EPS 95 Higher Pension: EPFOకు షాకిస్తూ హైకోర్టు సంచలన తీర్పు.. ఆ ఉద్యోగులకు భారీ పెన్షన్ పొందేందుకు లైన్ క్లియర్..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 26, 2026, 01:39 PM IST|Updated: May 26, 2026, 01:39 PM IST

EPS 95 Higher Pension: ఈపీఎస్ 95 హయ్యర్ పెన్షన్ స్కీముపై కర్ణాటక హైకోర్టు ఒక కీలక తీర్పునిచ్చింది. ఉద్యోగులు, రిటైర్డ్ పెన్షనర్లకు ఈ తీర్పు బిగ్ రిలీఫ్ ఇచ్చింది. సెప్టెంబర్ 1, 2014 నాటికి సభ్యులుగా ఉండి.. వాస్తవ వేతనం పై పీఎఫ్ కంట్రీబ్యూషన్ చేసిన వారికి హయ్యర్ పెన్షన్ నిరాకరించలేదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. 

ఈపీఎస్ 95 హయ్యర్ పెన్షన్ స్కీమ్

లక్షలాది మంది ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు కర్నాటక ప్రభుత్వ ఊహించని గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఈపీఎస్ 95 హయ్యర్ పెన్షన్ స్కీమ్ కు సంబంధించి దాఖలైన పిటిషన్ పై న్యాయ స్థానం విచారణ జరిపింది. ఈ విచారణ అనంతరం కోర్టు ఉద్యోగుల పక్షాన నిలుస్తూ ఈపీఎఫ్ఓ కు షాకిచ్చింది. ఈపీఎఫ్ఓ జారీ చేసిన కొన్ని వివాదాస్పద ఉత్తర్వులను పూర్తిగా రద్దు చేస్తూ కోర్టు కీలక ప్రకటన చేసింది. ఈ తీర్పులో ఏళ్ల తరబడి హయ్యర్ పెన్షన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఉద్యోగులకు ఏప్రిల్ 30న ముగిసిన విచారణతో ఈ భారీ ఊరట లభించినట్లయ్యింది.

తీర్పులో స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ

హైకోర్టు తీర్పు సారాంశం చూస్తే.. కోర్టు తన తీర్పులో స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. సెప్టెంబర్ 1, 2014 నాటికి సర్వీసులో ఉండి.. ఈపీఎస్ సభ్యులుగా కొనసాగుతున్న ఉద్యోగులు తమ వాస్తవ వేతనం.. ఆధారంగా పీఎఫ్ కు కాంట్రిబ్యూషన్ చేసి ఉంటే..వారికి హయ్యర్ పెన్షన్ పొందే హక్కు ఉంటుందని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. ప్రభుత్వ వేతన గరిష్ట పరిమితి వల్ల కొన్ని ఆంక్షలు ఉన్నా.. జాయింట్ ఆప్షన్ ద్వారా వారు ఈపీఎస్ 95 హయ్యర్ పెన్షన్ పొందవచ్చని కోర్టు తేల్చి చెప్పింది. 

ట్రస్టు కంపెనీల్లో పనిచేసే ఉద్యోగుల  హయ్యర్ పెన్షన్

ఈ మినహాయింపు పొందిన ట్రస్టు కంపెనీల్లో పనిచేసే ఉద్యోగుల  హయ్యర్ పెన్షన్ క్లెయిమ్‌లను తిరస్కరిస్తూ గతంలో ఈపీఎఫ్ఓ జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను కోర్టు పూర్తిగా కొట్టేసింది. అయితే.. ఈ తీర్పు కేవలం సెప్టెంబర్ 1, 2014 నాటికి సర్వీసులో ఉండి ఈపీఎస్ పరిధిలోకి వచ్చే వారికి మాత్రమే వర్తిస్తుందని..  ఆ తేదీ కంటే ముందే రిటైర్ అయిన వారికి ఇది వర్తించదని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది.ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగుల సామాజిక భద్రత కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం 1995 నవంబర్ 19న ఈ  ఉద్యోగుల పింఛను పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ పథకం కింద పెన్షన్ పొందాలంటే ఉద్యోగి కనీసం 10 సంవత్సరాల పాటు సర్వీసులో ఉండి పీఎఫ్ కట్ అయి ఉండాలి.

ఈపీఎస్ కాంట్రిబ్యూషన్‌కు ప్రభుత్వం

సాధారణంగా యజమాని చెల్లించే 12శాతం వాటాలో 8.33శాతం డబ్బు ఈపీఎస్  ఖాతాలోకి, మిగిలిన 3.67శాతం డబ్బు ఈపీఎఫ్   ఖాతాలోకి వెళ్తుంది. అయితే, ఈపీఎస్ కాంట్రిబ్యూషన్‌కు ప్రభుత్వం గరిష్టంగా రూ. 15,000 వేతన పరిమితిని విధించింది. అంటే ఒక ఉద్యోగి అసలు బేసిక్ జీతం రూ. 50,000 ఉన్నప్పటికీ, కేవలం రూ. 15,000పైనే లెక్కగట్టి నెలకు గరిష్టంగా రూ. 1,250 మాత్రమే పెన్షన్ ఫండ్‌కు జమ చేస్తారు. దీనివల్ల రిటైర్మెంట్ తర్వాత వచ్చే పెన్షన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.

బేసిక్ జీతం ఆధారంగా పెన్షన్ కట్

దీనికి భిన్నంగా ఉద్యోగులు తమ పూర్తి బేసిక్ జీతం ఆధారంగా పెన్షన్ కట్ చేసుకుని, రిటైర్మెంట్ తర్వాత భారీ మొత్తంలో పెన్షన్ పొందేందుకు ప్రభుత్వం హయ్యర్ పెన్షన్ అవకాశాన్ని కల్పించింది. అయితే ఈ ఆప్షన్‌ను 2014లో రద్దు చేశారు. ఆ తర్వాత సుదీర్ఘ న్యాయపోరాటం జరగగా.. 2014కు ముందు ఈపీఎఫ్ఓ సభ్యులుగా చేరిన వారు అధిక పెన్షన్ ఎంచుకోవచ్చని 2022లో సుప్రీంకోర్టు చారిత్రాత్మక తీర్పునిచ్చింది.

ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు రిటైర్మెంట్

చాలా మంది ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు రిటైర్మెంట్ తర్వాత తమకు మంచి పెన్షన్ రావాలనే ఉద్దేశంతో వాస్తవ జీతం ఆధారంగా పెన్షన్ ఫండ్‌కు వాటా చెల్లించడానికి సిద్ధపడ్డారు. కానీ, సాంకేతిక కారణాలు, నిబంధనలను సాకుగా చూపుతూ ఈపీఎఫ్ఓ అందుకు అనుమతించలేదు. ఫలితంగా ఉద్యోగుల డబ్బు పెన్షన్ నిధికి కాకుండా, పీఎఫ్  ఖాతాలోకే ఎక్కువగా వెళ్ళింది.  

హయ్యర్ పెన్షన్ కోసం ఉద్యోగులు దరఖాస్తు

ఈ క్రమంలోనే హయ్యర్ పెన్షన్ కోసం ఉద్యోగులు దరఖాస్తు చేసుకోగా.. సాంకేతిక కారణాలతో ఈపీఎఫ్ఓ వేలాది క్లెయిమ్‌లను తిరస్కరించింది. ఈపీఎఫ్ఓ తీసుకున్న ఈ ఏకపక్ష నిర్ణయాన్ని సవాల్ చేస్తూ ఉద్యోగులు కోర్టులను ఆశ్రయించగా, తాజాగా కర్ణాటక హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుతో ఉద్యోగులందరికీ చట్టబద్ధమైన న్యాయం చేకూరినట్లయింది. 

