EPFO Update:ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ అయిన ఈపీఎఫ్ఓ (EPFO) సభ్యులకు శుభవార్త చెప్పింది. ఉద్యోగులు రిటైర్ అయిన తర్వాత తమ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ డబ్బులు త్వరగా పొందేలా కొత్త మార్పులు తీసుకురావడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఇకపై రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఎక్కువ రోజులు వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేకుండా, డబ్బులు నేరుగా బ్యాంక్ ఖాతాలో జమయ్యే విధంగా వ్యవస్థను సులభతరం చేయనుంది.
ప్రస్తుతం ఈపీఎఫ్ ఖాతాదారులు అడ్వాన్స్ లేదా పాక్షిక నగదు ఉపసంహరణ కోసం దరఖాస్తు చేస్తే, రూ.5 లక్షల వరకు ఆటో సెటిల్మెంట్ విధానం అమల్లో ఉంది. అంటే క్లెయిమ్ పెట్టిన మూడు రోజులలోపే డబ్బులు బ్యాంక్ ఖాతాలోకి వస్తున్నాయి. ఈ విధానానికి ఉద్యోగుల నుంచి మంచి స్పందన రావడంతో, ఇప్పుడు ఇదే విధానాన్ని ఫైనల్ సెటిల్మెంట్కు కూడా వర్తింపజేయాలని ఈపీఎఫ్ఓ నిర్ణయించింది.
ఈ విషయాన్ని సెంట్రల్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కమిషనర్ రమేశ్ కృష్ణమూర్తి వెల్లడించారు. లేబర్ కోడ్లపై నిర్వహించిన ఒక సెమినార్లో మాట్లాడిన ఆయన, రిటైర్మెంట్ తర్వాత జరిగే డబ్బుల చెల్లింపును పూర్తిగా ఆటోమేటిక్ చేయడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు.
అంటే ఉద్యోగి పదవీ విరమణ చేసిన కొద్ది రోజులకే, ఎలాంటి అదనపు ప్రక్రియ లేకుండా ప్రావిడెంట్ ఫండ్ మొత్తం నేరుగా బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ అవుతుంది. దీంతో ఉద్యోగులకు సమయం ఆదా అవుతుంది. అలాగే కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం కూడా తగ్గుతుంది.
ఇంకా మరో ముఖ్యమైన మార్పు కూడా తీసుకురాబోతున్నారు. ఒక ఉద్యోగి ఒక కంపెనీ నుంచి మరో కంపెనీకి మారితే, పీఎఫ్ ఖాతా ఆటోమేటిక్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే సదుపాయం కూడా త్వరలో అందుబాటులోకి రానుంది. ఇప్పటివరకు దీనికి మాన్యువల్ ప్రక్రియ అవసరం ఉండేది. కానీ కొత్త విధానంలో అది కూడా సులభం కానుంది.
అదేవిధంగా కొత్త లేబర్ కోడ్లకు అనుగుణంగా ఈపీఎఫ్ స్కీమ్ 1952, ఎంప్లాయీ పెన్షన్ స్కీమ్ 1995, డిపాజిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ 1976 నిబంధనల్లో కూడా మార్పులు చేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.