EPFO మరో సరికొత్త రూల్.. యేడాదిలో PFలో డబ్బును ఎన్ని సార్లు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు..!

EPFO Withdrawls Rules: ఒక సంవత్సరంలో ఎన్నిసార్లు PF డబ్బును తీసుకోవచ్చనే విషయం చాలా మందికి తెలియదు. తాజాగా EPFO EPFOలో కొత్త నియమాలను చేర్చింది. దీని గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. దీంతో డబ్బులను విత్ డ్రా చేసుకోవడానికి దళారులను ఆశ్రయించాల్సిన పని లేకుండా పోయింది.
EPFO New Rules: ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PF) ఉద్యోగులకు ఒక ముఖ్యమైన జీవితకాల పొదుపు అని చెప్పాలి. కానీ ఒక సంవత్సరంలో ఎన్నిసార్లు PF డబ్బును ఉపసంహరించుకోవచ్చు? దీని గురించి ఎక్కువ మందికి పెద్దగా సమాచారం తెలియదు. EPFO కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, PF డబ్బును ఉపసంహరించుకునే ప్రక్రియను మరింత ఆధునీకరించారు. ఇప్పుడు ఉద్యోగులు లోకల్ పీఎఫ్ ఆఫీసుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఆన్లైన్లో తమ PF డబ్బును డ్రా చేసుకోవచ్చు.
చిన్న చిన్న తప్పుల కారణంగా క్లెయిమ్లను తిరస్కరించే పాత సమస్యలను తాజాగా సరళీకరించిన నియమాలతో చెక్ పెట్టారు. గతంలో, PF డబ్బును ఉపసంహరించుకోవడానికి 13 కంటే ఎక్కువ నియమాలు ఉండేవి. కొన్ని సందర్భాల్లో, 2 నుండి 7 సంవత్సరాల సర్వీస్ వ్యవధి అవసరం ఉండేది. ఇది గతంలో ఉద్యోగులకు గందరగోళంతో పాటు ఆలస్యానికి కారణం అయ్యేది. ఇప్పుడు, EPFO ఈ నియమాలన్నింటినీ ఒకేతాటికి కిందికి తీసుకొచ్చింది.
ప్రస్తుతం ఈపీఎఫ్ లో డబ్బులను డ్రా చేసుకోవడానికి 12 నెలల పనిచేస్తే మాత్రమే సరిపోతుందని స్పష్టం చేసింది.కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, ఉద్యోగులు తమ మొత్తం PF బ్యాలెన్స్లో 75% వరకు సులభంగా విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాలలో, వారు మొత్తం 100% డబ్బును ఉపసంహరించుకోవచ్చు.
అయితే తరచుగా PF ఉపసంహరణలు పదవీ విరమణ భద్రతకు హానికరం అని కూడా EPFO హెచ్చరించింది. వైద్య చికిత్స కోసం సంవత్సరానికి 3 సార్లు PF డబ్బును విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. పని జీవితంలో పిల్లల ఉన్నత విద్య కోసం 10 సార్లు, వివాహం తోబుట్టువులు లేదా పిల్లల పెళ్లి కోసం 5 సార్లు డబ్బును ఉపసంహరించుకోవడానికి అనుమతులున్నాయి.
ఇల్లు లేదా భూమి కొనుగోలు మరియు గృహ రుణం తిరిగి చెల్లించడానికి కూడా PF డబ్బును 5 సార్లు ఉపసంహరించుకోవచ్చు. కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాలలో, ఎటువంటి కారణం చెప్పకుండానే PF డబ్బును సంవత్సరానికి 2 సార్లు తీసుకోవచ్చు. కానీ ఉద్యోగం కోల్పోయిన సందర్భంలో, 75% డబ్బును తక్షణ అవసరాలకు ఉపయోగించుకోవడానికి అనుమతులున్నాయి.
మరియు మిగిలిన 25% పదవీ విరమణ భద్రత కోసం ఖాతాలో ఆదా చేయాలనే నియమం ఉంది. EPFO గణాంకాల ప్రకారం, చాలా PF ఖాతాల బ్యాలెన్స్ ₹50,000 కంటే తక్కువగా ఉంటే ఉద్యోగులు 8.25% చక్రవడ్డీ ప్రయోజనాన్ని కోల్పోయే అవకాశాలున్నాయి. అందువల్ల, అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే PF డబ్బును ఉపసంహరించుకోవడం బెటర్ ఆప్షన్. దీర్ఘకాలికంగా ఆదా చేయడం చాలా ముఖ్యం అని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు.