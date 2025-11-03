English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • PF Withdrawal Rules: EPFO రూల్స్‌లో బిగ్‌ ఛేంజ్.. 100శాతం PF డబ్బు ఎప్పుడు లభిస్తుంది?

PF Withdrawal Rules: EPFO రూల్స్‌లో బిగ్‌ ఛేంజ్.. 100శాతం PF డబ్బు ఎప్పుడు లభిస్తుంది?

EPFO Withdrawal Rules: EPFO కొత్త నిబంధనల ప్రకారం ఉద్యోగులు ఇప్పుడు అనారోగ్యం, విద్య, వివాహం, గృహ అవసరాలు వంటి ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో తమ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ మొత్తాన్ని 100శాతం వరకు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. అయితే ఖాతాలో కనీసం 25శాతం బ్యాలెన్స్ ఉంచడం తప్పనిసరని పేర్కొంది. ఈ మొత్తంపై వడ్డీ, చక్రవడ్డీ కొనసాగుతాయి. రిటైర్మెంట్, శాశ్వత వైకల్యం లేదా విదేశాలకు వెళ్లే సందర్భాల్లో పూర్తిగా విత్ డ్రా చేయవచ్చు. విత్ డ్రా ప్రక్రియ ఆటోమేటెడ్ అవడంతో EPF సభ్యులకు సులభతరం అవుతోంది.
1 /5

ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) తాజాగా తన విత్ డ్రా నిబంధనల్లో భారీ మార్పులు చేసింది. ఈ కొత్త నియమాల ప్రకారం... ఉద్యోగులు ఇప్పుడు కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో తమ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PF) ఖాతాలోని మొత్తాన్ని.. అంటే ఉద్యోగి, యజమాని ఇద్దరూ కలిపి చేసిన విరాళాలను 100 శాతం వరకు విత్ డ్రా చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఇది పూర్తిగా స్వేచ్ఛగా కాకుండా, కొన్ని షరతులకు లోబడి ఉంటుంది. ఈ మార్పుల ప్రధాన ఉద్దేశ్యం అత్యవసర సందర్భాల్లో ఉద్యోగులకు ఆర్థిక భరోసా ఇవ్వడం, అలాగే రిటైర్మెంట్ తర్వాత భద్రతను కూడా కాపాడడం అవసరమని పేర్కొంది.

2 /5

    EPF అనేది వ్యవస్థీకృత రంగ ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్ భద్రత కోసం రూపొందించిన ప్రభుత్వ పథకం. ఇందులో ఉద్యోగి, యజమాని ఇద్దరూ నెలవారీగా నిర్దిష్ట శాతం చెల్లిస్తారు. EPFO తాజా మార్పుల ప్రకారం, అనారోగ్యం, విద్య, వివాహం లేదా గృహ అవసరాలు వంటి పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగులు తమ PF ఖాతాలోని మొత్తాన్ని పూర్తిగా విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఉపసంహరణ చేసిన తర్వాత ఖాతాలో కనీసం 25 శాతం బ్యాలెన్స్ ఉంచడం తప్పనిసరిగా ఉంచాలి. ఈ మొత్తంపై సంవత్సరానికి 8.25 శాతం వడ్డీతో పాటు చక్రవడ్డీ కూడా లభిస్తుంది.  

3 /5

ఉద్యోగం కోల్పోయిన తర్వాత మొదటి 12 నెలలలోపు సభ్యులు తమ PF బ్యాలెన్స్‌లో 75 శాతం వరకు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. మిగిలిన 25 శాతం మాత్రం అలాగే ఉంచాలి. కానీ రిటైర్మెంట్, శాశ్వత వైకల్యం, లేదా శాశ్వతంగా విదేశాలకు వెళ్లే పరిస్థితుల్లో సభ్యుడు మొత్తం 100 శాతం మొత్తాన్ని ఉపసంహరించుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా, విద్య, వివాహ అవసరాల కోసం ఉపసంహరణ పరిమితులు కూడా పెంచింది. ఇంతకు ముందు విద్య లేదా వివాహం కోసం మూడు సార్లు మాత్రమే ఉపసంహరణ చేసుకునే అవకాశం ఉండగా, ఇప్పుడు విద్య కోసం 10 సార్లు, వివాహం కోసం ఐదు సార్లు ఉపసంహరణ చేసుకునే వీలుంది.

4 /5

ఇంతకుముందు ఉపసంహరణ కోసం వివిధ కారణాలను రుజువు చేయాల్సి ఉండేది. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, లాక్‌డౌన్‌లు లేదా నిరుద్యోగం వంటి కారణాలు చూపించినప్పటికీ దరఖాస్తులు తిరస్కరించేవి. కానీ ఇప్పుడు ఆ షరతులు సడలింపులు పొందాయి. సభ్యులు ఎటువంటి కారణం చెప్పకుండానే పాక్షిక ఉపసంహరణ చేసుకునే వీలుంది. EPFO పాక్షిక ఉపసంహరణ ప్రక్రియను పూర్తిగా ఆటోమేటెడ్ చేసింది. ఆన్‌లైన్‌లో EPFO పోర్టల్ లేదా UMANG యాప్ ద్వారా సులభంగా ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకోవచ్చు.

5 /5

అయితే, ఆర్థిక నిపుణుల సూచన ప్రకారం, 100 శాతం ఉపసంహరణ సౌకర్యం ఉన్నప్పటికీ, రిటైర్మెంట్ కోసం ఉంచిన నిధిని పూర్తిగా ఉపసంహరించుకోవడం సరికాదు. అవసరమైన సందర్భాల్లో మాత్రమే ఈ సౌకర్యాన్ని వినియోగించడం మంచిదని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే EPF అనేది దీర్ఘకాలిక పొదుపు పథకం, ఇది భవిష్యత్ ఆర్థిక భద్రతను అందిస్తుంది. మొత్తంగా చూస్తే, EPFO తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త నిబంధనలు ఉద్యోగులకు మరింత ఆర్థిక స్వేచ్ఛ, సౌలభ్యం కల్పిస్తున్నాయి. అనారోగ్యం, పిల్లల విద్య లేదా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో బ్యాంకు రుణాలు తీసుకోకుండా, తమ PF నిధులను ఉపయోగించి తాత్కాలిక ఉపశమనం పొందే అవకాశం ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చింది.  

epfo withdrawal rules Employee Provident Fund EPF withdrawal PF Withdrawal Rules EPFO New Rules

Next Gallery

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఎంతో ఓపిగ్గా ఉండాల్సిన సమయం, వీరికి అదృష్టం..!