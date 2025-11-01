Employee Enrollment Scheme 2025: EPFO కొత్త స్కీమ్ ప్రారంభం.. ఆరు నెలలపాటు ఉద్యోగులకు ఛాన్స్..!

Employee Enrollment Scheme 2025 Full Details: కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి మంత్రి డాక్టర్ మన్సుఖ్ మాండవీయ శనివారం ఉద్యోగుల నమోదు పథకం 2025 (Employee Enrollment Scheme 2025)ను ప్రారంభించారు. ఈ స్కీమ్ను యజమానులు స్వచ్ఛందంగా అర్హులైన ఉద్యోగులను ప్రకటించి.. ఈపీఎఫ్లో నమోదు చేసుకునేలా ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో తీసుకువచ్చారు. వివరాలు ఇలా..
ఉద్యోగుల నమోదు పథకం 2025 నవంబర్ 1 (శనివారం) నుంచి అమలులోకి వచ్చింది. న్యూఢిల్లీలో జరిగిన ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) 73వ వ్యవస్థాపక దినోత్సవ వేడుకల్లో కేంద్ర మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ ఈ స్కీమ్ను ప్రారంభించారు.
ఈ ఉద్యోగుల నమోదు పథకం కింద జూలై 1, 2017 నుంచి అక్టోబర్ 31, 2025 మధ్య EPF కవరేజ్ నుంచి తొలగించిన అర్హత గల ఉద్యోగులను స్వచ్ఛందంగా నమోదు చేయడానికి యజమానులకు ప్రత్యేక విండో ఓపెన్ అవుతుంది.
ఈ సందర్భంగా మన్సుఖ్ మాండవీయ మాట్లాడుతూ.. భారతదేశ శ్రామిక శక్తి సామాజిక, ఆర్థిక శ్రేయస్సును కాపాడటంలో EPFO పోషించిన చారిత్రాత్మక పాత్రను ప్రశంసించారు. పౌర-కేంద్రీకృత సేవలు అందించడంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.
ఉద్యోగుల నమోదు పథకం పథకం నేటి (నవంబర్ 1, 2025) నుంచి ఏప్రిల్ 30, 2026 వరకు ఆరు నెలల పాటు తెరిచి ఉంటుంది. ఈ స్కీమ్ కింద అన్ని సంస్థలు ప్రస్తుత EPF కవరేజ్ స్థితితో సంబంధం లేకుండా 01.07.2017 నుంచి 31.10.2025 మధ్య చేరిన ఏ ఉద్యోగినైనా వారి ద్వారా నియమించుకున్నట్లు పోర్టల్లో నమోదు చేయవచ్చు.
ఇందుకోసం నామమాత్రపు జరిమానా రూ. 100 మాత్రమే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. పారదర్శక, జవాబుదారీ ఉపాధి పద్ధతులను ప్రోత్సహించడంతో పాటు చిన్న, మధ్యతరహా సంస్థలకు మద్దతు ఇవ్వడం ఈ స్కీమ్ లక్ష్యమని అధికారులు చెబుతున్నారు.