EPS-95 Hike: నెలకు రూ.2,500 పెన్షన్..పింఛను పెంపునకు నరేంద్ర మోదీ సర్కార్ రెడీ..

EPS Pension Update EPS 3.o: ఎంప్లాయిస్ పెన్షన్ స్కీమ్ పథకం కింద పెన్షన్ మొత్తాన్ని పెంచేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. EPS-1995 కింద కనీస పెన్షన్లో చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న పెంపును ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) ప్రకటించవచ్చు. "దీపావళి బహుమతి"గా నెలకు రూ.1,500 నుండి రూ.2,500 కు పెంపుదల ఉంటుందని పెన్షనర్లు ఆశిస్తున్నారు.
EPS-95 పథకం కింద కనీస పెన్షన్ పెంపుదల ఆశలు మరోసారి వినిపిస్తున్నాయి. అక్టోబర్లో కీలకమైన సమావేశం జరగనున్నందున, ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) నుండి "దీపావళి బహుమతి" కోసం పెన్షనర్లు ఎదురుచూస్తున్నారు.
EPFOకి చెందిన సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ (CBT) అక్టోబర్ 10, అక్టోబర్ 11 మధ్య బెంగళూరులో సమావేశం కానుంది. ఈ సమావేశంలో కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ అధ్యక్షత వహిస్తారు. పెన్షనర్లు, EPF ఖాతాదారులపై ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారని భావిస్తున్నారు.
దీపావళికి ముందు గృహ ఆదాయాన్ని పెంచడానికి EPF ఖాతాదారులకు అనేక ప్రయోజనాలను ప్రకటించవచ్చు. ఇది పండుగ సీజన్లో గృహ వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించే అవకాశం ఉంది.
ఇది ఏడు నెలల్లో మొదటి సమావేశం అవుతుంది. EPF, EPS ఖాతాలకు సజావుగా లావాదేవీలను అందించడానికి EPFO పోర్టల్ను పూర్తిగా పునరుద్ధరించడం కీలకమైన అజెండాలలో ఒకటి. EPFO 3.0 కింద అప్గ్రేడ్ కోసం ఇన్ఫోసిస్, TCS, Wipro వంటి ప్రధాన IT సంస్థలు షార్ట్లిస్ట్ చేశారు.
ప్రణాళికాబద్ధమైన అప్గ్రేడ్ కింద, EPFO సభ్యులకు ATMలు లేదా UPI ద్వారా పాక్షికంగా డబ్బు విత్డ్రా వంటి ఆర్థిక లావాదేవీలు సాధ్యమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇది డిజిటల్ యాక్సెస్, సౌలభ్యం వైపు గణనీయమైన మార్పును సూచిస్తుంది.
EPS-1995 కింద కనీస పెన్షన్ పెంపు చర్చలో ఉన్న ఒక ప్రధాన ప్రకటన. జీవన వ్యయాల పెరుగుదల కారణంగా కార్మిక సంఘాల దీర్ఘకాల డిమాండ్ అయిన పెన్షన్ నెలకు రూ.1,500 నుండి రూ.2,500కి పెరగవచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. గతంలో, ఉన్నత స్థాయి పర్యవేక్షణ కమిటీ రూ.2,000 ప్రతిపాదించింది. కానీ ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ దానిని ఆమోదించలేదు.
ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వంలో నెలకు రూ.1,000 మొదటి కనీస పెన్షన్ సెప్టెంబర్ 1, 2014న అమలు జరిగింది. EPS-1995 అనేది ప్రయోజన సామాజిక భద్రతా పథకం. దీని కార్పస్ (i) యజమానులు అందించే వేతనాలలో 8.33 శాతం, (ii) కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించే వేతనాలలో 1.16 శాతం, నెలకు రూ.15,000 వేతన పరిమితి వరకు నిర్మించబడింది.