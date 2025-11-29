Eps 95 Pension: పెన్షన్ దారులకు కేంద్రం గుడ్ న్యూస్.. రూ.1,000 ఉన్న పెన్షన్.. రూ.9 వేలకు పెంపు!

Eps 1995 Pension Latest News Today: అతి త్వరలోనే 65 లక్షల మంది పెన్షన్ దారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త తెలుపబోతోంది. EPS-95 పెన్షన్ పథకం ద్వారా పెన్షన్ పొందుతున్న ప్రతి ఒక్కరి పెన్షన్ ఏకంగా రూ.9000 పెరుగుతుంది. త్వరలో ప్రవేశపెట్టబోయే బడ్జెట్లో దీనికి సంబంధించిన నివేదిక ఆమోదం కూడా జరగబోతోంది.
Eps 1995 Pension Latest News Today: రాబోయే బడ్జెట్లో మోడీ సర్కార్ 65 లక్షల మంది పెన్షన్ దారులకు అద్భుతమైన శుభవార్తను అందించబోతోంది. EPS-95 పెన్షన్ను భారీగా పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇదే కనుక పెరిగితే ఒక్కొక్కరి పెన్షన్ ఏకంగా రూ. 8000 వరకు పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. అంటే రూ.1,000 ఉన్న వారి పెన్షన్ ఏకంగా రూ.9,000 వరకు పెరుగుతుంది. ఇదే జరిగితే పదవీ విరమణ పొందిన 65 లక్షల మందికి లబ్ధి చేకూరుతుంది.
ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్ కు ముందు ట్రేడ్ యూనియన్ నాయకులు కనీస పెన్షన్ను పెంచాలని డిమాండ్లను ఉంచిన సంగతి తెలిసిందే. వారు దీనిని కరువు భత్యంలో భాగంగా అటాచ్ చేయాలని అభ్యర్థించిన సంగతి కూడా తెలిసిందే. ఇదే జరిగితే ఒక్కొక్క పదవి విరమణ పొందిన ఉద్యోగి పెన్షన్ ఎనిమిది వందల శాతం వరకు పెరుగుతుంది.
EPS-95 పెన్షన్ పథకం అనేది యజమానుల విరాళాలతో పాటు ప్రభుత్వ మద్దతుతో నిధులను సమకూర్చి.. సామాజిక భద్రతలో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం. ప్రస్తుతం ఈ పథకానికి ఉద్యోగి ఒక భాగంతో పాటు ప్రభుత్వం మరొక భాగాన్ని కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. అయితే, ప్రస్తుతం ఈ పెన్షన్ రూ.1,000 గానే ఉంది.. రాబోయే బడ్జెట్లో పెన్షన్ పెంపుకు సంబంధించిన నివేదిక ఆమోదిస్తే.. ఎనిమిది వందల శాతం వరకు పదవి విరమణ చేసిన ఉద్యోగుల పెన్షన్ పెరుగుతుంది.
పెరుగుతున్న ఖర్చులను దృష్టిలో పెట్టుకొని పెన్షన్ పెంచాలని ట్రేడ్ యూనియన్ ప్రతినిధులు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖను కోరారు. ఎనిమిది వందల శాతం కు పైగా పెన్షన్ పెరిగితే కనీస అవసరాలు తీర్చుకోవడానికైనా సరిపోతుందని వారు తెలిపారు. ఇప్పటికే వస్తువుల ధరలు ఊహించని స్థాయిలో పెరగడం వల్ల చాలామంది పదవి విరమణ పొందిన ఉద్యోగులు బిక్కుబిక్కుమంటూ జీవితాన్ని గడుపుతున్నారని.. వారిని ఆదుకోవడానికి ఈ పెన్షన్ పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సూచించారు.
రాబోయే బడ్జెట్లో ఈ పెన్షన్ పెంపునకు సంబంధించిన ఆమోదం జరిగితే.. EPS-1995 కింద ఉన్న పెన్షన్ దారులకు ఏకంగా ఎనిమిది వందల శాతం కు పైగా పెన్షన్ పెరుగుతుంది.. దీంతో ఒక్కసారిగా పెన్షన్ రూ.9 వేలకు పైగా పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. దీంతో తమ నెలవారి ఆదాయంలో గణనీయమైన మార్పులు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని సమాచారం.
(గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం నివేదికలను ఆధారంగా తీసుకొని రాసింది మాత్రమే. ఇలాంటి వార్తలను జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించదు. అలాగే ఈ సమాచారానికి ZEE NEWSకి ఎలాంటి సంబంధం లేదు.)