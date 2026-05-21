Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /EPFO UPI Withdrawal: ఇక పిఎఫ్ డబ్బులు వెంటనే అకౌంట్‌లోకి.. EPFO కొత్త సేవలపై కీలక ప్రకటన

EPFO UPI Withdrawal: ఇక పిఎఫ్ డబ్బులు వెంటనే అకౌంట్‌లోకి.. EPFO కొత్త సేవలపై కీలక ప్రకటన

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 21, 2026, 04:28 PM IST|Updated: May 21, 2026, 04:28 PM IST

EPFO UPI Withdrawal:ఉద్యోగులు తమ PF డబ్బులు తీసుకోవడానికి ఇక ఎక్కువ రోజులు వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త విధానాన్ని తీసుకురానుంది. ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ అయిన EPFO త్వరలో UPI ద్వారా PF డబ్బులు నేరుగా బ్యాంక్ అకౌంట్‌లోకి ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసే సౌకర్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ వెల్లడించారు.

Employees Provident Fund1/6

PF డబ్బులు ట్రాన్స్‌ఫర్

ప్రస్తుతం PF డబ్బులు తీసుకోవాలంటే ఉద్యోగులు క్లెయిమ్ పెట్టాలి. ఆ తర్వాత పరిశీలన పూర్తయిన తరువాతే డబ్బులు బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ అవుతాయి. ఈ ప్రక్రియకు చాలా సమయం పడుతోంది. కానీ కొత్త విధానం ద్వారా ఉద్యోగులు చాలా సులభంగా PF డబ్బులు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.  

EPFO WhatsApp services2/6

EPFO తాజా అప్‌డేట్ 2026

కొత్త సిస్టమ్‌లో ఉద్యోగి తన EPFO అకౌంట్‌లో అందుబాటులో ఉన్న PF బ్యాలెన్స్‌ను చూడగలుగుతాడు. తరువాత తన UPI PIN ఉపయోగించి డబ్బులను నేరుగా లింక్ చేసిన బ్యాంక్ అకౌంట్‌లోకి ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్రక్రియ చాలా సురక్షితంగా ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. అకౌంట్‌లోకి వచ్చిన డబ్బులను UPI పేమెంట్స్‌కు ఉపయోగించుకోవచ్చు. అలాగే ATM ద్వారా నగదు కూడా తీసుకోవచ్చు.  

PF withdrawal through UPI3/6

UPI ద్వారా PF విత్‌డ్రా

ప్రస్తుతం EPFO ఆటో సెటిల్‌మెంట్ విధానాన్ని కూడా వేగంగా అమలు చేస్తోంది. ఈ విధానం ద్వారా మాన్యువల్ జోక్యం లేకుండా క్లెయిమ్‌లు మూడు రోజుల్లోనే ప్రాసెస్ అవుతాయి. ముందుగా ఈ పరిమితి రూ.1 లక్ష మాత్రమే ఉండేది. ఇప్పుడు దాన్ని రూ.5 లక్షలకు పెంచారు. అనారోగ్యం, విద్య, పెళ్లి, ఇల్లు నిర్మాణం వంటి అవసరాల కోసం సభ్యులు త్వరగా డబ్బులు పొందే అవకాశం ఉంటుంది.  

EPFO latest update 20264/6

EPFO వాట్సాప్ సేవలు

EPFO మరో కొత్త నిర్ణయం కూడా తీసుకుంది. త్వరలో WhatsApp ద్వారా కూడా సేవలు అందించనుంది. సభ్యులు EPFO అధికారిక WhatsApp నంబర్‌కు “Hello” అని మెసేజ్ పంపితే సేవలు పొందవచ్చు. ఈ సేవల్లో PF బ్యాలెన్స్ చూడటం, చివరి ఐదు ట్రాన్సాక్షన్స్ తెలుసుకోవడం, క్లెయిమ్ స్టేటస్ చెక్ చేయడం వంటి సౌకర్యాలు ఉండనున్నాయి. ఈ సేవలు స్థానిక భాషల్లో కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.  

PF money transfer5/6

ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి

EPFOలో పెండింగ్ కేసులను తగ్గించేందుకు కూడా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. గత రెండు సంవత్సరాల్లో వేల సంఖ్యలో ఉన్న కేసులను తగ్గించినట్లు మంత్రి తెలిపారు. ముఖ్యంగా 10 సంవత్సరాలకు పైగా పెండింగ్‌లో ఉన్న కేసుల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గిందన్నారు.  

EPFO UPI withdrawal6/6

PF క్లెయిమ్ సెటిల్‌మెంట్

UPI ద్వారా PF డబ్బులు వెంటనే పొందే అవకాశం రావడం ఉద్యోగులకు పెద్ద ఊరటగా మారనుంది. అత్యవసర సమయాల్లో డబ్బుల కోసం ఎక్కువ రోజులు ఎదురుచూడాల్సిన పరిస్థితి తగ్గే అవకాశం ఉంది. WhatsApp సేవలు కూడా ప్రారంభమైతే సభ్యులకు మరింత సులభంగా సేవలు అందనున్నాయి.

Tags:
epfo upi withdrawal
PF money transfer
EPFO latest update 2026
PF withdrawal through UPI
EPFO WhatsApp services
Employees Provident Fund
PF claim settlement

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Vizag District: జీఐ వైర్‌తో ప్రియురాలి గొంతు బిగించి దారుణం.. విశాఖపట్నంలో బైటపడ్డ

Vizag District: జీఐ వైర్‌తో ప్రియురాలి గొంతు బిగించి దారుణం.. విశాఖపట్నంలో బైటపడ్డ

Vizag32 min ago
2

Cobra In fridge Video: ఓర్నాయనో.. ఫ్రిజ్‌లో కూర్చుని బుసలు కొడుతున్న నాగు పాము..

Snake Video1 hr ago
3

Cockroach Janta Party: దేశంలో పెను సంచలనం.. బీజేపీని వెనక్కి నెట్టిన సీజేపీ

Cockroach Janta Party1 hr ago
4

పుల్వామా ఉగ్రదాడి సూత్రధారి హతం..పీఓకేలోకి దూరి కాల్చి చంపేశారు!

Pulwama attack1 hr ago
5

CM Revanth Reddy: మైనర్ బాలికను అడ్డం పెట్టుకుని రాజకీయాలా..?.. కేటీఆర్, బండి సంజయ్‌

CM Revanth Reddy1 hr ago