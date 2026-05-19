  /EPFO ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. ఇక నిమిషాల్లోనే పీఎఫ్ డబ్బులు!

EPFO ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. ఇక నిమిషాల్లోనే పీఎఫ్ డబ్బులు!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 19, 2026, 09:46 PM IST|Updated: May 19, 2026, 09:46 PM IST

EPFO:ఉద్యోగుల భవిష్యనిధి సంస్థ (EPFO) ఖాతాదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త చెప్పింది. ఇకపై పీఎఫ్ డబ్బులు తీసుకోవడానికి రోజులు వేచి చూడాల్సిన అవసరం లేకుండా నిమిషాల్లోనే బ్యాంక్ ఖాతాలోకి డబ్బులు చేరేలా కొత్త విధానం తీసుకురానుంది. యూపీఐ (UPI) ద్వారా నేరుగా పీఎఫ్ డబ్బులు ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసుకునే సదుపాయం త్వరలో అందుబాటులోకి రానుందని కేంద్ర కార్మికశాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవియా తెలిపారు.

ఇప్పటి వరకు పీఎఫ్ డబ్బులు తీసుకోవాలంటే సభ్యులు క్లెయిమ్ దాఖలు చేయాలి. ఆ తర్వాత పరిశీలన పూర్తయిన తర్వాత మాత్రమే డబ్బులు బ్యాంక్ ఖాతాలోకి వచ్చేవి. ఈ ప్రక్రియకు కొన్ని రోజులు పట్టేది. చాలామంది ఇంటర్నెట్ సెంటర్లకు వెళ్లి దరఖాస్తులు చేసుకునేవారు. కానీ కొత్త యూపీఐ విధానం వల్ల ఈ సమస్యలు చాలా వరకు తగ్గనున్నాయి.  

కేంద్ర మంత్రి మాండవియా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, యూపీఐ పేమెంట్ గేట్‌వే ద్వారా పీఎఫ్ ఉపసంహరణ సేవల పరీక్షలు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి. త్వరలోనే ఈ సేవలను అధికారికంగా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. కొత్త విధానం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత సభ్యులు తమ ఖాతాలో ఎంత మొత్తం ఉపసంహరించుకోవచ్చో చూసి, యూపీఐ పిన్ ద్వారా సురక్షితంగా నేరుగా బ్యాంక్ ఖాతాలోకి డబ్బులు పంపించుకోవచ్చు.  

ఈ సదుపాయం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది ఉద్యోగులకు ఉపయోగం కలగనుంది. ముఖ్యంగా అత్యవసర సమయాల్లో డబ్బులు త్వరగా అందుబాటులోకి రావడం పెద్ద ఉపశమనం అవుతుంది. ప్రస్తుతం ఆటో సెటిల్‌మెంట్ విధానం ద్వారా పీఎఫ్ క్లెయిమ్‌లు మూడు రోజుల్లో పరిష్కారం అవుతున్నాయి. ఇటీవల ఈ పరిమితిని రూ.1 లక్ష నుంచి రూ.5 లక్షలకు పెంచారు. అనారోగ్యం, పిల్లల చదువు, వివాహం, ఇల్లు నిర్మాణం వంటి అవసరాల కోసం సభ్యులు త్వరగా డబ్బులు పొందే అవకాశం కలిగింది.  

ఇక సభ్యులకు మరింత సౌకర్యంగా ఉండేందుకు ఈపీఎఫ్‌వో వాట్సాప్ సేవలను కూడా ప్రారంభించనుంది. సభ్యులు అధికారిక వాట్సాప్ నంబర్‌కు “Hello” అని మెసేజ్ పంపితే పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్, చివరి లావాదేవీలు, క్లెయిమ్ స్థితి వంటి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. ఈ సేవలు స్థానిక భాషల్లో కూడా అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. 24 గంటలపాటు ఆటోమేటిక్ సేవలు పనిచేయనున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

