్ అప్‌డేట్‌ చేసకోవాల్సి ఉంటుంది.  

 లేకపోతే మరో కొత్త యూఏఎన్ అప్‌డేట్ చేస్తే రెండు యూఏఎన్‌లు అవుతాయి. అప్పుడు మీరు పిఎఫ్ క్లెయిమ్‌ చేసుకోవాలంటే ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. వడ్డీ కూడా తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉంది. కొత్త కంపెనీలో చేరినప్పుడు ఆ పాత యుఏఎన్ లేదా పీఎఫ్ వివరాలు హెచ్ఆర్ తో పంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు ఈపీఎఫ్ఓ ఉద్యోగి పాత ఉద్యోగం ఎగ్జిట్ డేట్ ని కూడా అప్‌డేట్ చేస్తారు.   

ఒకటి కంటే ఎక్కువ యూఏఎన్ ఖాతాలు కలిగి ఉండటం వల్ల మీరు వడ్డీ డబ్బులు కూడా తక్కువగా పొందే అవకాశం ఉంది. ఒక ఖాతాలో రెండు లక్షలు.. మరో ఖాతాలో మూడు లక్షలు ఉంటే మీరు సంవత్సరానికి పీఎఫ్ వడ్డీ అతితక్కువగా మాత్రమే పొందుతారు. దీని వల్ల మీరు ఎక్కువ నష్టం వాటిల్లుతుంది .  

పీఎఫ్‌ క్లెయిమ్‌ చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఒకటి కంటే రెండు యూఏఎన్లు ఉంటే విడివిడిగా క్లెయిమ్‌ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది కాస్త సమయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. పెన్షన్ లెక్కింపులో కూడా సమస్య ఏర్పడుతుంది. ఐదేళ్ల నిరంతర సేవ లేకపోతే ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. రూ. 50,000 క్లెయిమ్‌ చేసుకుంటే 10 శాతం టీడీఎస్ కూడా తగ్గిస్తారు.  

 అయితే రెండు యుఏఎన్లు ఉంటే మెర్జ్‌ చేసుకునే అవకాశం కల్పించింది ఈపీఎఫ్‌ఓ. దీనికి మీ పేరు, పుట్టిన తేదీ, తండ్రి పేరు ఇతర వివరాలతో సులభంగా మీరు మెర్జ్‌ చేసుకోవచ్చు. ఆధార్ లింక్ కూడా తప్పనిసరిగా ఉండాలి. అంతేకాదు మీ పాత కంపెనీ నుంచి ఎగ్జిట్ తేదీ కూడా అప్‌డేట్ చేసి ఉండాలి. కేవైసీ వివరాలు కూడా సరిగ్గా ఉండేలా చూసుకోండి. తద్వారా సులభంగా మరిచిపోతుంది.

UAN merge process multiple UAN problem EPFO UAN alert PF claim rejected reason how to merge two UAN numbers

