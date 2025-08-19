English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPS 95 Minimum Pension Hike: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు సర్‌ప్రైజ్ బొనంజా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరే పెన్షన్..!

EPFO Latest Updates: ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు ఈపీఎఫ్‌ఓ అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్ చెప్పనుంది. ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం (EPS) కింద ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరిగానే పెన్షన్ అందించాలని ప్లాన్ చేస్తోంది. రిటైర్‌మెంట్ తరువాత ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు ఎలాంటి ఆర్థిక కష్టాలు ఎదుర్కొకుండా.. జీవితం సాఫీగా గడిపేలా పెన్షన్ పెంచేందుకు చర్యలు తీసుకుంటోంది.
 
ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు పెన్షన్ అందించాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం 1995లో ఈపీఎస్ స్కీమ్‌ను తీసుకువచ్చింది. ఉద్యోగుల జీతం నుంచి కొంత మొత్తంలో కట్ చేసి ఈపీఎస్‌లో జమ చేస్తారు. ఇందులో యజమాని వాటా కూడా జమ అవుతుంది.  

ఒకే యూఏఎన్ కింద పదేళ్లు సర్వీస్ పూర్తి చేసుకున్న ఉద్యోగులు పెన్షన్ పొందేందుకు అర్హులు అవుతారు. పీఎఫ్ సభ్యులకు ప్రస్తుతం కనీస పెన్షన్‌ను రూ.1,000 అందుతోంది. దీనిని రూ.7,500కు పెంచుతారని ఇటీవల ఊహగానాలు ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నాయి.  

ఇటీవల కాలంలో పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా అన్ని ధరలు పెరిగాయి. ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులకు ఇచ్చే కనీస పెన్షన్ రూ.1000 సరిపోవడం లేదు. దీంతో పెన్షన్‌ను రూ.7,500 కు పెంచాలని చాలా రోజులుగా డిమాండ్స్ ఉన్నాయి.  

దీపావళి కానుకగా.. ఈపీఎస్ కింద కనీస పెన్షన్‌ పెరుగుతుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. కేంద్రం పెన్షన్ పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంటే.. లక్షలాది మంది ప్రైవేట్ రంగంలో పని చేస్తున్న ఉద్యోగులకు భారీ ఉపశమనం కలగనుంది.   

ఈపీఎస్‌ కింద పెన్షన్ కోసం ప్రత్యేకంగా దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆధార్ లింక్ అయిన బ్యాంక్ అకౌంట్‌లో నేరుగా డబ్బులు జమ అవుతాయి. కేవైసీ అప్‌డేట్ చేసుకుని ఉండాలి. రూ.7500 పెన్షన్ పెంచితే.. ఇందుకు డీఏ 7 శాతం కలిపితే.. మరో రూ.525 అందుతాయి.  

