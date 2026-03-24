EPFO New Rules: ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. మీ PF డబ్బులు నేరుగా ఖాతాలోకి!

EPFO New Rules: ఉద్యోగుల భవిష్యనిధి సంస్థ (EPFO) ఒక ముఖ్యమైన మార్పుకు సిద్ధమవుతోంది. ఇప్పటి వరకు చాలా మంది ఉద్యోగులు తమ PF డబ్బులు పొందడానికి క్లెయిమ్ ఫైల్ చేయాల్సి వచ్చేది. అయితే త్వరలో ఈ ప్రక్రియను సులభం చేయాలని సంస్థ ఆలోచిస్తోంది. కొత్త విధానం ప్రకారం, యాక్టివ్ కాకుండా ఉన్న ఖాతాల్లో మిగిలిపోయిన డబ్బులను నేరుగా సభ్యుల ఆధార్కు లింక్ అయిన బ్యాంక్ ఖాతాల్లో జమ చేయాలని ప్రణాళిక ఉంది.
ఈ కొత్త ఆటోమేటిక్ సెటిల్మెంట్ విధానం అమల్లోకి వస్తే, ఉద్యోగులు ప్రత్యేకంగా దరఖాస్తు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ముఖ్యంగా చాలా కాలంగా ఉపయోగంలో లేని ఖాతాల్లో ఉన్న డబ్బులు సులభంగా వారికి చేరతాయి. మొదటి దశలో ఆధార్ ధృవీకరణ ఉన్న ఇనాక్టివ్ ఖాతాల్లో సుమారు 25 శాతం ఖాతాలను పరిశీలించనున్నారు.
అంచనాల ప్రకారం, దాదాపు 8 లక్షల ఖాతాల్లో ఉన్న రూ. 5,200 కోట్ల వరకు డబ్బు ఈ ప్రక్రియ ద్వారా విడుదల కావచ్చు. ఇందులో కొంతమంది ఖాతాల్లో రూ. 5 లక్షలకు పైగా మొత్తాలు ఉన్నాయి. మరికొన్ని ఖాతాల్లో రూ. 1 లక్ష నుంచి 5 లక్షల మధ్య డబ్బు ఉండగా, ఇంకొన్ని ఖాతాల్లో రూ. 50 వేల నుంచి 1 లక్ష మధ్య నిధులు ఉన్నాయి.
ఇప్పటికే కేంద్ర ట్రస్టీ బోర్డు రూ. 1,000 వరకు ఉన్న చిన్న మొత్తాలను ఆటోమేటిక్గా సెటిల్ చేయడానికి అనుమతి ఇచ్చింది. అంటే ఈ మొత్తాలు నేరుగా బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి వెళ్తాయి. అయితే ఈ కొత్త విధానం పై EPFO అధికారిక ప్రకటన ఇంకా వెలువడలేదు.
సాధారణంగా ఒక EPFO ఖాతా 36 నెలల పాటు ఎలాంటి లావాదేవీలు లేకపోతే అది ఇనాక్టివ్గా పరిగణించబడుతుంది. 55 సంవత్సరాల తర్వాత మూడు సంవత్సరాలు చందాలు లేకపోతే వడ్డీ రావడం ఆగిపోతుంది. కానీ 55 సంవత్సరాల లోపు ఉంటే, 58 సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు వడ్డీ కొనసాగుతుంది.
2026 ఫిబ్రవరి నాటికి సుమారు 31 లక్షల ఇనాక్టివ్ ఖాతాల్లో రూ. 10,000 కోట్లకు పైగా డబ్బు నిల్వగా ఉంది. అందులో చాలా ఖాతాలు 10 నుంచి 20 సంవత్సరాల మధ్యవి ఉనాయి. ఈ కొత్త నిర్ణయం అమల్లోకి వస్తే, చాలా మంది ఉద్యోగులకు తమ PF డబ్బులు సులభంగా తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఉద్యోగులకు మంచి సౌకర్యాన్ని అందించే నిర్ణయంగా భావిస్తున్నారు.