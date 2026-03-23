EPFO క్లెయిమ్ చేయని డబ్బులపై ప్రత్యేక దృష్టి.. ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్!

EPFO unclaimed money: దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యోగుల భవిష్యనిధి సంస్థ (EPFO) ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. చాలా కాలంగా ఉపయోగంలో లేని ఖాతాల్లో ఉన్న డబ్బులను తిరిగి ఖాతాదారులకు అందించేందుకు చర్యలు ప్రారంభించింది. చాలామంది ఉద్యోగులు ఉద్యోగం మారిన తర్వాత లేదా రిటైర్ అయిన తర్వాత తమ EPF ఖాతాలను చెక్ చేయకపోవడం వల్ల పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు అలాగే ఉండిపోతున్నాయి.
ప్రస్తుతం ఇలాంటి ఇన్ఆపరేటివ్ ఖాతాల్లో భారీ మొత్తంలో డబ్బులు ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా ఆధార్తో లింక్ అయిన ఖాతాలను ముందుగా క్లియర్ చేయాలని EPFO ప్లాన్ చేస్తోంది. ఇందుకోసం ఆటో సెటిల్మెంట్ అనే కొత్త విధానాన్ని తీసుకురానుంది. ఈ విధానం ద్వారా ఖాతాదారులు ప్రత్యేకంగా క్లెయిమ్ చేయకపోయినా, వారి బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి డబ్బులు నేరుగా జమ అవుతాయి.
సుమారు 8 లక్షలకుపైగా ఆధార్ ధృవీకరించిన ఖాతాల్లో రూ.5,200 కోట్లకు పైగా డబ్బులు ఇంకా క్లెయిమ్ కాలేదని సమాచారం. వీటిలో కొంతమంది ఖాతాల్లో రూ.5 లక్షలకుపైగా కూడా ఉన్నాయి. మరికొన్ని ఖాతాల్లో రూ.1 లక్ష నుంచి రూ.5 లక్షల వరకు డబ్బులు ఉన్నాయి. ఇంకా వేలాది ఖాతాల్లో చిన్న మొత్తాలు కూడా అలాగే ఉన్నాయి.
ప్రస్తుతం EPFO మొదటగా రూ.1000 లోపు ఉన్న మొత్తాలను ఆటోమేటిక్గా ఖాతాదారుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లో జమ చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ విధానం సక్సెస్ అయితే, పెద్ద మొత్తాలపై కూడా ఇదే విధానాన్ని అమలు చేయాలని భావిస్తోంది. ముఖ్యంగా 2017 అక్టోబర్ తర్వాత ఉద్యోగంలో చేరిన వారికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు.
ఇన్ఆపరేటివ్ ఖాతా అంటే ఏమిటంటే, మూడు సంవత్సరాల పాటు ఎలాంటి లావాదేవీలు జరగని ఖాతా. సాధారణంగా 55 సంవత్సరాల తర్వాత ఉద్యోగ విరమణ చేసిన వారు ఇలాంటి ఖాతాలను వదిలేస్తారు. అయితే 55 ఏళ్లలోపు ఉన్నవారి ఖాతాలకు 58 సంవత్సరాల వరకు వడ్డీ వస్తూనే ఉంటుంది.
ఫిబ్రవరి 2026 నాటికి దేశంలో 31 లక్షలకుపైగా ఇలాంటి ఖాతాలు ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. వీటిలో చాలా ఖాతాలు 5 నుంచి 20 సంవత్సరాల పాతవి కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు EPFO తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల చాలా మంది ఉద్యోగులకు లాభం చేకూరే అవకాశం ఉంది. తమ ఖాతాల్లో ఉన్న డబ్బులు సులభంగా పొందగలుగుతారు.