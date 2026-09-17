Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /EPFO Update: PF ఉన్నవారికి గుడ్ న్యూస్.. ఇకపై PF సమాచారం మరింత సులభంగా

EPFO Update: PF ఉన్నవారికి గుడ్ న్యూస్.. ఇకపై PF సమాచారం మరింత సులభంగా

Written ByVishnupriya
Published: Sep 17, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 08:05 PM IST

EPFO Update:ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సంబంధించిన ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PF), పెన్షన్ వివరాలు తెలుసుకోవడం కోసం కొత్త మార్గం అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) అధికారిక WhatsApp ఛానల్‌ను ప్రారంభించింది. దీని ద్వారా PF సభ్యులకు ముఖ్యమైన సమాచారం, పథకాలకు సంబంధించిన అప్‌డేట్లు, కొత్త సేవల వివరాలు అందించనుంది.

EPFO Services1/4

EPFO పెన్షన్ అప్‌డేట్స్

ఇప్పటివరకు EPFO తన అధికారిక వెబ్‌సైట్, మెంబర్ పోర్టల్, UMANG యాప్‌తో పాటు సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా సభ్యులకు సమాచారం అందిస్తోంది. ఇప్పుడు WhatsApp ఛానల్ కూడా ఈ జాబితాలో చేరింది. దీంతో EPFO వెబ్‌సైట్‌ను తరచూ చూడని వారికి కూడా ముఖ్యమైన ప్రకటనలు సులభంగా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.  

EPFO Pension Updates2/4

EPFO WhatsApp ఛానల్‌ను ఎలా ఫాలో కావాలి?

WhatsApp యాప్‌ను ఓపెన్ చేసి Updates విభాగంలోకి వెళ్లాలి. అక్కడ Channels అనే ఆప్షన్‌ను ఎంచుకుని సెర్చ్‌లో EPFO పేరును టైప్ చేయాలి. అధికారికంగా వెరిఫై అయిన EPFO ఛానల్‌ను గుర్తించి Follow చేయాలి. EPFO అధికారిక సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో అందించే లింక్ లేదా QR కోడ్ ద్వారా కూడా ఈ ఛానల్‌ను యాక్సెస్ చేయవచ్చు. ఛానల్‌ను ఫాలో కావడానికి సభ్యులు తమ UAN నంబర్, పాస్‌వర్డ్, బ్యాంక్ వివరాలు లేదా ఇతర వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు.

Provident Fund3/4

PF బ్యాలెన్స్‌ను WhatsAppలో చూడగలరా?

ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. WhatsApp ఛానల్ ప్రధానంగా సమాచారం అందించడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. వ్యక్తిగత PF ఖాతా వివరాలు తెలుసుకోవడం, UAN సేవలు పొందడం, క్లెయిమ్ స్టేటస్ చూడడం వంటి పనుల కోసం EPFO అధికారిక మెంబర్ పోర్టల్ లేదా UMANG యాప్‌ను ఉపయోగించాలి. అంటే WhatsApp ఛానల్‌ను PF ఖాతా నిర్వహణకు ప్రత్యామ్నాయంగా భావించకూడదు.

PF Updates4/4

మోసపూరిత మెసేజ్‌ల విషయంలో జాగ్రత్త

డిజిటల్ సేవలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో మోసాల విషయంలో కూడా సభ్యులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. UAN, పాస్‌వర్డ్, ఆధార్, PAN, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు, OTP వంటి వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని ఎవరితోనూ పంచుకోవద్దని EPFO సూచిస్తోంది. అధికారిక సమాచారం కోసం EPFO వెరిఫైడ్ ఛానల్‌ను మాత్రమే ఫాలో చేయడం మంచిది. PF ఖాతాకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన పనులను అధికారిక EPFO వెబ్‌సైట్ లేదా UMANG యాప్ ద్వారానే చేయాలి.

TAGS:
EPFO WhatsApp Channel
EPFO WhatsApp Channel 2026
EPFO
PF Updates
Provident fund
EPFO Pension Updates

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
UPI MDR Charges: యూపీఐ పేమెంట్స్‌పై కేంద్రం క్లారిటీ.. ఆ ట్రాన్స్‌ఫర్స్‌పై నో ఛార్జ్..!
2
3
4
5