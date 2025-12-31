EPFO Incentive: కొత్తగా జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యే వారికి గుడ్ న్యూస్.. మీ అకౌంట్లోకి రూ. 15000..ఎలాగో తెలుసా.?

EPFO Incentive: మీరు తొలిసారిగా ఉద్యోగ జీవితాన్ని ప్రారంభించబోతున్నారా? అయితే ఇది మీకు నిజంగా గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం యువ ఉద్యోగులకు మద్దతుగా ప్రధాన్ మంత్రి వికాస్ భారత్ రోజ్గార్ యోజన (PMVRY) కింద కొత్త ప్రోత్సాహకాన్ని ప్రకటించింది. ఈ పథకం ద్వారా మొదటిసారి ఉద్యోగంలో చేరే వారికి రూ. 15,000 నగదు ప్రోత్సాహకం అందించనున్నట్లు కార్మిక , ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ అధికారికంగా వెల్లడించింది.
మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన సమాచారం ప్రకారం.. ఈ ప్రోత్సాహకం మొదటిసారి EPFO (ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ)లో నమోదు అయ్యే ఉద్యోగులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. అంటే.. మీరు ఇప్పటివరకు ఎప్పుడూ PF ఖాతా కలిగి లేకుండా.. కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరి EPFO సభ్యుడిగా మారితే.. ఈ పథకం కింద అర్హత పొందుతారు. ఈ పథకానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు pmvry.labour.gov.in వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ పథకం ప్రయోజనం పొందాలంటే ముందుగా మీరు ఉద్యోగంలో చేరిన వెంటనే మీ యజమాని ద్వారా EPFO ఖాతా ఓపెన్ కావాలి. ఒకసారి PF ఖాతా యాక్టివ్ అయిన తర్వాత, మీరు అధికారికంగా EPFOలో నమోదు అయినట్లే. ఆ తర్వాత ఈ పథకం కింద ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన విధానానికి అనుగుణంగా రూ. 15,000 ప్రోత్సాహకాన్ని మీకు అందజేస్తారు.
ముఖ్యంగా.. ఈ మొత్తం మీ ఉద్యోగ జీవితాన్ని ప్రారంభించే దశలో ఆర్థిక భరోసాగా ఉపయోగపడుతుంది. దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తిగా ఆన్లైన్లోనే ఉండేలా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. అభ్యర్థులు ఇంటి నుంచే వెబ్సైట్ ద్వారా నమోదు చేసుకోవచ్చు.
ఇదిలా ఉండగా.. PF ఉపసంహరణకు సంబంధించిన నిబంధనలపైనా ప్రభుత్వం ఇటీవల కీలక మార్పులు చేసింది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, PF నుంచి డబ్బు తీసుకోవడం ఇప్పుడు మరింత సులభంగా మారింది.
భవిష్యత్తులో EPFO ATM కార్డు ద్వారా కూడా డబ్బు విత్డ్రా చేసే సౌకర్యం అందుబాటులోకి రానుంది. వివాహం, ఇల్లు కొనుగోలు లేదా మరమ్మత్తులు, పిల్లల చదువు, వైద్య చికిత్స వంటి అవసరాల కోసం PF నుంచి డబ్బు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
ఉద్యోగం కోల్పోయిన పరిస్థితుల్లో.. నిరుద్యోగం ప్రారంభమైన వెంటనే మొత్తం PFలో 75 శాతం వరకు ఉపసంహరించుకోవచ్చు. మిగిలిన 25 శాతం మొత్తాన్ని వరుసగా 12 నెలల నిరుద్యోగం తర్వాత తీసుకునే వీలు ఉంటుంది. వివాహ అవసరాల కోసం ఏడేళ్ల సేవ తర్వాత PFలో 50 శాతం వరకు తీసుకోవచ్చు. వైద్య చికిత్స విషయంలో మాత్రం సేవా కాలం అవసరం లేకుండా, మొత్తం PF లేదా ఆరు నెలల జీతానికి సమానమైన మొత్తాన్ని ఉపసంహరించుకోవచ్చు.
మొత్తంగా కొత్తగా ఉద్యోగంలో అడుగుపెట్టే యువతకు ఈ పథకం ఒక ఆర్థిక ప్రోత్సాహంగా మాత్రమే కాకుండా, ఉద్యోగ భవిష్యత్తుపై భరోసా కలిగించే చర్యగా నిలుస్తోంది.